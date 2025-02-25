

鑽探探索橢圓形辦公室如何加強其職能

Perth, 2025年2月25日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited ( ASX:GTE ) 欣然宣布，本週將在西澳 Oval 銅金礦項目中開始鑽探，以測試一種極具前景的井外導體。



該目標是井下電磁法確定的兩個導體之一，被解釋為極有可能發現塊狀硫化物



重點



- 西澳大利亞州 Oval 銅金項目的鑽探計劃於本週恢復，以測試最近確定的兩個大型強井下電磁 (DHEM) 導體之一，距離之前完成的鑽孔僅 50 米



- 根據它們的地球物理特徵，這兩個導體被解釋為極有可能發現塊狀硫化物堆積

- 先前報告的探路者分析結果確定了多個潛在地層，這些地層被解釋為接近潛在的主要礦化系統



- Great Western 解釋導體在 Yerrida 盆地序列中的地層位置代表火山承載的塊狀硫化物 (VHMS) 銅金礦化系統，類似於相鄰 Bryah 盆地的 DeGrussa 銅金礦床



- 由於以下原因，導體被認為處於開發主要礦化系統的最佳位置它們位於肥沃的地殼級 Ida 斷層上，該斷層在此位置被盆地定義的"生長斷層"橫切



- 公司計劃透過從鑽孔 24GOVDD001 延伸或楔入來恢復鑽探，以測試解釋的井外 VHMS 式導體目標



- Great Western 擁有 470 萬美元的強勁現金狀況（2024 年 12 月 31 日），並為其即將開展的勘探計劃提供了充足的資金。



該目標是一條大型、強大的井下電磁井外導體，位於 Oval 的一個鑽孔下方僅 50 公尺處。模擬導體被解釋為具有很高的塊狀硫化物堆積前景。



Oval 銅金目標位於該公司的 Yerrida North 專案內，位於 Yerrida 盆地的北部和西部。此目標位於珀斯東北方約 800 公里處，毗鄰 DeGrussa 和 Monty 銅金火山岩型塊狀硫化物礦床 (VHMS)，如圖 1* 所示。



橢圓形銅金目標第一階段鑽探的化驗和地球物理結果（GTE ASX 公告 2025 年 2 月 17 日）使 Great Western 能夠進一步確定一個大型且有前景的銅金礦化系統。據解釋，銅金金屬聚集的潛在區域之一距離鑽孔 24GOVDD001 底部僅 50 公尺（見圖 2*）。



公司對數據的解釋得出結論，所確定的潛在礦化系統規模龐大且複雜，DHEM 勘測數據的地球物理建模定義了兩個大型、堅固的導體。該公司的地球物理顧問建議，兩種解釋的導體的地球物理特徵都具有很高的塊狀硫化物堆積前景。



對探路者元素的解釋表明，該位置靠近銅金礦化系統，其特徵與附近的 DeGrussa 銅金礦床相似。該公司認為，分析結果支持模擬導體的高前景，並計劃本週重新開始鑽探以測試 24GOVDD001 以下的模擬井外導體。



多種地質屬性支持 Great Western 的觀點，即模擬導體可能代表 DeGrussaStyle VHMS 礦化系統。此觀點總結如下：



- 兩種模擬的 DHEM 導體都具有高導電性，並且被解釋為具有很高的塊狀硫化物堆積前景；



- 鑽探的地質單元和相關的紋理和蝕變（後者由地球化學分析支持）支持 VHMS 礦化環境；



- 鎂鐵質火山微量元素數據表明，俯衝相關地層環境可能為 VHMS 礦化提供前景；



- 兩個鑽孔中離散沉積層上的 VHMS 探路者共富集 (Cu-Au-Bi-S-Zn-As-Pb-Ag-Te-Sb-In) 顯示相鄰 VHMS「黑煙囪」可能存在多個沉降區；



- 相交的火山岩和沈積岩被解釋為 Killara 地層的一部分，先前的研究表明，該地層相當於 DeGrussa 地層 (Hawke, 2016)，DeGrussa 銅金 VHMS 礦床所在地；



- 航空重力梯度測量高點 (圖 4*) 與 DHEM 模擬導體一致；



- 橢圓形目標位於地殼尺度肥沃的艾達斷層上，該斷層與盆地定義的「生長斷層」相交（圖 1*），被認為是產生 VHMS 礦化系統的有利位置；以及



- 橢圓形位於東西侵入走廊內，這是基拉拉地層內集中金屬聚集的潛在地殼弱化區。



前瞻性計劃



預計本週將重新開始鑽探以測試 24GOVDD001 下方的井外導體，方法是從該鑽孔延伸或楔入。該公司預計，在完成 Oval 的第二階段鑽探後，將盡快開始對 Oval South、Sumo Niobium 和 Juggernaut Copper-Gold Targets 進行鑽探。



*要查看表格和數據，請造訪：

https://abnnewswire.net/lnk/N9G0M996



內容關於: Great Western Exploration Limited





Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家勘探公司，在西澳大利亞富饒的地區擁有世界級的大片土地。 Great Western 的礦權尚未勘探或幾乎未經勘探。多個項目的眾多工作計劃正在進行中，公司資金充足，資本結構緊張，為勘探成功提供了槓桿。

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