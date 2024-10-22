

GTE 為多個高衝擊力鑽探計畫提供完整資助

Perth, 2024年10月22日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited ( ASX:GTE ) 很高興宣布，已收到主要來自現有大股東的約束性承諾，將認購約 250 萬美元。



配售確保Great Western獲得充足的資金，用於其計劃中的首次鑽探計劃，包括其令人興奮的相撲鈮目標和Juggernaut的六個VHMS目標，以及目前發射的Oval和Oval South Winu Style入侵性銅相關金目標的鑽探，所有這些目標均位於該公司全資擁有的Yerrida North項目內。



Great Western董事總經理Shane Pike先生評論道：「這些資金將確保我們能夠在Sumo進行首次鑽探計劃，並在Juggernaut進行六個目標的鑽探，在此之前，我們已經完成了全資擁有的Yerrida North項目中巨型橢圓形和橢圓形南方目標鑽探，公司正在努力在該專案中取得重大發現。



安置



配售包括約7,810萬股本公司新繳足普通股（「新股」），發行價為3.2美分（0.032美元）（「配售」）。



- 根據澳洲證券交易所上市規則7.1（19,085,958 股）和澳洲證券交易所上市規則7.1A（48,570,292 股）的現有配售能力發行67,656,250 股新股（第一批），第一批股份預計將於2024 年發行10月30日星期三分配；以及



- 將發行約1050萬股新股，但須經預計於2024年12月中旬召開的股東大會批准（第二批）。



Great Western董事Shane Pike、Kevin Somes、Ross Williams和Gray Egerton-Warburton承諾在第二批配售中認購總計335,000美元，但需在預計於2024年12月中旬舉行的股東大會上獲得股東。



Euroz Hartleys Limited擔任本次配售的領導經辦人。





內容關於: Great Western Exploration Limited





Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家勘探公司，在西澳大利亞富饒的地區擁有世界級的大片土地。 Great Western 的礦權尚未勘探或幾乎未經勘探。多個項目的眾多工作計劃正在進行中，公司資金充足，資本結構緊張，為勘探成功提供了槓桿。

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