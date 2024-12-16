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Great Western將於2025年啟動關鍵鑽探項目
Great Western將於2025年啟動關鍵鑽探項目

Perth, 2024年12月16日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration (googlechartASX:GTE) 很高興地報告其當前的勘探計劃，以及公司為令人興奮和積極的新年所做的準備。

該公司已開始在橢圓形銅金目標區進行井下電磁（DHEM）勘測，該目標區位於該公司位於耶里達盆地北部和西部的耶里達北部項目內。由於局部大雨，該計畫已暫停至2025年1月中旬。

除了在 Ovals 開展進一步的鑽探活動之外，該公司還在 Sumo eq 目標區和 Juggernaut VHMS 銅金目標區開始實施探探計畫做準備。

Great Western董事總經理Shane Pike表示：「我們已經準備好迎接令人興奮的新年，將繼續在Ovals進行勘探，並開始鑽探Sumo和Juggernaut目標，這兩個目標也有可能成為公司利潤來源。我們資金充足，準備工作進展順利。

Great Western 希望向市場更新這些令人興奮、可能對公司有利的探索計劃的結果和進一步的細節。

*如需查看表格和圖表，請造訪：
https://abnnewswire.net/lnk/32Q2F2E0


內容關於: Great Western Exploration Limited

Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家勘探公司，在西澳大利亞富饒的地區擁有世界級的大片土地。 Great Western 的礦權尚未勘探或幾乎未經勘探。多個項目的眾多工作計劃正在進行中，公司資金充足，資本結構緊張，為勘探成功提供了槓桿。

https://twitter.com/GreatWesternEx https://www.linkedin.com/company/great-western-exploration-limited abnnewswire.com 


聯絡
肖恩·派克
常務董事
大西部勘探有限公司
電話：08 6311 2852
信箱: enquiries@greatwestex.com.au

保羅·阿姆斯特朗
投資者和媒體關係
閱讀公司
電子郵件: paul@readcorporate.com.au



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