

獲取資本整合

Perth, 2024年11月29日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited ( ASX:AMD ) 欣然宣布，其擬以 20:1 的比例對公司資本進行合併，但須獲得股東批准（資本合併）。



Arrow建議董事會將在2025年1月2日舉行的股東大會上尋求股東批准，透過將二十（20）股轉換為一（1）股的比例合併公司已發行資本。



建議進行資本整合的目的是：



- 減少發行股票數量，從而創造更有效的結構資本；以及



- 提供持續成長的最佳前進道路和更符合公司規模和同行公司的資本結構，從而使股價水準對更廣泛的投資者增加吸引力。



由於資本合併對股東相等適用，個人持股量將按與股份總數相同的比例減少（該比例將四捨五入為最接近的整數股份數，如適用）。權益百分比產生重大影響。



若資本合併獲得批准，Arrow當時發行的股票數量為13,223,627,786股減少至約661,181,389股（受四捨五入影響，假設期間不發行新股）。



*如需查看指示性時間表，請造訪：

https://abnnewswire.net/lnk/E4BA92BB





內容關於: Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd（ASX:AMD）是一家勘探和開發公司，致力於透過在西非發現經濟礦藏來為股東創造長期價值。該公司實施了基於科學的系統勘探理念，同時保持商業靈活性，以確保我們捕獲並保留價值。

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