

高品位鋁土礦發現面積擴大至超過14

Perth, 2025年1月2日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited ( ASX:AMD ) 很高興地報告其在幾內亞 Niagara 鋁土礦項目的第一個鑽探項目中獲得的更多出色的分析結果。該項目位於多用戶跨幾內亞鐵路的貨運距離（約 100 公里）內（參見圖 1*）。



此礦化區域僅包含九個已確定目標中的三個； 11 個偵察孔確定了其他高品位鋁土礦礦化區，以便在 2025 年進行後續跟踪，資源估算工作將於 1 月開始。



亮點



- 39 洞的最新檢測包括：



o BS000153，距表面 54.4% Al2O3、3.4% SiO2 處 7 米，

o BS000184，距表面 53.1% Al2O3、1.5% SiO2 2 米，

o BS000152，距表面 51.3% Al2O3、1.6% SiO2 2 米，

o BS000151，距表面 50.2% Al2O3、4.0% SiO2 處 9 米，

o BS000134，距離表面 7 米，49.7% Al2O3、3.9% SiO2，

o BS000150，距表面 49.6% Al2O3、4.3% SiO2 處 7 米，

o BS000146，距離表面 5 米，48.4% Al2O3、3.6% SiO2，

o BS000158，距離表面 47.8% Al2O3、2.9% SiO2 4 米，

o BS000177，距離表面 47.8% Al2O3、5.5% SiO2 4 米，

o BS000148，距表面 47.7% Al2O3、1.7% SiO2 2 米，

o BS000142，距離表面 47.4% Al2O3、3.6% SiO2 4 米，

o BS000182，距離表面 47.2% Al2O3、3.8% SiO2 4 米，

o BS000130，距表面 46.6% Al2O3、5.2% SiO2 處 8 米，

o BS000164，7 米，1 米處 46.5% Al2O3、7.0% SiO2，

o BS000176，距表面 45.9% Al2O3、2.1% SiO2 處 7 米，

o BS000182，3 米，7 米處 45.5% Al2O3、3.7% SiO2，

o BS000143，距表面 45.1% Al2O3、3.2% SiO2 處 7 米，

o BS000181，距表面 45.0% Al2O3、2.9% SiO2 4 米，

o BS000179，距離表面 44.9% Al2O3、1.5% SiO2 4 米，

o BS000178，距表面 44.4% Al2O3、2.3% SiO2 10 公尺。



- 184 個孔中的 173 個孔的結果現已確定在大約 14 平方公里的綜合區域內存在高品位鋁土礦，在多用戶鐵路的卡車運輸距離內



- 11 個偵察孔的結果表明，沿著尼亞加拉許可證西南象限的走向存在高品位鋁土礦



- 幾內亞是世界上最大的鋁土礦生產國，通常因高品位和低二氧化矽含量而吸引溢價



- 繼 Vale 於 2007 年鑽探 180 個孔（間距為 800 x 800 公尺）之後，Arrow 確定了 9 個優先鋁土礦勘探目標區域； 14平方公里的高品位鋁土礦區位於其中三個目標區域內



- 與全球鋁土礦巨頭的承購和戰略合作夥伴關係討論進展順利



- 幾內亞鋁土礦（Al2O3 含量為 45%，SiO2 含量為 3%）的鋁土礦價格創歷史新高，為 120 美元/噸（CIF 中國）



- 公司計劃於下一季進行首次 JORC 礦產資源估算，隨後於 2025 年 6 月季度進行範圍界定研究



Arrow 已經完成了第一階段基線環境研究和社區參與。



它也開始從當地社區招募人員來支持目前的運作。



Arrow 董事總經理 David Flanagan 表示："我們對尼亞加拉首個鋁土礦鑽探項目的成果感到非常滿意。"



"在氧化鋁和鋁土礦價格創紀錄之際，這一切都在西芒杜多用戶鐵路的卡車運輸距離之內。"



"幾內亞是世界上最大和最重要的優質鋁土礦供應國。這些結果繼續與使幾內亞成為世界第一鋁土礦生產國的產品相媲美。"



「幾內亞鋁土礦需求量大，約佔全球供應量的30%，產品規格優質，Al2O3 含量為45%，SiO2 含量為3%，吸引了高價，目前價格創歷史新高，中國到岸價格高達120 美元/噸。



"隨著 SRK 定於 1 月份進行現場考察，我們有望估算初步礦產資源量，為我們計劃在 2025 年上半年進行的範圍界定研究奠定基礎。"



尼亞加拉鋁土礦計畫和鋁土礦背景



Arrow 正在探索Niagara 鋁土礦項目，受益於自1960 年代以來各礦業公司在該項目上所做的工作，包括淡水河谷2007 年鑽探的180 個孔的地質和化驗。個鑽孔的新結果米間距，以及 11 個偵察孔，這是歷史鑽探中攔截的針對高品位礦化的 184 個孔計劃的一部分。該公司先前曾報告 145 個鑽孔的結果。



在獨立資源顧問 SRK Consulting (UK) Ltd (SRK) 的指導下，公司設計了當前計劃，旨在估算支持範圍界定研究所需的足夠的指示和推斷礦產資源量。鑽探包括對以前的淡水河谷鑽孔、礦化區域的淺坑計劃、以及所有必需的品質控制採樣以及符合現代資源報告標準所需的礦石特徵研究價值。



典型的商業上可行的幾內亞高原鋁土礦礦床是平坦的，厚度平均為 1 至 10 公尺不等，氧化鋁含量為 44% 至 46%，二氧化矽含量通常平均為 3%。



高原邊緣的礦化通常最厚，伴隨著 1 至 3 度梯度的微妙變化，在地質時期內，大氣降水提高了品位並去除了有害元素。



露天採礦機在鋁土礦開採中的應用現在在整個行業中很常見，無需鑽孔、爆破、破碎和篩選。這款露天採礦機能夠挖掘固結材料（即無需鑽孔和爆破）並使用高精度 GPS 機器引導進行約 300 毫米的最小採礦厚度開採，因此非常適合幾內亞高原鋁土礦開採。該公司參觀了鋁土礦開採作業，檢查了各種採礦設備，並會見了幾家目前在幾內亞鋁土礦開採中有營運經驗的承包商。這些訪問期間收集的資訊與目前鑽探活動的結果相結合，使公司能夠開始定義重要的操作參數，這些參數最終將納入計劃的範圍界定研究，但需對足夠的礦產資源進行估計。



Arrow 也開始並完成了初步的社會和環境影響基線研究。公司仍致力於推進這項工作，並繼續透過許可程序與所有相關利益相關者接觸，以便及時完成這些工作。尚未發現勘探或採礦存在任何障礙，公司已與主要社區和政府利益相關者建立了富有成效的關係。



有幾條現有的農村和國道可用於將該項目與目前正在建設中的橫貫幾內亞鐵路 (TGR) 連接起來（圖 1* 和圖 6*）。 TGR 是由一個大型財團在合資企業中委託和資助的，其中幾內亞政府擁有 15% 的股份。該財團成員包括寶鋼、中鋁、韋立、力拓、宏橋和幾內亞政府。 TGR 將由一家管理公司經營，該公司將為西芒杜兩個大型礦場的開發商和其他第三方提供礦石運輸服務（圖 1*）。 Arrow先前已與寶鋼簽署了諒解備忘錄(MOU)。該諒解備忘錄以公司交付完全許可的採礦項目為前提，考慮與寶鋼就艾睿西芒杜北鐵項目的鐵礦石簽訂具有約束力的礦場銷售協議。該鐵路預計於 2025 年底投入運作。



公司擬充分利用 TGR 的多用戶義務，支持尼加拉鋁土礦計畫的開發，造福幾內亞股東和人民。



TGR 是基礎設施的關鍵部分，如果沒有它，該項目可能會多年未開發。同樣重要的是要認識到，歷史上基礎設施的缺乏有助於保存這個高品質的項目。



在目前鋁土礦價格創歷史新高的背景下，尼加拉的鑽探結果迄今已在相當大的橫向範圍內從地表的幾個鑽孔中獲得了高品位截獲物。



鑑於該位置位於 TGR 的卡車運輸距離內，該公司對迄今為止收到的鑽探結果感到非常鼓舞。



地質結果



已從 ALS Global 收到 39 個鑽孔（本公告的主題）、總鑽探長度 449 公尺的分析。結果包括：



- 為新報告的 Boussoura Far-South 目標鑽探 28 個鑽孔，總長 331 米，包括 BS000129 至 BS000134、BS000139 至 BS000159 和 BS000164 孔



- Boussoura 西南目標的 11 個鑽孔，總長 118 米，包括孔 BS000174 至 BS000184



結果如表 1 所示，使用 1m 最小截距、小於 4m 的間隔無稀釋、4m 或更大間隔 1m 稀釋以及分別為 40% Al2O3 和 37% Al2O3 的截止品位。



返回分析結果低於截止品位的鑽孔在報告中被省略，但隨後可能會根據冶金測試工作的結果進行報告。所有鑽探截距的位置均以平面圖顯示在圖 2* 和圖 3* 中。 Boussoura Far-South 鑽探剖面 1,202,500mN 如圖 5* 所示，顯示了鋁土礦的橫向範圍和連續性以及下面的紅土岩性。



用於 XRF 分析的樣品由 ALS Global 以大約 200 個樣品為批次進行處理和報告。本公告中報告的結果代表了該公司 2024 年第三批也是最後一批 1,218 個樣本中的最終 564 項分析結果。



本文報告的結果表明，透過鑽探測試，總氧化鋁品位在 40 - 54% 範圍內的鋁土礦延伸至 Boussoura 高原的遠南地區。 Boussoura Far-South 的鋁土礦厚度增加，最明顯的是鑽孔 BS000151（9m 品位 50.2% Al2O3）、BS000153（7m 品位 54.4% Al2O3）和 BS000134（7m 品位 54.4% Al2O3）和 BS000134（7m 品位 49.7% Al2O3）。



在 Boussoura 高原西南地區約 5 公里的走向範圍內完成的 11 個偵察孔的結果證實存在總氧化鋁品位範圍為 39 - 53% 的鋁土礦。 BS000178（10m 品位 44.4% Al2O3）、BS000176（7m 品位 45.9% Al2O3）和 BS000183（6m 品位 42.3）發現鋁土礦厚度增加。這些鑽孔證實了歷史觀察結果，即鋁土礦礦點在布蘇拉高原系統的整個範圍內持續存在，並為正在進行的勘探提供了額外的鑽探目標。



勘探



繼淡水河谷於 2007 年鑽探 180 個孔（間距為 800 x 800 公尺）之後，Arrow 確定了九個鋁土礦資源目標，其中三個已在當前的開採活動中進行了測試。



Arrow 已完成該計劃，包括 184 個鑽孔，總鑽孔長度為 2,166 m。其中，已對 2,163m 的鑽探進行了記錄和採樣，但由於鑽探過程中遇到空隙或潮濕的地面條件，未對 3m 的鑽探進行採樣（BS000083，2m 和 BS000015，1m）。



2024 年活動的所有樣本均已優先提交至位於愛爾蘭洛雷亞的 ALS Global 分析實驗室進行分析。本公司對 ALS Global 的 Loughrea 實驗室提供的快速週轉和高品質的客戶服務表示感謝。



總共處理了2,721 個樣品，包括來自2,166 m 深度、184 個鑽孔的2,163 個鑽探樣品，以及另外558 個品質保證和品質控制(QAQC) 樣品，包括現場和紙漿副本、空白和經過認證的參考材料。



本文報告了第三批也是最後一批 39 個鑽孔的 1,218 個樣本的最終 564 項化學分析結果。



在收到2024 年計畫的最後一批化驗結果後，該公司已開始根據岩性和品位選擇分析紙漿，並與礦坑樣本一起提交給位於澳洲珀斯的獨立分析實驗室必維國際檢驗集團進行專業分析，包括測定使用實驗室規模版本的拜耳製程進行低溫和高溫消解，提取可用氧化鋁 (AA) 和活性二氧化矽 (RxS)，以及總碳、總有機碳和 X 射線衍射選定的礦物學。該公司指出，ALS Global 已停止提供用於測定 AA 和 RxS 的高溫拜耳消解作為分析服務，因此已尋求在單一實驗室整合此專業分析。必維國際檢驗集團因其在鋁土礦分析方面的專業知識而被選中進行這些分析，並在幾內亞境內的鋁土礦礦擁有現有的生產實驗室。在幾內亞 Sangaredi 的 Geoprospects 實驗室最近挖掘的礦坑中也進行了額外的物理測試，以便為礦產資源估算和隨後的範圍界定研究提供資訊。



該公司的獨立顧問 SRK 計劃於 2025 年 1 月對尼亞加拉進行必要的現場考察，為開始第一批礦產資源估算做準備。公司預計在 2025 年第一季報告估算結果。



*查看表格和數據，請造訪：

https://abnnewswire.net/lnk/924PKI0S





內容關於: Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd（ASX:AMD）是一家勘探和開發公司，致力於透過在西非發現經濟礦藏來為股東創造長期價值。該公司實施了基於科學的系統勘探理念，同時保持商業靈活性，以確保我們捕獲並保留價值。

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