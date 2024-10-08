

Juggernaut VHMS 銅金目標

Perth, 2024年10月8日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited ( ASX:GTE ) 欣然宣布已發現Juggernaut，這是一個極具前景的火山塊狀硫化物礦化(VHMS) 銅金目標，其銅鉛鋅銀金礦化潛力與附近的DeGrussa 和Monty 銅金礦床類似。



關鍵點



- 在 Yerrida North 計畫中發現了極具前景的火山型塊狀硫化物 (VHMS) 銅金礦目標 Juggernaut，位於 DeGrussa 和 Monty 銅金礦床東南 70 公里處。



- Juggernaut VHMS 銅金目標由眾多實地工作計劃確定，其中包括地質測繪、表面採樣和建模。



- Juggernaut 的定義是區域性的鉛鋅至銅地球化學異常，地質測繪定義了沉積岩和火山岩，表明深海海底環境具有同生火山作用，結構建模確定了Juggernaut 的岩石單元是在裂谷結構環境中形成的。



- Juggernaut 銅金礦目標的高勘探前景由一系列一致屬性的匯合所證明，這些屬性包括地球化學異常、已繪製的地質單元和相關紋理以及模擬的結構體系。本公司認為這些屬性極有可能定義出 VHMS 類型的礦物系統，類似附近 Bryah 盆地的 DeGrussa。



- Great Western 正開始為鑽探這個令人興奮的銅金目標做準備，併計劃於 2024 年 11 月進行遺產清理。



Juggernaut 目標位於該公司的 Yerrida North 專案內，位於 Yerrida 盆地的西部，距離珀斯東北方約 800 公里，距離 DeGrussa 和 Monty CuAu VHMS 礦床東南 70 公里，如圖 1* 所示。



Xstrata 在 2000 年代中後期完成的遺留滯後和土壤採樣資料審查發現了一個未經鑽探測試的大型鉛鋅滯後土壤異常。 Great Western 在該已識別異常區的西部和北部完成了大量額外的滯後土壤採樣，擴大了鉛鋅異常的足跡，並且重要的是，在北部發現了銅異常（圖 2*）。這兩個異常區被解釋為代表一個廣泛且分區的地球化學異常，表明存在多種類型的礦化系統（例如：VHMS、Cobar 類型）。



隨後，研究人員進行了實地測繪和岩屑取樣，以查明土壤異常的真實情況，測繪的地質單元包括Killara 組的沉積岩（粉砂岩、砂岩、燧石/噴發岩）和玄武岩火山岩（圖3*） 。玄武岩單元包括枕狀和胡椒岩結構（圖 4*），代表水下沉積。沉積岩和火山岩之間的關聯顯示深海海底地質環境具有同生火山活動，玄武岩單元內的枕狀和胡椒岩結構尤其明顯。



先前的研究已確定 Killara 地層相當於 DeGrussa 地層，毗鄰的拜拉盆地中含有 DeGrussa 和 Monty 銅金 VHMS 礦床。 Killara 地層的年代被認為與 DeGrussa 地層的沉積岩和火山岩單元的年代相似（Hawke 等人，2015 年）。



在Juggernaut 完成的岩屑採樣記錄了重要結果，包括：銀（範圍在0.24g/t 到20g/t 之間）、鉛（範圍：145ppm - 4,460ppm）、鋅（範圍：682ppm - 4,850ppm）和銅（範圍：427ppm - 850ppm）。



該公司認為，區域滯後土壤鉛鋅和銅異常以及沉積岩和火山岩之間的地質關聯表明存在深海海底地質環境，代表了 Juggernaut 極具前景的 VHMS 礦化系統。該公司認為，地表上繪製的地質單元代表了火山口外側的位置，在深處有可能定義 VHMS 系統黑煙囪位置下方的銅礦化，如圖 6* 所示。繪製的斷層和解釋的斷層結構與滯後土壤銅異常之間的關聯被認為是深層礦化的潛在洩漏。



Great Western 正開始為鑽探這個令人興奮的銅金目標做準備，並計劃於 2024 年 11 月進行遺產清理。



*如需查看表格和圖表，請造訪：

https://abnnewswire.net/lnk/5PI1J56Z





內容關於: Great Western Exploration Limited





Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家勘探公司，在西澳大利亞富饒的地區擁有世界級的大片土地。 Great Western 的礦權尚未勘探或幾乎未經勘探。多個項目的眾多工作計劃正在進行中，公司資金充足，資本結構緊張，為勘探成功提供了槓桿。

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