

優質鋁土礦井距異常，規模不斷擴大

Perth, 2024年12月16日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited ( ASX:AMD ) 很高興地報告其在幾內亞尼亞加拉鋁土礦項目 1 的首次鑽探計劃中取得了更多出色的化驗結果。該項目位於多用戶跨幾內亞鐵路的卡車運輸距離內（約 100 公里）（參見圖 1*）。



亮點



- 32 個孔的最新化驗結果包括：



o BS000100，11 公尺處 Al2O3 含量為 55.8%，SiO2 含量為 1.2%，距地面 3 公尺處，



- 包括 7 公尺處 Al2O3 含量為 57.9%，SiO2 含量為 1.2%，距地面 7 公尺處



o BS000104，13 公尺處 Al2O3 含量為 53.8%，SiO2 含量為 4.3%，



- 包括 8 公尺處 Al2O3 含量為 57.2%，SiO2 含量為 1.4%，距地面 8 公尺處



o BS000068，12 公尺處Al2O3 含量為46.2%，SiO2 含量為2.6%，距地面12 公尺處Al2O3 含量為46.2%，SiO2 含量為2.6%，距地面5 公尺處Al2O3 含量為51.0%，SiO2 含量為1.62 含量為1.62 含量為1. %，距地面4 公尺處Al2O3含量為 48.7%，SiO2 含量為 1.5%距地表 SiO2

o BS000052，8 公尺處 Al2O3 含量為 47.5%，距地表 2 公尺處 SiO2 含量為 0.6%

o BS000045，5 公尺處 Al2O3 含量為 48.1%，距地表 SiO2 含量為 0.8%

o BS000102，5 公尺處 Al2O3 含量為 48.3%，距地表 SiO2 含量為 3.2%

o BS000049，8 公尺處 Al2O3 含量為 46.3%，距地表 SiO2 含量為 0.8%

o BS000051，7 公尺處 Al2O3 含量為 46.9%，距地表 SiO2 含量為 1.3%

o BS000055，8 公尺處 Al2O3 含量為 45.5%，距地表 SiO2 含量為 0.5%

o BS000048，3 公尺處 52.3% Al2O3，地表 1.7% SiO2



- 前 105 個鑽孔的結果現在確定了 10 平方公里以上的高品位鋁土礦，在多用戶鐵路的卡車運輸距離內



- 測試進一步延伸的另外 79 個鑽孔的結果將在未來幾週內公佈



- 幾內亞是世界上最大的鋁土礦生產國，通常因高品位和低二氧化矽含量而獲得溢價



- 繼Vale 於2007 年鑽探180 個鑽孔（間距為800 x 800 公尺）之後，Arrow 確定了九個優先鋁土礦勘探目標區域；面積達10 平方公里的高品位鋁土礦區位於其中三個目標區域內



- 與潛在鋁土礦客戶的討論正在進行中，引起了極大興趣



- 幾內亞鋁土礦的 Al2O3 含量為 45%，SiO2 含量為 3%，鋁土礦價格創下每噸 112 美元的歷史新高



- 資源建模和估算工作預計於 2025 年 1 月開始



Arrow 已經完成了第一階段的基線環境研究、社區參與，並開始從當地社區招募人員來支持當前的運作。



董事總經理David Flanagan 表示：「這些最新的分析結果提供了更確鑿的證據，證明尼亞加拉是一個重大發現。我們已經確定了面積超過10 平方公里的高品位礦化。礦化是開放的，我們還有另外79 個孔的分析結果，還有許多目標需要測試。



"這一切都在 Simandou 多用戶鐵路的卡車運輸距離內，此時氧化鋁和鋁土礦的價格創下了歷史新高。"



"幾內亞是全球最大、最重要的優質鋁土礦供應國。這些結果與使幾內亞成為全球第一大鋁土礦生產國的產品相比毫不遜色。"



"幾內亞鋁土礦需求旺盛，約佔全球供應量的 30%，優質產品規格為 45% Al2O3 和 3% SiO2，目前價格創歷史新高，高達 112 美元/噸 CIF 中國。"



"SRK 的現場訪問定於 2025 年 1 月進行，計劃估算首次礦產資源，為我們計劃在 2025 年上半年進行的範圍界定研究奠定基礎。"



尼亞加拉鋁土礦計畫和鋁土礦背景



Arrow 正在勘探尼亞加拉鋁土礦項目，該項目受益於各礦業公司自 20 世紀 60 年代以來對該項目所做的工作，包括 Vale 於 2007 年鑽探的 180 個孔的地質和化驗結果。本公告包括 32 個鑽孔的新結果，這些鑽孔間距為 300 x 300 米，是 184 個孔計劃的一部分，旨在發現歷史鑽探中截獲的高品位礦化。該公司先前曾報告 73 個鑽孔的結果。



在獨立資源顧問 SRK Consulting (UK) Ltd (SRK) 的指導下，公司設計了當前計劃，旨在估算足夠的指示和推斷礦產資源，以支持範圍界定研究。鑽探包括對先前的 Vale 鑽孔進行雙鑽、在礦化區域進行淺坑探礦計劃以及所有必要的品質控制取樣和使用價值礦石特性研究，以符合現代資源報告標準。



典型的商業上可行的幾內亞高原鋁土礦床是平坦的，厚度平均為 1 至 10 米，氧化鋁含量為 44% 至 46%，二氧化矽含量通常平均為 3%。



礦化通常最厚的地方是高原的邊緣，坡度變化很小，為 1 至 3 度，在地質時期，大氣水提高了品位並去除了有害元素。作為參考，該公司提供了鑽孔位置圖以及每個勘探區的橫斷面和長剖面圖，以顯示強大的水平連續性（圖 2* 至圖 6* 包括在內）。



露天採礦機在鋁土礦開採中的應用現在在整個行業中很常見，無需鑽孔爆破、破碎和篩選。露天採礦機能夠挖掘固結材料（即無需鑽孔和爆破）並使用高精度 GPS 機器導航開採約 300 毫米的最小採礦厚度，因此非常適合幾內亞高原鋁土礦開採。該公司已參觀了鋁土礦開採作業，檢查了各種採礦設備，並會見了幾位目前在幾內亞鋁土礦礦山擁有營運經驗的承包商。這些訪問期間收集的信息，結合當前鑽探活動的結果，使公司能夠開始定義重要的運營參數，這些參數最終將輸入到計劃的範圍界定研究中，但前提是估計有足夠的礦產資源。



Arrow 也已開始並完成了初步的基線社會和環境影響研究。公司仍致力於推進這項工作，並繼續透過許可程序與所有相關利益相關者接觸，以便及時完成研究。目前尚未發現任何阻礙勘探或採礦的因素，公司已與主要社區和政府利益相關者建立了富有成效的關係。



可以利用現有的幾條鄉村和國家公路將該項目與目前正在建設中的跨幾內亞鐵路 (TGR) 連接起來（圖 1*）。 TGR 由一個大型財團委託和資助，該財團的合資企業包括幾內亞政府，幾內亞政府擁有 15% 的部分所有權。財團成員包括寶鋼、中鋁、韋寧、力拓、宏橋和幾內亞政府。 TGR 將由一家管理公司經營，該公司將為西芒杜兩座大型礦場的開發商和其他第三方提供礦石運輸服務（圖 1*、圖 7*）。



Arrow 先前已與寶鋼簽署了一份諒解備忘錄 (MOU)。該諒解備忘錄以公司交付完全許可的採礦項目為前提，考慮與寶鋼簽訂一份具有約束力的礦山門銷售協議，將 Arrow 的西芒杜北鐵礦項目的鐵礦石出售給寶鋼。

這條鐵路將於 2025 年底投入使用。



公司打算充分利用 TGR 的多用戶義務，為股東和幾內亞人民的利益而支持尼亞加拉鋁土礦計畫的開發。



TGR 是一個關鍵的基礎設施，如果沒有它，該項目可能會多年無法開發。同樣重要的是要認識到，歷史上基礎設施的缺乏也有助於這個高品質項目的保存。



在目前鋁土礦價格創歷史新高的背景下，尼加拉的鑽探結果迄今已在多個鑽孔中從地表獲得了高品位的截距，這些鑽孔橫跨相當大的橫向範圍。



鑑於該地點距離 TGR 的卡車運輸距離不遠，該公司對迄今為止收到的鑽探結果感到非常鼓舞。



地質結果



ALS Global 已收到32 個鑽孔（本公告的主題）的分析結果，共計341 公尺的鑽探，這些鑽孔均來自Boussoura North 地區，包括孔BS000044 至BS0000064、BS000066 至BS000068、BS000077 至BS00078 和BS BS000105。



結果報告於表 1*，使用 1m 最小截距、小於 4m 的間隔為零稀釋、大於 4m 的間隔為 1m 稀釋，截止品位為 40% Al2O3。返回分析結果低於截止品位的鑽孔將不予報告，但隨後可能會根據冶金測試結果進行報告。所有鑽孔截距的位置均以平面圖顯示在圖 2* 中，Boussoura North 的橫斷面如圖 3* 和圖 4* 所示。圖 5 和圖 6 也顯示了 Boussoura 中部地區的橫斷面，結果之前已於 2024 年 11 月 25 日2 和 2024 年 12 月 9 日報告。橫截面使用六倍垂直誇大，這是為了顯示間距相對較大且深度適中的鑽孔的垂直分辨率粒度足夠，範圍在 10-15 公尺之間。因此，鼓勵讀者在查看本報告中的橫斷面時考慮垂直和水平座標標線。



本公告中報告的鑽孔的鑽鋌位置、分析結果和簡化地質情況的詳細資訊以及 2024 年 12 月 9 日報告的 Boussoura Central4 的詳細資訊請參閱附錄 I*。



ALS Global 以大約 200 個樣品的批次處理和報告用於 XRF 分析的樣品。本公告中報告的結果代表了該公司第二批 874 個樣本中的最後 425 個分析結果。



此處報告的結果繼續證實了 Boussoura North 高原存在鋁土礦，總氧化鋁含量在 40-60% 之間。鋁土礦厚度增加最顯著的是鑽孔 BS000100（11m 品位 55.8% Al2O3），鑽孔 BS000104（13m 品位 53.8% Al2O3）、BS000068（12m 品位 53.8% Al2O3）、BS000068（12m 品位 46.2% Al2O3）、BS000068（12m 品位 46.2% Al2O3）、BS050505050505050505050505050505050505050505% Al2O3）和 BS000052（8m 品位 47.5% Al2O3）。增厚通常與高原側翼有關，那裡的風化和相關鋁土礦化最為集中。



除了具有吸引力的Al2O3 品位外，本報告中給出的截距還具有具有吸引力的低二氧化矽品位，表1* 中報告的大多數截距的二氧化矽品位低於3% SiO2，超過50% 的二氧化矽品位低於1.5% SiO2。



二氧化矽（通常存在於黏土礦物中）是使用拜耳法生產氧化鋁的鋁土礦中的主要污染物，會導致過量消耗苛性鈉。因此，二氧化矽含量極低的礦石因其具有吸引力的濕式冶金特性而受到氧化鋁精煉廠的青睞。



如圖3* 至圖6* 所示，通常在較高品位鋁土礦的上限和下限處會遇到較少的低品位鋁土礦堆積，這些低品位鋁土礦低於標稱截止品位，但在35% 至40% Al2O3 的品位範圍內。在收到所有鑽探結果以及點蝕和鑽孔複合材料的冶金測試結果後，公司將繼續評估目前鑽探計畫中遇到的所有鋁土礦的商業意義。



警告聲明：除了迄今為止報告的105 個孔的分析（包括本公告）之外，公司對迄今為止完成的鑽探中發現的地質情況感到非常鼓舞，但指出獨立分析實驗室ALS Global 尚未完成對未完成孔的化學分析。透過對鑽屑進行地質記錄來識別鋁土礦，以及隨後對鋁土礦厚度的估計，並不意味著鋁土礦礦化對任何岩性截距的全部或部分具有潛在的經濟意義，除非透過化學分析確認。報告的寬度是井下寬度，鑑於殘留鋁土礦礦床的表格性質，這些寬度被視為記錄的地質單元的真實寬度。



勘探



2007 年，Vale 鑽探了 180 個孔（間距為 800 x 800 公尺），此後 Arrow 確定了九個鋁土礦資源目標，其中三個已在當前活動中進行了測試。



Arrow 已完成 184 個鑽孔計劃，總鑽探長度為 2,166 公尺。其中，已記錄和採樣了 2,163 米的鑽探，但由於鑽探過程中遇到空洞或潮濕地面條件（BS000083，2 米，BS000015，1 米），3 米未採樣。



2024 年活動的所有樣本已優先提交給位於愛爾蘭洛夫雷亞的 ALS Global 分析實驗室進行分析。共處理了2,721 個樣品，包括來自184 個鑽孔的2,163 個鑽探樣品（來自2,166 公尺），以及另外558 個品質保證和品質控制(QAQC) 樣品（包括現場和紙漿複製品、空白和認證參考材料）。



本文報告了第二批 874 個樣本（來自 32 個鑽孔）的最後 425 個化學分析。預計到 2024 年 12 月將收到第三批也是最後一批樣本的其餘 1,218 個樣本的分析結果。



由於 2024 年鑽探活動的結果都將在 2024 年交付，該公司的獨立顧問 SRK 被安排對尼亞加拉進行必要的現場訪問，為開始礦產資源估算做準備。公司預計將在 2025 年第一季報告估算結果。



*如需查看表格和數據，請造訪：

https://abnnewswire.net/lnk/O480AB62





內容關於: Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd（ASX:AMD）是一家勘探和開發公司，致力於透過在西非發現經濟礦藏來為股東創造長期價值。該公司實施了基於科學的系統勘探理念，同時保持商業靈活性，以確保我們捕獲並保留價值。

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