

Arrow 加速對尼亞加拉 DSO 運作進行範圍研究

Perth, 2025年1月14日, AEST (ABN Newswire) - rrow Minerals Limited ( ASX:AMD ) 很高興概述其在幾內亞尼亞加拉鋁土礦專案正在進行的工作，這是該公司加快 DSO 營運範圍界定研究策略的一部分。



尼亞加拉項目亮點



- 在 SRK 的礦產資源估算之前，範圍界定研究正在快速推進



- Arrow 正在推動所有最初不需要礦產資源的工作流



- 根據這項加速策略，礦產資源估算將於 2025 年 3 月底完成，範圍界定研究將於 2025 年 6 月底完成



- 出色的鑽探結果和初步分析表明，尼亞加拉具有承載傳統直接裝運礦石 (DSO) 作業的強大潛力



- 潛在的 DSO 作業將使 Arrow 能夠及時且經濟高效地利用對幾內亞鋁土礦的強勁需求



- 繼2007 年淡水河谷鑽探180 個孔（間距為800 x 800 公尺）之後，Arrow 確定了九個優先鋁土礦勘探目標區域，並已鑽探其中三個，與14 平方公里面積的高品位鋁土礦相交



- 結果證實鋁土礦礦化厚度相當大，平均為 4至 5 米



- 正在進行承購和策略夥伴關係談判



- 幾內亞是世界上最大的鋁土礦生產國，通常因其高氧化鋁和低二氧化矽含量而吸引溢價



- 幾內亞鋁土礦價格創歷史新高，每噸 130 美元（中國到岸價），其中 Al2O3 含量為 45%，SiO2 含量為 3%



- 尼加拉位於卡車運輸距離內，距離跨幾內亞鐵路不遠，目前正在建設中，為西芒杜項目提供服務



- 幾內亞採礦法為第三方使用基礎設施提供了法律框架，因此，鋁土礦業有許多第三方使用運輸物流基礎設施的例子



該公司先前曾報告尼加拉鋁土礦計畫的勘探目標估計約為 170 - 340Mt，平均品位約為 Al2O3 含量為 40 - 46%，SiO2 含量為 1 - 4%。



警告聲明：勘探目標的潛力、數量和品味本質上是概念性的。公司尚未完成足夠的工作來估計和報告礦產資源。不過，在發布此公告時，該公司的獨立顧問 SRK Consulting (UK) Ltd (SRK) 已開始工作，旨在估計礦產資源。



Arrow 董事總經理 David Flanagan 表示：



"在進行資源估算工作的同時，我們已經啟動了與範圍界定研究相關的一些關鍵工作流程，這將評估尼亞加拉是否是一個潛在的標準 DSO 項目。"



「我們決定同時推進資源和研究，這是考慮到我們剛剛完成的非常成功的鑽探計劃。鑑於該項目顯示出成為一級礦床的所有跡象，我們不會等到資源建模完成後再推進我們可以開展的工作。 所有可以提前完成的工作都在進行中。



"潛在客戶已經就產品規格提供了明確的指導。我們完全有能力利用幾內亞鋁土礦的溢價優勢，幾內亞鋁土礦因其有利的規格而受到廣泛認可。"



"尼加拉計畫位於西芒杜（跨幾內亞）多用戶鐵路的卡車運輸距離內，並且已經開始評估潛在的運輸解決方案。"



"我們正處於氧化鋁和鋁土礦價格創紀錄的時期，我們完全打算盡快採取行動，提供資源、範圍界定和可行性研究，獲得監管部門的批准並確保產品銷售。"



尼亞加拉鋁土礦項目



Arrow 專注於西非幾內亞的兩個計畫。西芒杜北鐵礦計畫 (Simandou North，SNIP) 和尼亞加拉鋁土礦計畫 (Niagara，Niagara 計畫)。 Arrow 的策略是開發和執行「啟動」項目，這些項目一旦投入生產，就有可能擴展到更大的礦山。



尼加拉和西芒杜北都位於跨幾內亞鐵路 (TGR) 的卡車運輸距離內，該鐵路目前由 Winning Consortium Simandou 建造。尼亞加拉計畫相對於 TGR 的位置為專案開發提供了顯著的好處，因為它可以讓多用戶存取鐵路和港口基礎設施（圖 1*）。



自1960 年代以來，各礦業公司對該項目完成的歷史工作（包括2007 年Vale 鑽探的180 個孔的分析結果）被用於指導Arrow 的2024 年鑽探計劃，該計劃於2024 年10 月下旬開始，並於2024 年11 月下旬完成。在 SRK 的指導下，此次鑽探活動旨在估計三個目標的指示和推斷礦產資源量，足以支持該計畫的範圍界定研究。



該計劃共包括 184 個孔，鑽探長度為 2,166 米，間距為 300 x 300 米。該計劃包括對先前的 Vale 孔進行雙鑽、在礦化區域進行淺坑開採計劃，以及所有必要的品質控制取樣和使用價值礦石特性工作，以符合現代資源報告標準。



尼亞加拉勘探結果



本公司現已報告了 2024 年鑽探計畫中完成的所有 184 個孔的所有鑽探結果（圖 2*）。結果劃定了 Boussoura 高原綜合體內的五個不同的鋁土礦區域，共計約 14 平方公里的鋁土礦礦化區域，總 Al2O3 品位在 40% 至 54% 之間。此外，另外 11 個偵察孔的結果也確定了西南/淡水河谷礦區沿著尼加拉許可證西南象限的走向存在高品位鋁土礦礦化。按目標區域劃分的鑽探結果總結在下面的連結中*。



*要查看表格和圖表，請造訪：

https://abnnewswire.net/lnk/LI2R7L05





內容關於: Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd（ASX:AMD）是一家勘探和開發公司，致力於透過在西非發現經濟礦藏來為股東創造長期價值。該公司實施了基於科學的系統勘探理念，同時保持商業靈活性，以確保我們捕獲並保留價值。

相關企業