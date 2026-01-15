

新南威爾斯州奧基溪銻礦產量驚人，最高可達34.3%。

Perth, 2026年1月15日, AEST (ABN Newswire) - 紅山礦業有限公司( ASX:RMX )( RMXFF:OTCMKTS )是一家關鍵礦產勘探開發公司，在美國和澳洲的頂級礦區擁有成熟且不斷成長的礦產組合。該公司宣布，其位於新南威爾斯州東北部南部新英格蘭造山帶的阿米代爾銻金礦計畫（公司全資擁有）內的奧基溪礦區，又獲得了一批出色的銻岩屑地球化學分析結果。



亮點：



- 在新南威爾斯州新英格蘭俄勒岡地區的奧基溪礦區，岩屑樣本中發現了高品位銻（Sb）礦化。亮點包括：



o 銻含量 34.3% (AAR239) - （圖 1*，圖 3*）

o 銻含量 23.1% (AAR237) - （圖 2*）

o 銻含量 19.1% (AAR2400-2406礦區持續獲得優異的銻化分析結果，從 Oaky Creek North 土壤異常區採集的 13 個樣本中有 11 個鎢含量超過 1.9%。



- Oaky Creek North 強銻礦化岩屑樣本顯示，其走向延伸 1.6 公里，呈北北西走向，顯示地表存在大型造山型銻金礦脈系統，類似於 Larvotto Resources 的 Hillgrove 計畫。



- 預計本月將收到 Oaky Creek North 和 South 礦區 2025 年 12 月的螺旋鑽取樣計劃的化驗結果，併計劃進行額外的現場工作以完成 Oaky Creek 兩個礦區的螺旋鑽取樣計劃。 在螺旋鑽取樣中，將確定多個造山型銻金礦靶區，以便在2026年上半年對奧基溪（Oaky Creek）進行鑽探測試。



- 公司計劃進行高解析度航空磁測，以更好地確定其他造山型銻礦和/或金礦靶區。 -



- 澳洲政府已在其12億澳元的關鍵礦產戰略儲備和戰略中優先考慮銻礦，這為紅山（Red Mountains）的銻礦項目提供了強有力的政策支持。



在長達1.2公里的奧基溪北部土壤異常區南半部採集的13個抓取樣本中，有11個樣本的銻含量超過1.9% Sb（表1*），其中樣本AAR239的銻含量最高，達到34.3% Sb（圖3*）。



以過氧化鈉熔融-ICP-MS法分析樣本中的銻、銀、砷和鎢含量，以50克火試金法-ICP-OES法分析樣本中的金含量。所有分析結果列於表1*。



大多數樣品中砷含量異常（>100ppm As），峰值達467ppm As；所有樣品均含有可檢測的金，其中兩個樣品的金含量異常超過100ppb（0.1g/t Au）（表1*）。 銻礦床位於紅山公司阿米代爾計畫以東。



奧基溪的土壤和岩屑取樣確定了一個長達3公里的造山型銻金礦化系統。奧基溪礦區以石英-碳酸鹽-輝銻礦脈和角礫岩為特徵，賦存於緊密褶皺和斷層的變質石炭紀泥岩、粉砂岩和細砂岩層序中。礦化作用主要由位於奧基溪北和奧基溪南的兩組小型淺層歷史礦坑和豎井進行勘探，據信這些礦坑和豎井可追溯至19世紀晚期。



自2024年12月收購此計畫以來，紅山公司已在奧基溪礦區完成了三次野外勘探活動。該公司在奧基溪的初步取樣計畫包括以納莫伊斷層主要分支為中心的50公尺×100公尺網格土壤取樣，並輔以岩屑取樣。 2025 年 6 月首次報導，土壤取樣確定了一條連貫的、長約 1.5 公里、寬 100-200 公尺、走向北北西的土壤銻含量 >2ppm 異常帶，該異常帶向 Oaky Creek North 歷史礦區的南北兩側延伸；此外，還確定了一條異常、長約 South礦區向北延伸（圖 4*），顯示有一個重要的造山銻礦系統，其走向延伸達 3 公里。 km2。



2025年6月和7月進行的初步岩屑取樣結果顯示，銻含量最高可達28.3%，金含量最高可達0.54克/噸。礦化岩屑和異常岩屑樣本與銻土壤異常區域（圖4*）具有強烈的空間相關性。在奧基溪北礦區歷史礦井西北偏北500公尺處的溪流露頭中發現了高品位（>25%銻）礦化。 2025年8月和9月進行了第二次取樣，在奧基溪南礦區和奧基溪北礦區採集了更多岩屑樣品，結果更為顯著，銻含量最高達39.3%，金含量最高達1.09克/噸，證實了西北奧基溪南礦處有約5000分積金區的存在。根據2025年11月下旬的報告，紅山公司在奧基溪南礦區西北部進行的初步土壤螺旋鑽取樣，確定了一個連貫的東北走向銻砷異常區，寬度達約30米，長度達約200米，與已探明的石英-碳酸鹽-硫化物脈的走向平行且重疊，顯示出螺旋近地表。異常區的核心由9個銻含量>100ppm的樣品構成，其中銻含量峰值為1201ppm；以及27個砷含量>100ppm的樣品構成，其中砷含量峰值為1040ppm。 ek North 指的是在 Oaky Creek North 沿著 1.6 公里北北西走向的範圍內（圖 4*）採集到強銻礦化岩屑樣品，表明地表存在大型造山型銻金脈系統，為鑽探測試提供了極具吸引力的目標。



正在進行全面的螺旋鑽取樣，以確定優先鑽探目標。新的 Oaky Creek North 樣本於 2025 年 12 月採集，這是 50 公尺 x 20 公尺間距螺旋鑽取樣的第一階段，旨在縮小 Red Mountain 現有的 100 公尺 x 50 公尺間距土壤網格，以便更好地限定各個高優先級鑽探目標。



12 月採集的樣本是全面的手鑽取樣計畫（圖 5*）的第一批樣品，該計畫旨在：



涵蓋 Oaky Creek 礦區公司最初的主要目標——1.2 公里走向的常規土壤銻礦化帶。



- 測試 Oaky Creek South 強烈的 200 公尺長銻砷螺旋鑽土壤異常的延伸範圍，該異常向東北方向開放；以及



- 在 Oaky Creek South先前螺旋鑽取樣區域和歷史礦區之間進行取樣，該區域的常規土壤構成了一個微弱但連貫的銻異常，而先前的螺旋鑽取樣顯示砷含量向覆蓋層邊緣遞增，這可能是銻金礦化的潛在方向。 預計本季初收到相關數據，隨後將立即展開後續野外工作，以完成奧基溪北礦區和奧基溪南礦區的全部螺旋鑽取樣計畫。



紅山公司預計，奧基溪礦區的螺旋鑽取樣計畫（包括所有分析結果的接收）將於2026年第一季末完成，屆時將確定多個造山型銻金礦靶區，供2026年上半年在奧基溪礦區進行鑽探測試。



阿米代爾銻金礦計畫的下一步計畫



奧基溪礦區是該公司在該計畫中優先級最高的勘探目標，也是礦權區內已知的幾個造山型金銻礦床之一，這些礦床在構造、岩性和礦物組成上與位於東部100公里處的拉費托公司具有相似性



公司正優先推動奧基溪礦區的勘探工作，計劃於2026年進行鑽探測試。同時，公司正委託進行一項覆蓋礦權區的高分辨率航空磁測放射性測量，以提高數據分辨率並更好地繪製構造圖，從而確定更多造山型銻礦和/或金礦靶區。目前，測量計劃正在製定中，預計將於本季完成資料集採集。 確定霍斯利站和霍斯利北金礦靶區的初始土壤取樣位置，以及東山銻金礦勘探區可能的後續工作地點。東山銻金礦勘探區的初步岩屑分析結果顯示銻含量最高可達 9.9%，土壤分析結果顯示銻含量高達 109ppm 和 304ppm。這些靶區的位置如圖 6* 所示。



阿米代爾銻金專案背景



紅山公司全資擁有的阿米代爾銻金專案 (EL9372) 位於澳洲已知最大的銻礦床—拉沃托公司 ( ASX:LRV ) 的希爾格羅夫礦床以西，該礦床也是全球第八大銻礦床。



新英格蘭南部造山帶被公認為澳洲最重要的銻礦產區（圖 7*）。銻賦存於熱液石英脈、角礫岩和網狀礦體中，通常伴隨金和/或鎢礦化。



阿米代爾銻金礦計畫沿著皮爾斷層西側延伸85公里。計畫區地質以塔姆沃思帶的等斜褶皺石炭紀變質沉積岩為主，該變質沉積岩是與拉克蘭造山帶下方向西俯衝的洋殼相關的弧前盆地構造。沿著皮爾斷層出露的大蛇紋岩帶的超鎂鐵質混雜岩被認為是該洋殼的殘餘。 但該區域勘探程度較低，沿線僅有不到200個鑽孔，且大多為淺孔，其中大部分集中在零散的勘探目標上。



*查看表格和圖表，請造訪：

https://abnnewswire.net/lnk/68SG223B



內容關於: Red Mountain Mining Limited





紅山礦業有限公司(ASX:RMX) (OTCMKTS:RMXFF)是一家礦產勘探和開發公司。紅山礦業在美國、加拿大和澳洲擁有多個關鍵礦產和黃金項目。紅山礦業正在推進其位於新南威爾斯的阿米代爾銻金礦項目、位於美國猶他州銻礦區的猶他州銻礦項目、弗萊湖黃金項目以及美國鋰礦項目。

