

下一階段的冶金測試工作

Perth, 2024年10月23日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited ( ASX:AMD ) 最近簽署了一份諒解備忘錄(MoU)，為Arrow 西芒杜北鐵項目向寶鋼資源控股（上海）有限公司（寶鋼）銷售鐵礦石的潛在礦場銷售提供了框架。



重點



- 艾睿和寶鋼已就其鐵礦石的潛在礦場銷售簽署了一份諒解備忘錄，以便能夠進入西芒杜港口和鐵路，這是世界上最大、最新的散裝基礎設施開發項目。這項戰略合作夥伴關係推動了 Arrow 鐵礦石和鋁土礦計畫的開發活動



- Arrow 已開始對其西芒杜北鐵計畫確定的西芒杜地層氧化物 BIF（氧化物 BIF）進行下一階段的冶金測試工作



- 測試工作將利用選定的 28 個複合樣本來代表 Kowouleni 和 Dalabatini 礦區的易碎氧化物 BIF 和完整氧化物 BIF 區域



- 結果將有助於確定製程流程圖，該流程圖將用於確定加工廠資本和營運成本的研究級估計範圍



- Arrow 的西芒杜北鐵專案緊鄰寶鋼、韋立財團和 SimFer 合資公司正在開發的巨型西芒杜鐵礦石項目



- 連接港口的西芒杜鐵路線就經過 Arrow 的西芒杜北鐵項目



這項重要的戰略合作夥伴關係將利用互補的優勢和資源，包括進入西芒杜港口、鐵路和市場的機會，推動 Arrow 鐵礦石和鋁土礦項目的發展。



Arrow 很高興地宣布，該公司已開始幾內亞西芒杜北鐵計畫下一階段的預開發工作，並開始後續冶金測試工作。



今年 8 月，Arrow 宣布了該專案的重要勘探目標（281Mt 至 716Mt Simandou 地層氧化物 BIF，鐵含量為 33-46%），以及同一礦化的小規模冶金測試工作結果。



警示性聲明：勘探目標的潛在數量和品味本質上是概念性的。沒有足夠的勘探來估計礦產資源。進一步勘探是否會導致礦產資源估算尚不確定。



Arrow 董事總經理David Flanagan 表示：「初步冶金測試工作的結果非常令人鼓舞，透過簡單的濕重力製程生產出+60% 鐵品位的產品。結合最近與寶鋼簽署的有關西芒杜礦門銷售的諒解備忘錄North，這項測試工作具有更高的重要性，因為它作為正在進行的合約談判的一部分納入了流程圖設計、產品規格和使用價值。



「結合我們的勘探目標，這將提供有關該專案前景的重要技術和財務資訊」。



作為初步小試規模測試工作的一部分完成的各個單元測試的結果用於流程圖模擬，該模擬通過簡單的濕重力工藝獲得了61-64% Fe、低氧化鋁(<0.5%) 赤鐵礦細粉產品。



Arrow 已開始更全面的測試工作，並已授予位於珀斯的冶金實驗室 Nagrom。主複合材料將透過廣泛的表徵流程進行處理。兩種主複合材料（易碎和完整氧化物 BIF 各一種）將由單獨的鑽石鑽孔岩心層段組成。母複合材料將透過使用標準鐵礦石製程進行表徵，包括尺寸分數、化學分析、礦物學、磁分離（用於赤鐵礦回收）和重力分離（重液體分離）單元測試。所有單元測試都將尋求更好地表徵易碎和完整氧化物 BIF 材料，從而促進範圍研究製程流程圖的發展。



正在評估的選礦方法廣泛應用於皮爾巴拉的鐵礦石加工以及全球的礦砂生產。與皮爾巴拉鐵礦石選礦過程相比，大多數製程都尋求減少最終產品中的氧化鋁和二氧化矽，而對於該項目，該工藝僅涉及減少最終產品中的二氧化矽。西芒杜地層氧化物 BIF 的礦化物中氧化鋁含量自然非常低。



為了進一步降低製程的風險，在初步表徵之後，計劃對所選工藝進行更大規模的「批量運行」。這些批量運行可能包括螺旋分離和上流分級機測試。批量運行提高了設備和材料性能的確定性，從而使流程圖的品質和品位平衡更加穩健。



此測試工作計畫將允許定義範圍研究層級流程圖，這將構成該專案工廠資本和營運成本估算的基礎。後續計劃將包括額外的測試工作，以完善和進一步開發流程圖和最終產品規格。



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內容關於: Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd（ASX:AMD）是一家勘探和開發公司，致力於透過在西非發現經濟礦藏來為股東創造長期價值。該公司實施了基於科學的系統勘探理念，同時保持商業靈活性，以確保我們捕獲並保留價值。

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