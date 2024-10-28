

鋁土礦資源鑽探中

Perth, 2024年10月28日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited ( ASX:AMD ) 欣然宣布，其在幾內亞尼亞加拉鋁土礦項目的首次鑽探計劃已經開始。



關鍵點



- Arrow 尼亞加拉鋁土礦計畫的資源鑽探已經開始



- 工作將首先集中在測試九個目標中的三個，這些目標之所以被選中，是因為它們的可及性、靠近鐵路走廊以及較低的啟動成本潛力



- 多位前業主進行的鑽探證實了大面積的鋁土礦礦化



- Arrow 將完成約 150 個鑽孔，間距為 600 米 x 600 米，逐漸接近 300 米 x 300 米，總長約 2,000 米



- 將收集最多 10 個大塊樣品，以便為潛在的氧化鋁精煉廠客戶儘早了解尼加拉鋁土礦的使用價值特徵



- 鑽探工作預計 12 月中旬完成



如圖 3* 所示，此次鑽探將集中在先前由淡水河谷等公司勘探過且已在地表或附近發現大面積鋁土礦礦化的區域。



鑽探計畫預計將在 4 至 6 週內完成，首批化驗結果將在本季稍後公佈。 Arrow 預計所有鑽探和化學分析將在 2024 年完成，為潛在的首次礦產資源提供數據，隨後在 2025 年上半年進行範圍界定研究。



實地工作正在推進，包括與當地和區域政府當局的合作，向所在社區介紹和描述 Arrow 的未來活動，並收集各種基線環境資訊。



Arrow 先前曾報告稱，尼亞加拉鋁土礦計畫的勘探目標約為 1.7 億至 3.4 億噸，鋁土礦品位約為 40% 至 46%，二氧化矽約為 1% 至 4%。



警告聲明：勘探目標的潛在數量和品味本質上是概念性的。勘探工作還不足以估算礦產資源。尚不確定進一步勘探是否會導致礦產資源的估算。



Arrow 董事總經理David Flanagan 表示：「我們已經知道尼亞加拉擁有廣泛的鋁土礦，先前的勘探者已經明確指出了這一點，但由於缺乏鐵路和港口基礎設施，它從未開發。我們現在處於一個在新的模式中，西芒杜鐵路線上第三方礦石運輸能力的接近對幾內亞和尼亞加拉鋁土礦項目來說是一個巨大的機會。旨在促進西芒杜北鐵礦計畫鐵礦石產品的礦場銷售。



「鑽探將測試淡水河谷在2007 年鑽探出的三個目標，這些目標的間距為800 公尺x 800 公尺。這些目標規模龐大，走向超過10 公里，我們希望它們能提供足夠的可信度，讓我們能夠報告範圍界定研究報告。



「團隊已完成所有基線環境研究和社區諮詢，目前正在進行地面鑽探。我們將繼續隨時僱用與我們活動密切相關的人員。我們期待在本季度晚些時候報告鑽探結果」。



*如需查看表格和圖表，請造訪：

https://abnnewswire.net/lnk/379CS85B



內容關於: Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd（ASX:AMD）是一家勘探和開發公司，致力於透過在西非發現經濟礦藏來為股東創造長期價值。該公司實施了基於科學的系統勘探理念，同時保持商業靈活性，以確保我們捕獲並保留價值。

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