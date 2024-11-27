

更多高品位鋁土礦化擴大已知礦化範圍

Perth, 2024年11月27日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited ( ASX:AMD ) 很高興地報告其在幾內亞尼亞加拉鋁土礦項目的首次鑽探計劃的更多出色化驗結果。



Arrow 在尼加拉鋁土礦計畫的首次鑽探的第二批結果確定了高品位鋁土礦，其累計走向在多用戶鐵路的卡車運輸距離內為 5 公里以上。其他 90 個鑽孔的化驗結果尚待確定。



重點



- 首次鑽探計畫結果證實在尼加拉鋁土礦計畫中發現了高品位鋁土礦。



- 從 32 個鑽孔收到的第二批化驗結果包括：



o BS000020，距離地表 7 公尺處 Al2O3 含量為 49.4%，SiO2 含量為 0.7%

o BS000035，距離地表 6 公尺處 Al2O3 含量為 48.3%，SiO2 含量為 2.6%

o BS000036，距離地表 6 公尺處 Al2O3 含量為 45.7%，SiO2 含量為 1.0%

o BS000040，距離地表 5 公尺處 Al2O3 含量為 49.5%，SiO2 含量為 3.0%

o BS000042，距離地表 6 公尺處 Al2O3 含量為 8 公尺處 Al2O3 含量為 43.3%，SiO2 含量為 3.3%

o BS000043，距離地表 3 公尺處 Al2O3 含量為 45.5%，SiO2 含量為 3.0%



- 另外 90 個鑽孔的結果將於 12 月公佈。



- 在目前總計超過 5 公里的走向長度上截取的品位和厚度



- 幾內亞是世界上最大的鋁土礦生產國，通常因高品位和低矽含量而獲得溢價。



- 繼 2007 年 Vale 鑽探 180 個孔（間距為 800 x 800 公尺）之後，Arrow 確定了 9 個鋁土礦勘探目標。目前活動中正在測試三個目標。



- 與潛在鋁土礦客戶的討論已經開始，在鋁土礦價格創歷史新高之際引起了極大興趣。



- Arrow 已經完成了第一階段基線環境研究並開始了社區參與活動。



- Arrow 董事總經理 David Flanagan 將於明天（11 月 28 日）上午 8:30（美國東部夏令時間上午 11:30）主持投資者網路研討會；投資者可以透過以下連結註冊參加網路研討會：

https://www.abnnewswire.net/lnk/L95H315K



該項目位於多用戶跨幾內亞鐵路的卡車運輸距離內（約 100 公里）（參見圖 1*）。



Arrow 已經完成了第一階段的基線環境研究、社區參與，並開始從當地社區招募人員來支持當前的運作。董事總經理 David Flanagan 評論說：



「這些結果更為有力，它們在氧化鋁和鋁土礦價格創紀錄的時期，從地表劃定了三個廣泛的礦化區，總長度為5 公里，位於多用戶鐵路的卡車運輸距離內。 」



"幾內亞是世界上最大和最重要的優質鋁土礦供應國。這些結果與使幾內亞成為世界第一大鋁土礦生產國的產品相符。"



"幾內亞鋁土礦需求旺盛，約佔全球消費量的 30%，其中 Al2O3 含量為 45%，SiO2 含量為 3%，目前中國到岸價接近 100 美元/噸。"



「尼亞加拉鋁土礦計畫在鑽探過程中與廣闊的潛在圍岩相交，並且靠近多用戶跨幾內亞鐵路，為股東創造價值、為當地社區創造就業機會提供了絕佳的機會，並且符合Arrow 的目標，即成為一家新的、獨立的、重要的、高品質的鋁土礦供應商。



「Arrow 專注於實現其目標，即成為一個低資本、高利潤的採礦業務，並將成為未來成長的平台。我們對鑽探結果感到非常興奮，並期待在未來幾週收到更多結果，目標是估算資源，為我們計劃在2025 年上半年進行的範圍界定研究奠定基礎。



尼亞加拉鋁土礦計畫和鋁土礦背景



Arrow 正在勘探尼亞加拉鋁土礦項目，該項目受益於各礦業公司自 20 世紀 60 年代以來對該項目所做的工作，包括地質學和 Vale 於 2007 年鑽探的 180 個孔的化驗結果。本公告包括已完成並化驗的 30 個鑽孔的結果，這些鑽孔是針對歷史鑽探中截獲的礦化物的 170 個孔計劃的一部分。



典型的幾內亞鋁土礦礦床呈扁平狀，厚度平均為 1 至 10 米，氧化鋁含量為 45% 至 46%，二氧化矽含量通常平均為 3%。



現在，露天採礦機在幾內亞鋁土礦開採中已很常見，無需鑽孔爆破和破碎。露天採礦機能夠挖掘固結材料（即無需鑽孔和爆破）並使用高精度 GPS 和機器導航開採約 300 毫米的最小採礦厚度，因此非常適合幾內亞的鋁土礦開採。該公司已參觀了鋁土礦開採作業，檢查了各種採礦設備，並會見了目前在幾內亞鋁土礦礦山擁有營運經驗的承包商。在這些訪問期間收集的信息，結合當前鑽探活動的結果，使公司能夠開始定義重要的運營參數，這些參數最終將被納入計劃的範圍界定研究（取決於是否可以估算相關礦產資源等）。



Arrow 也已開始並完成了第一階段基線環境和社區影響研究。公司仍致力於推進這項工作，並繼續透過許可程序與所有相關利益相關者接觸，以便及時完成研究。目前尚未發現任何阻礙勘探或採礦的因素，公司已與主要社區和政府利益相關者建立了富有成效的關係。



可以利用現有的多條軌道和道路將該項目與目前正在建設中的橫貫幾內亞鐵路 (TGR) 連接起來（圖 1*）。橫貫幾內亞鐵路由一個大型財團委託和資助，該財團的合資企業包括幾內亞政府，後者擁有 15% 的部分股權。財團成員包括寶鋼、中鋁、韋寧、力拓、宏橋和幾內亞政府。橫貫幾內亞鐵路將由一家管理公司運營，該公司將為西芒杜兩座大型礦場的開發商和其他第三方提供礦石運輸服務（圖 5*）。



Arrow 先前已與寶鋼簽署了一份諒解備忘錄 (MOU)。該諒解備忘錄以公司交付完全許可的採礦項目為前提，考慮與寶鋼簽訂一份具有約束力的礦山門銷售協議，將 Arrow 的西芒杜北鐵礦項目的鐵礦石出售給寶鋼。



這條鐵路將於 2025 年底投入使用。



公司打算充分利用 TGR 的多用戶義務，為股東和幾內亞人民的利益而支持尼亞加拉鋁土礦計畫的開發。



在目前鋁土礦價格創下歷史新高的背景下（圖1*），尼亞加拉的鑽探結果迄今已在多個鑽孔中從地表獲得了高品位的截距，這些鑽孔橫跨相當大的橫向範圍。鑑於該位置在 TGR 的潛在卡車運輸距離內，該公司對迄今為止收到的鑽探結果感到非常鼓舞。



地質結果



ALS Global 已收到 32 個鑽孔（本公告的主題）的分析，共 360 公尺的鑽探。據報道，Boussoura North（BS000033 - BS000043）有 11 個 142 公尺的鑽孔，Boussoura South 有 21 個 218 公尺的鑽孔（BS000001 至 BS000021）。



結果報告在表 1* 和表 2* 中，使用 1 公尺最小截距、小於 4 公尺的間隔為零稀釋、大於 4 公尺的間隔為 1 公尺稀釋，截止品位為 40% Al2O3。為了完整起見，2024 年 11 月 25 日向 ASX 報告的第一個鑽孔（BS000032）包含在表 1* 中，用於品位和厚度比較。



Boussoura South 的鑽孔返回的分析結果低於截止品位，從報告中省略，但隨後可能會根據冶金測試結果進行報告。圖 3* 顯示了 Boussoura 北部所有鑽孔截距的位置，圖 4* 顯示了 Boussoura 南部所有鑽孔截距的位置。



附錄 I* 中給出了鑽鋌位置、分析結果和簡化地質的詳細資訊。



ALS Global 以 200 個樣品為一批處理和報​​告 XRF 分析樣品。這是該公司第一批 629 個樣本中的第二批 429 個分析。



本文報告的結果繼續證實 Boussoura North 高原東部存在鋁土礦，總氧化鋁含量在 40-49% 之間。鑽孔BS00032（10 米，Al2O3 含量為46.6%）中首次發現的鋁土礦厚度增加，鑽孔BS00033-BS00036（包括BS00040 和BS00041）中也存在鋁土礦，厚度範圍為5 米至13 米（表1*）。該公司對該地區高品位和高鋁土礦厚度的巧合感到鼓舞，並期待在 12 月收到其餘 Boussoura North 鑽孔的分析結果，以評估鋁土礦厚度在高原上的延伸程度。



在 Boussoura South 高原的西端也發現了高品位的氧化鋁，總氧化鋁含量在 40.7% 到 53.0% 之間，厚度在 1 到 2 米之間（單孔 BS000020 達到 7 米，品位為 49.4%）。雖然厚度比 Boussoura Central 和 North 要小，但該公司指出，氧化鋁和二氧化矽的平均厚度為 1.5 米，品位為 44.8% Al2O3 和 2.2% SiO2，不包括 BS00020 截距。這些等級與上述幾內亞基準等級規格相當，使用當代鋁土礦開採方法可以開採這些厚度的鋁土礦。



布蘇拉南高原的東端已被部分紅土化，導致氧化鋁等級降低，不符合報告的截止等級。



公司將在收到所有鑽探結果以及點蝕和鑽孔複合材料的冶金試驗結果後，繼續評估目前鑽探計畫中遇到的所有鋁土礦的商業意義。



根據地質測井解釋的總鋁土礦（鋁土礦 + 含鐵鋁土礦）厚度如圖 2、3 和 4* 所示，以及顯著截距。 2024 年 11 月 25 日，公司向澳洲證券交易所報告了用於確定鋁土礦總厚度的簡化地質記錄。



警告聲明：除了迄今為止報告的43 個孔的分析（包括本公告）外，公司對迄今為止完成的鑽探中發現的地質情況感到非常鼓舞，並在2024 年11 月25 日的澳大利亞證券交易所公告中進行了總結，但指出獨立分析實驗室ALS Global 尚未完成對未完成孔的化學分析。透過對鑽屑進行地質記錄來識別鋁土礦，以及隨後對鋁土礦厚度的估計，並不意味著鋁土礦礦化對任何岩性截距的全部或部分具有潛在的經濟意義，直到通過化學分析確認。報告的寬度是井下寬度，鑑於殘留鋁土礦礦床的表格性質，被視為記錄地質單元的真實寬度。



*要查看表格和數字，請造訪：

https://abnnewswire.net/lnk/B1IL7V09





內容關於: Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd（ASX:AMD）是一家勘探和開發公司，致力於透過在西非發現經濟礦藏來為股東創造長期價值。該公司實施了基於科學的系統勘探理念，同時保持商業靈活性，以確保我們捕獲並保留價值。

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