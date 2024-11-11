

鋁土礦資源鑽探更新

Perth, 2024年11月11日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited ( ASX:AMD ) 欣然宣布，其位於幾內亞的尼亞加拉鋁土礦項目的首次鑽探計劃正在提前進展。



關鍵點



- 計畫鑽探 150 個孔，已完成 86 個孔，鑽探進度提前，預計 2024 年 11 月完成



- 預計首批結果將於 2024 年 12 月初公佈



- 迄今為止完成的該專案的地質測井已證實存在殘留鋁土礦，與淡水河谷自 2007 年以來進行的鑽井測井結果一致



- 過去的勘探工作包括多家公司在多個項目內進行的 448 個鑽孔，其中包括淡水河谷在 2007 年鑽探的 180 個鑽孔，這些鑽孔為當前的鑽探活動提供了信息



- 目前的鑽探計劃測試了其中三個目標，旨在提供足夠的數據，以實現公司在 2025 年上半年估算首次指示和推斷礦產資源的目標



- 鑽探專門針對足夠的鋁土礦礦化，以估算指示和推斷的礦產資源，以便在 2025 年 6 月季度進行範圍界定研究



目前的勘探程度不足以估算礦產資源，也不確定進一步勘探是否會導致礦產資源的估算。



鋁土礦礦化目標位於淡水河谷先前確定的三個區域，加上良好的鑽井穿透率、設備可靠性和良好的地面條件，該計劃已超出預期。



Arrow 董事總經理David Flanagan 表示：「淡水河谷最近在2007 年就對該地區進行了勘探，並在800 公尺x 800 公尺的間距上完成了180 個鑽孔。這些數據對於資源估算來說不夠可靠，但它對於重點關注特定區域非常有用，目的是估算指示和推斷礦產資源，作為我們計劃在2025 年上半年進行範圍界定研究的基礎。



自 1960 年代初以來，該計畫區域已開展了多項勘探活動，包括測繪、表面取樣和鑽探，以確定九個潛在的鋁土礦目標。目前的鑽探將徹底測試礦區南部的三個目標，這些目標透過現有道路與雙軌多用戶鐵路相連，該鐵路將於 2025 年底投入使用。



該鑽探計劃正在提前進行，預計將於 2024 年 11 月下旬完成。我們很高興地確認，佔該計劃一半以上的前 86 個孔已成功完成。



專案地質



該計畫迄今完成的地質測井已證實，殘留鋁土礦的存在與幾內亞境內紅土高原型鋁土礦的遺傳模型一致。鑽井測井也與 2007 年 Vale 鑽探活動的測井結果相吻合，證實了所有三個測試目標區域均存在鋁土礦礦化。



鑽探計畫中已確定的主要岩性單元是鋁土礦、含鐵鋁土礦、紅土和基底黏土。



在鋁土礦中，鑽屑和露頭中都發現了特徵紋理，包括：泥狀紋理、鮞粒紋理和豆狀紋理。前者分佈較廣泛，遍佈布蘇拉高原的北部和中部地區。迄今為止，僅在布蘇拉高原鑽探測試的南部邊界發現了鮞粒紋理和豆狀紋理。



這些紋理對於鋁土礦的品位潛力都具有重要意義，因為它們與化學紅土風化過程中的化學再沉澱和氧化鋁殘餘富集有關，並暗示了這種現象。這些紋理在幾內亞的一些高品位鋁土礦省份中很常見，包括桑加雷迪、加瓦爾和博法。



在鑽探中也會遇到含鐵鋁土礦，通常遇到的是與地表紅土礦有關的靠近地表的區域，以及在地形表現受抑制的地區，在這些地區，攜帶鐵的地下水會遷移、積累和蒸發，導致鐵沉澱。



截至 2024 年 11 月 4 日，已完成 504 公尺鑽探的前 43 個鑽孔的樣本已準備完畢，礦漿目前正在運往位於愛爾蘭洛赫里亞的 ALS Global 分析實驗室進行分析。這些鑽孔樣本的化學分析預計將於 2024 年 12 月初收到，並將深入了解這些鋁土礦礦床的經濟意義。 150 個鑽孔計畫中剩餘的 107 個鑽孔的化驗結果預計將於 2024 年 12 月下旬收到。



勘探計畫的結果（包括所有相關資訊）將在收到分析數據後，根據2012 年版《澳洲勘探結果、礦產資源和礦石儲量報告規則》作為勘探結果進行報告，並結合所有其他相關勘探資訊對其進行解釋。



警告聲明：該公司對今年在尼加拉鑽探中遇到的地質情況感到非常鼓舞，但指出，獨立分析實驗室 ALS Global（位於愛爾蘭洛夫雷）仍有待完成化學分析。透過對螺旋鑽樣品進行地質記錄發現鋁土礦的存在並不意味著鋁土礦礦化具有潛在的經濟意義，除非透過化學分析確認。目前尚未給出鑽探寬度或礦化厚度。



*如需查看表格和圖表，請造訪：

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內容關於: Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd（ASX:AMD）是一家勘探和開發公司，致力於透過在西非發現經濟礦藏來為股東創造長期價值。該公司實施了基於科學的系統勘探理念，同時保持商業靈活性，以確保我們捕獲並保留價值。

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