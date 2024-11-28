

與 Albion 簽訂協議出售 Yandal West 金礦項目

Perth, 2024年11月28日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited ( ASX:GTE ) 欣然宣布，其已簽署一份具有約束力的協議，以全股票交易的方式將其非核心 Yandal West Gold 項目（以下簡稱「項目」）的土地轉讓給 Albion Resources Limited (Albion) ( ASX:ALB )（以下簡稱「協議」），GTE將透過在Albion的大量股權和里程碑式履約權，保留該專案未來成功探索的風險敞口。



Albion 向 GTE 支付的總對價包括：



- 22,222,222 股已全部支付的普通股（股份）（同視發行價為 0.045 澳元，代表對價價值為 1,000,000 澳元）；及



- 30,000,000份履約權，其履約里程碑及預計日見本公告（履約權）。



該協議預計將於2025年1月完成，但須符合以下先決條件：



- 已獲得Albion股東批准的發行股票和績效權；並且



- GTE 交付 Albion 為轉讓其在物業中的權益並合理要求任何轉讓和承擔契約（請參閱附件中的項目物業清單*）。



大西部勘探董事總經理Shane Pike表示：



「此時Great Western已在Oval Prospect開展了令人興奮的勘探計劃，並在Oval-South Copper-Gold目標區開展了多個首次鑽探計劃，隨後在Sumo Niobium目標區和六主宰VHMS目標區進行了鑽探，儘管Yandel West計畫具有良好的前景，但它未能在GTE內獲得人們的關注。



因此，我們很高興與 Albion Resources 簽約，該公司資金充足，擁有專用資源來推進該項目的巨大潛力，而 GTE 則專注於其即將開展的高影響力鑽力探計劃。



在專案出售完成後，GTE將透過其在Albion的大量股份，保留該專案未來探索成功的優勢。



Euroz Hartleys擔任GTE期間交易的企業顧問。



*如需查看表格和圖表，請造訪：

https://abnnewswire.net/lnk/TEPBG214





內容關於: Great Western Exploration Limited





Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家勘探公司，在西澳大利亞富饒的地區擁有世界級的大片土地。 Great Western 的礦權尚未勘探或幾乎未經勘探。多個項目的眾多工作計劃正在進行中，公司資金充足，資本結構緊張，為勘探成功提供了槓桿。

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