

2024年9月季度活動報告

Perth, 2024年10月28日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited ( ASX:GTE ) 很高興提供截至 2024 年 9 月 30 日（2024 年 9 月季度）的季度報告活動。



鑽探工作已從巨大的橢圓形和橢圓形南銅金目標開始，並且正在為吸引的相撲目標和六號主宰VHMS目標的鑽探做準備，這些目標均位於西澳。



要點：



平坦形和平坦形南



- 本季度，Great Western在鑽探吸引力的Oval和Oval South銅金目標方面取得了重大進展。



- 本季結束後，Oval 開始鑽探。孔。



- 大西方認為，巨大的橢圓形和橢圓形南銅金礦目標都具有很多的前景。該斷層與盆地生長斷層相交（該斷層集中了礦化流體），以及Yerrida盆地的地層有利於礦化。



相撲τ靶



- 相撲≠目標是一個大型、堅固且連貫的滯後≠土壤異常區，長2公里，寬1公里，位於Great Western全資擁有的Yerrida North項目內，地處磁力和重力高點。



- 相撲的勘探前景突出，因為同時進行的探礦者地球化學研究支持了非礦化系統的潛力。



- 本季結束後完成的採樣和分析已確認相撲已準備好進行演習。



巨獸



- 經解釋的 Juggernaut 火山承載塊狀化石 (VHMS) 銅金礦化系統位於 DeGrussa 和 Monty 銅金礦床東南 70 公里處。



- Juggernaut VHMS銅金目標由多人實地工作計劃確定，包括地質測繪、表面採樣以及大量的建模和解釋。



- 本季結束後，公司確定了六個 VHMS DeGrussa 式銅金目標。



這六個目標分別根據地層、結構和地球化學屬性來定義，VHMS礦化系統通常以礦床群的形式構成，公司認為這六個目標代表了這種礦化風格。



公司的



- 2024年8月及2024年10月，本公司宣布募集資金，總計約600萬美元（新建成本前）。



- 如前所述，該公司成功申請參與了短期的初級礦產勘探（"JMEI"）計劃，並獲得了 2024/2025 年納稅年度 1,488,500 美元的 JMEI 抵免額。



- 該公司獲得了西澳大利亞政府根據勘探激勵計劃（EIS）的共同融資批准，該資金計劃用於部分資助目前發射的橢圓形第一個工程。



*如需查看完整報告，請造訪：

https://abnnewswire.net/lnk/ATNJ70LT





內容關於: Great Western Exploration Limited





Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家勘探公司，在西澳大利亞富饒的地區擁有世界級的大片土地。 Great Western 的礦權尚未勘探或幾乎未經勘探。多個項目的眾多工作計劃正在進行中，公司資金充足，資本結構緊張，為勘探成功提供了槓桿。

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