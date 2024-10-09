

鋁土礦資源鑽探廣場位於眉宮

Perth, 2024年10月9日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited ( ASX:AMD ) 欣然宣布，其首次鑽探計畫即將在幾內亞的尼亞加拉鋁土礦計畫啟動。



關鍵點



- Arrow 在尼加拉的首次鋁土礦勘探計畫即將啟動；該計畫將包括鑽探、批量採樣和相關冶金測試工作，目的是估算指示和推斷的礦產資源，隨後在 2025 年上半年進行範圍界定研究。



- 工作最初將集中在測試總共 9 個目標中的 3 個，這些目標之所以被選中，是因為它們的可及性、與鐵路走廊的接近程度，以及較低的啟動成本潛力。



- 過去的勘探工作將有助於指導此次鑽探，包括 2007 年淡水河谷等多家公司在多個專案中完成的 448 個鑽孔。



- Arrow 將完成約 150 個鑽孔，間距為 600 米 x 600 米，逐漸接近 300 米 x 300 米，總長約 2,000 米。



- 將採集最多 10 個大塊樣品，以便潛在氧化鋁精煉廠客戶儘早了解尼加拉鋁土礦產品的使用價值特性。



- 現場工作人員已抵達現場進行準備工作；鑽探預計將於 2024 年 10 月的第三週開始。



目前尚未進行足夠的勘探來估算礦產資源，並且不確定進一步的勘探是否會導致對礦產資源的估算。



如圖 1* 所示，此次鑽探將集中在淡水河谷等公司先前勘探過的地表或近地表存在大量鋁土礦的區域。鑽探計畫預計將在 4 到 6 週內完成，第一批化驗結果將在本季稍後開始公佈。 Arrow 預計所有鑽探和所有化學分析將在 2024 年完成，為首次礦產資源估算提供數據，隨後在 2025 年上半年進行範圍界定研究。



實地工作已在進行中，包括與當地和區域政府部門的接觸、向所在社區介紹和描述 Arrow 未來的活動，以及收集各種基線環境資訊。



Arrow 先前曾報告，尼亞加拉鋁土礦計畫的勘探目標約為1.7 億至3.4 億噸，品位範圍約為40% 至46% Al2O3 和1% 至4% SiO2（參見2024 年8 月7 日發布的ASX公告）。警告聲明：勘探目標的潛在數量和品味本質上是概念性的。勘探工作不足以估算礦產資源。尚不確定進一步勘探是否會導致礦產資源的估算。



Arrow 董事總經理 David Flanagan 表示：「我們已經知道尼亞加拉擁有廣泛的鋁土礦礦化，但之前的勘探者並未跟進，主要是因為鋁土礦價格低廉以及缺乏鐵路和港口基礎設施。



「自那時以來，鋁土礦市場出現了顯著改善。隨著人們認識到鋁作為面向未來的終極金屬的重要性，全球供應趨緊，需求大幅增加，鋁土礦價格上漲。我們也認為， 2025 年大規模多用戶跨幾內亞鐵路和莫雷巴亞港口基礎設施的交付對尼亞加拉來說是一個巨大的機會。



"我們的鑽探計劃將針對這些極具前景的區域，按照適當的鑽孔間距，對指示和推斷的礦產資源進行估算，以滿足範圍界定研究的報告要求。"



「這只是前3 個目標，它們的總長度為20 公里，正如你所見，我們將鑽很多孔。我對它們的潛力感到興奮，並期待在本季度晚些時候收到實驗室的初步結果。



顧問



Arrow 已任命社會和環境顧問 Ozone Guinee (Ozone) 提供獨立服務，確保公司及其承包商和顧問在現場工作時遵守幾內亞環境法律法規的各個方面。在準備本公告時，Ozone 顧問正在現場進行一項全面的工作計劃，包括政府和社區參與以及環境基線數據的收集。



該公司還任命了經驗豐富的資源諮詢公司 SRK Consulting (UK) Ltd 為工作計劃提供建議，並在經濟研究之前完成礦產資源估算。這項工作的目的是，以足夠的置信度（指示和推斷）估算出足夠的礦產資源，為符合 ASX 要求的範圍界定研究提供資訊。



*如需查看表格和圖表，請造訪：

https://abnnewswire.net/lnk/LK1CK55E





內容關於: Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd（ASX:AMD）是一家勘探和開發公司，致力於透過在西非發現經濟礦藏來為股東創造長期價值。該公司實施了基於科學的系統勘探理念，同時保持商業靈活性，以確保我們捕獲並保留價值。

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