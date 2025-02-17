

橢圓形的強井下導體

Perth, 2025年2月17日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited ( ASX:GTE ) 欣然宣布西澳大利亞 Oval 銅金礦區第一階段鑽石鑽探的井下電磁勘測 (DHEM) 和化驗結果。



重點



- Oval 鑽探的前兩個孔的化驗和井下電磁勘測 (DHEM) 結果已返回，每個鑽孔下方都模擬了兩個大型、堅固的導體，其中一個導體距離其中一個僅 50 公尺。



- 每個模擬導體的地球物理特徵都被解釋為具有很高的塊狀硫化物堆積前景。



- 雖然沒有收到突出的銅金化驗鑽探結果，但探路者化驗結果確定了多個潛在地層，這些地層被解釋為接近潛在的主要礦化系統。



- Great Western 認為導體在 Yerrida 盆地層序中的地層位置代表火山承載塊狀硫化物 (VHMS) 銅金礦化系統，類似於相鄰 Bryah 盆地的 DeGrussa 銅金礦床。



- 公司認為導體在 Oval 的位置是開發主要礦化系統的最佳位置，因為它們位於肥沃的地殼規模 Ida 斷層上，該斷層在此位置與盆地定義的「生長斷層」相交叉。



- 由於這一發展，Great Western 計劃通過從鑽孔 24GOVDD001 延伸或楔入開始鑽探，並在由於該地區最近的氣旋活動而重新建立通道後立即測試該孔下方的解釋 VHMS 式導體目標。



- Great Western 擁有 470 萬美元的強勁現金狀況（截至 2024 年 12 月 31 日），並為即將開展的勘探計劃提供了充足的資金。



橢圓形銅金礦區位於該公司的 Yerrida North 項目內，位於 Yerrida 盆地的北部和西部。此目標位於珀斯東北方約 800 公里處，毗鄰 DeGrussa 和 Monty 銅金火山岩型硫化物礦床 (VHMS)，如圖 1* 所示。



橢圓形銅金礦區第一階段鑽探的化驗和地球物理結果已經回傳。



這些結果使 Great Western 能夠進一步確定一個大型且有前景的銅金礦化系統。其中一個潛在的銅金金屬聚集區被解釋為距離鑽孔 24GOVDD001 底部僅 50 公尺（見圖 2*）。



根據迄今收到的數據，已確定的潛在礦化系統規模龐大且複雜，DHEM 勘測數據的地球物理建模確定了兩個大型、堅固的導體。該公司的地球物理顧問建議，兩個解釋的導體的地球物理特徵都具有形成塊狀硫化物堆積的高前景。



雖然化驗結果沒有返回顯著的銅金結果，但對探路者元素的解釋表明，該位置靠近銅金礦化系統，其特徵與附近的 DeGrussa 銅金礦床相似。該公司認為，化驗結果支持模擬導體的高前景，並計劃在最近的颶風活動導致通道恢復後立即開始鑽探。



技術討論



DHEM 資料的分析、解釋和建模由經驗豐富的地球物理顧問 Newexco Exploration 進行，他們模擬了一個位於鑽孔 24GOVDD001 下方約 50 公尺處的大型強導體（圖 2*）。第二個更深的導體也在鑽孔 24GOVDD002 下方建模，位於 24GOVDD001 以西 1.5 公里處（圖 3*），兩個導體可能相連。



隨後完成了固定環電磁勘測 (FLEM)，以補充和進一步完善導體的位置和方向，兩個板塊都被解釋為具有相對平坦的傾角。 Newexco 指出，這兩個導體的地球物理特徵具有很高的塊狀硫化物堆積前景。



該公司解釋稱，在兩個鑽孔中觀察到的夾層粗面岩/玄武岩與粉砂岩屬於 Killara 地層。先前的研究提出，Killara 相當於相鄰 Bryah 盆地的 DeGrussa 地層，DeGrussa VHMS 銅金礦床就位於該地層 (Hawke 等人，2015)。此外，Great Western 還解釋了鑽孔岩心中觀察到的地質結構和岩石單元的蝕變，以支持 DeGrussa Style VHMS 銅金礦化模型。



Great Western 聘請了 Camp Oven Exploration 的著名產業地球化學家 Carl Brauhart 博士，協助解釋鑽探分析結果。 Brauhart 博士的經驗包括研究相鄰 Bryah 盆地的 DeGrussa VHMS 礦床。 Brauhart 博士完成了鑽探分析資料的岩石地球化學分析，以定義和分類岩性單元和相關蝕變，並提出潛在的礦化模型。對鑽孔岩心進行了審查以驗證這些解釋。



Brauhart 博士的評估支持了公司提出的 VHMS 模型，發現：



- 對相交鎂鐵質岩中稀土和不動元素的分析表明，這些元素是在俯衝相關環境中形成的；VHMS 礦化前景；



- 有多個離散沉積層位與 VHMS 探路者共同富集：Cu-Au-Bi-S-Zn-As-PbAg-Te-Sb-In。這與 VHMS「黑色煙囪」系統的遠端位置一致，整個鑽孔中有多個層位具有此探路者特徵。此外，Mo、V、U 和 Ni 元素沒有共同富集表明金屬富集不是普通黑色頁岩的富集；



- 分析發現不同程度的鈉長石-綠泥石-伊利石-白雲母蝕變，與 VHMS 礦床周圍發育的蝕變一致；和



- 岩石地球化學分析確定了六個「家族」的鎂鐵質火山岩和兩個獨立的沉積單元，表明存在動態火山沉積環境，進一步支持了潛在的 VHMS 礦化系統。



根據這項支持證據，Great Western 認為模擬的 DHEM 板代表了極有前景的 DeGrussa Style VHMS 目標。該公司還認為，前兩個孔與主要金屬承載通風口遠處的多個潛在 VHMS 礦化層相交，定義的導體被解釋為代表其中一個潛在 VHMS 地層的主要礦化區（圖 5*）。



詳細而言，多個地質屬性支持定義的導體代表 DeGrussa Style VHMS 礦化系統，總結如下：



- 兩個模擬的 DHEM 導體都具有高導電性，Newexco 認為它們極有可能形成塊狀硫化物堆積；



- 鑽探的地質單元和相關紋理和蝕變（後者得到地球化學分析的支持）支持 VHMS 礦化環境；



- 鎂鐵質火山微量元素數據表明，與俯衝相關的地層環境是 VHMS 礦化的有利條件；



- 兩個鑽孔中離散沉積層上的 VHMS 探路者共富集（Cu-Au-Bi-S-Zn-As-Pb-Ag-Te-Sb-In）顯示相鄰 VHMS「黑煙囪」可能存在多個沉降區；



- 相交的火山岩和沈積岩被解釋為 Killara 地層的一部分，而先前的研究表明，該地層相當於 DeGrussa 地層（Hawke，2016 年），DeGrussa 銅金 VHMS 礦床就位於該地層；



- 航空重力梯度測量高點（圖 4*）與 DHEM 模擬導體一致；



- 橢圓形目標位於地殼尺度肥沃的艾達斷層上，該斷層與盆地定義的「生長斷層」相交（ASX 公告 - 圖 1*），被認為是產生 VHMS 礦化系統的有利位置；以及



- 橢圓形位於東西侵入走廊內，這是基拉拉地層內集中金屬聚集的潛在地殼弱化區。



前瞻性計劃



預計在該地區因氣旋活動而恢復通行後，將立即透過延伸或楔入該鑽孔的方式鑽探以測試 24GOVDD001 下方的導體。該公司預計，在完成 Oval 的第二階段鑽探後，將盡快開始對 Oval South、Sumo Niobium 和 Juggernaut Copper-Gold Targets 進行鑽探。



*要查看表格和數據，請造訪：

https://abnnewswire.net/lnk/4T97W8AC



內容關於: Great Western Exploration Limited





Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家勘探公司，在西澳大利亞富饒的地區擁有世界級的大片土地。 Great Western 的礦權尚未勘探或幾乎未經勘探。多個項目的眾多工作計劃正在進行中，公司資金充足，資本結構緊張，為勘探成功提供了槓桿。

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