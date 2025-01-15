

西芒杜北部獲得高品質赤鐵礦粉

Perth, 2025年1月15日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited ( ASX:AMD ) 欣然宣布非常有利的冶金測試結果，證明其位於幾內亞 Simandou North 項目的鐵礦石品質優良。



出色的冶金測試結果再次凸顯了高品位、低氧化鋁產品的優勢。這是 Arrow 與寶鋼簽署礦井門銷售諒解備忘錄之後的另一個成果。



亮點



- Arrow 已完成 Simandou North 鐵礦計畫 (Simandou North) 中 Simandou 地層氧化物 BIF (Oxide BIF) 的額外礦石類型表徵和冶金測試工作



- 模擬流程在所有三個流程選項中提供高品位 66% Fe、低氧化鋁（Al2O3 低於 0.5%）的赤鐵礦細粉產品



- 產品中氧化鋁含量極低，由於市場上低氧化鋁產品供應減少，因此具有吸引溢價的潛力



- 研究結果提供了優選的流程圖，可作為製程廠範圍界定研究工作的一部分進行進一步評估



- 模擬的「全螺旋」簡單重力分離流程在以下密度切割點提供最具吸引力的組合質量回收率和品位結果：SG4.05；44% 質量產率、66.8% Fe、2.9% Sio2、0.49% Al2O3



Arrow 近期簽署了一份諒解備忘錄 (MoU)，為西芒杜北部地區向寶鋼資源控股（上海）有限公司（寶鋼）的潛在礦場鐵礦石銷售提供了框架。



這項重要的戰略合作夥伴關係將利用互補的優勢和資源，包括西芒杜港口和鐵路以及市場准入，推動 Arrow 鐵礦石和鋁土礦項目的發展。



2024 年8 月，Arrow 宣布了該專案的一個重要勘探目標（281Mt 至716Mt Simandou 組氧化物BIF，Fe 含量為33-46%），以及台式冶金試驗（第1 階段）的結果，該結果支持通過簡單的濕式重力製程獲得61-64% Fe、低氧化鋁赤鐵礦細粉產品。



警告聲明：勘探目標的潛在數量和品味本質上是概念性的。勘探工作還不足以估算礦產資源。尚不確定進一步勘探是否會導致礦產資源的估算。



Arrow 董事總經理 David Flanagan 表示：



"這些出色的冶金結果證明了 Simandou North 產品的卓越品質，其特點是高品位和低污染物。這些結果超出了我們的預期。"



「一段時間以來，市場上低氧化鋁產品對鋼鐵業的供應一直在下降。西芒杜北部礦化區本身就含有低氧化鋁，這對該項目來說是一個優勢。這項試驗工作再次證明，簡單的重力分離工藝可以非常有效地去除二氧化矽，並生產出具有極低氧化鋁含量的高鐵品位產品。



"這一點很重要，因為它凸顯了吸引溢價的潛力，通常比正常的 62% 鐵皮爾巴拉粉礦指數高出 10 至 15 美元/噸。"



"跨幾內亞多用戶鐵路預計將於 2025 年底投入使用。我們完全打算最大限度地利用這條鐵路提供的機會。"



「根據2024 年10 月達成的諒解備忘錄條款，Arrow 將繼續與寶鋼就礦井入口或鐵路側線的潛在銷售進行接觸。寶鋼是世界上最大的鋼鐵生產商，是所有基礎設施的重要投資者和股東，並積極參與西芒杜1 號和2 號區塊以及南部相鄰礦區的開發。



第 2 階段冶金測試總結



在 2024 年上半年完成第一階段的冶金試驗後，第二階段的試驗重點是透過更全面的試驗表徵程序進一步表徵 Simandou North 的氧化物 BIF 礦石類型（易碎和完整）。目的是評估兩種主要岩石類型對不同製程流程選項的適應性，並在此過程中選擇一個首選製程，在範圍界定研究水準的製程廠資本和營運成本估算中採用此流程。試驗結果提供了其他關鍵訊息，這些資訊也將用於製程廠的範圍界定研究工作。



本次測試利用了更廣泛的鑽孔間隔，與先前的測試相比，提高了測試複合樣品的代表性。如前所述，Arrow 將第 2 階段冶金測試項目授予了位於珀斯的冶金實驗室 Nagrom。 Arrow Minerals 聘請 Mineral Technologies 為測試專案提供意見，並就重力和磁選設備納入製程流程圖的可能性提供專業建議。 Mineral Technologies 是一家全球公認的細礦物分離專業公司，在鐵礦石、礦砂和其他商品方面擁有專業知識。



下一步



現在將進一步研究收集關鍵信息，以完成工藝廠資本和運營成本的範圍研究。未來的工作可能包括批量螺旋測試運行，旨在控制產品中剩餘的脈石礦物水平，同時最大限度地提高鐵在產品中的回收率，因此將包括每個階段對進料和產品的額外特性分析。



欲了解測試工作計劃的完整詳情，請造訪：

https://abnnewswire.net/lnk/8S9I94SR





內容關於: Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd（ASX:AMD）是一家勘探和開發公司，致力於透過在西非發現經濟礦藏來為股東創造長期價值。該公司實施了基於科學的系統勘探理念，同時保持商業靈活性，以確保我們捕獲並保留價值。

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