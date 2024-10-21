

寶鋼與Arrow簽署鐵礦石開發諒解備忘錄

Perth, 2024年10月21日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Ltd ( ASX:AMD ) 欣然宣布，該公司在利用西芒杜多用戶鐵路的優勢方面已取得重要進展。



重點



- 這份不具約束力的諒解備忘錄 (MOU) 為談判具有約束力的協議提供了一個框架，以便將 Arrow Minerals 鐵礦石交付給鋼廠客戶。



- 這份諒解備忘錄的重點是談判具有約束力的礦場鐵礦石銷售合約。



- 該框架包括所有關鍵商業要素，包括鐵礦石定價、運費、礦石運輸、礦石處理、船舶裝載和政府特許權使用費。



Arrow 已簽署一份諒解備忘錄，為 Arrow 西芒杜北鐵礦項目向寶鋼資源控股（上海）有限公司（寶鋼）的潛在礦場鐵礦石銷售提供框架。這份諒解備忘錄不具約束力，仍需 Arrow 的資源和儲量估算、專案研究完成、專案開發以及最終協議的談判和執行。



寶鋼是寶武集團的全資子公司。寶武集團是全球最大的鋼鐵生產商，也是西芒杜鐵礦計畫的主要支持者之一，該計畫是全球最大的未開發高品位鐵礦床。



寶武集團為西芒杜鐵礦專案提供了大量專業知識、工程服務、製程設備和資金，也是該專案開發所依賴的採礦和基礎設施實體的股東。自 1960 年代初以來，寶武集團也長期參與了世界各地的大型鐵礦石合資項目，包括西澳大利亞的皮爾巴拉項目，並取得了巨大的成功。



Arrow 董事總經理David Flanagan 表示：「這是Arrow、西芒杜北鐵礦計畫和幾內亞的重要里程碑。多用戶基礎設施的交付將繼續吸引大量全球投資，進而促進世界級採礦業的發展。這將帶來全球競爭力、大量當地就業和廣泛的國家利益。



「包括寶武集團在內的所有合資夥伴投入了數百萬工時、數十億美元和數千頁合約來開發西芒杜鐵礦項目，該項目預計於2025 年底投產。必須認識到幾內亞政府在確保該基礎設施作為'多用戶'設施交付方面發揮的重要作用，該設施有可能支持眾多行業並為幾內亞帶來巨大利益。



「作為西芒杜鐵礦計畫的一部分，1 號和2 號區塊與Arrow 的西芒杜北鐵礦計畫直接相鄰，由於距離很近，產生了真正的營運協同效應。未來的礦山銷售將為Arrow 的產品提供明確的市場准入，並與我們最近的鄰居實現最佳協調。



"自 2023 年開始 Simandou North Iron 項目的現場活動以來，Arrow 已完成 521 個孔，共計 10,309 米，最終宣布了勘探目標，並打算在 2025 年轉向資源鑽探和範圍界定研究。"



Simandou North Iron 計畫的勘探目標先前已於2024 年8 月6 日在題為「赤鐵礦細礦計畫勘探目標」的報告中向澳洲證券交易所公佈，該報告可在公司網站和澳洲證券交易所網站上查閱，如下圖所示。



Simandou North Iron 計畫的勘探目標估計約為 2.81 億至 7.16 億噸 Simandou 地層氧化物 BIF，鐵含量為 33-46%。本公司對在同一礦化區進行的初步冶金試驗感到鼓舞，該試驗取得了61-64% Fe、低氧化鋁（<0.5%）赤鐵礦細粉產品，採用簡單的濕式重力製程。未來計畫中將進一步評估的選礦方法廣泛應用於皮爾巴拉的鐵礦石加工和全球礦砂生產。與皮爾巴拉鐵礦石選礦製程相比，大多數選礦製程都在尋求減少最終產品中的氧化鋁和二氧化矽，而對於該項目，選礦製程僅用於減少最終產品中的二氧化矽。西芒杜組氧化物 BIF 的礦化自然氧化鋁含量很低。



諒解備忘錄關鍵條款；



- 諒解備忘錄不具約束力，但與揭露、保密和成本有關的選定條款除外。



- 雙方將每月舉行會議，以推進與談判和實施具有約束力的礦場銷售協議有關的所有關鍵討論要素。



- 待談判的礦場銷售協議的關鍵要素包括但不限於庫存物流、產品規格和定價。



*如需查看公告，請造訪：

https://abnnewswire.net/lnk/TCSS059M





內容關於: Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd（ASX:AMD）是一家勘探和開發公司，致力於透過在西非發現經濟礦藏來為股東創造長期價值。該公司實施了基於科學的系統勘探理念，同時保持商業靈活性，以確保我們捕獲並保留價值。

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