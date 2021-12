Unterzeichnet neuen NT-Gasliefervertrag über bis zu 3,15 PJ

Brisbane, Nov 29, 2021 AEST (ABN Newswire) - Central Petroleum Limited ( ASX:CTP ) ( FRA:C9J ) ( OTCMKTS:CNPTF ) hat über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft einen neuen Gasliefervertrag ("GSA") über die Lieferung von bis zu 3,15 Petajoule (PJ) Gas an die Power and Water Corporation ("PWC") des Northern Territory über eine Back-to-Back-GSA mit Macquarie Mereenie Pty Limited ("MM").Das Gas von Central wird mit der bestehenden Mereenie-Gasversorgung im Besitz von MM, NZOG Mereenie Pty Ltd ("NZOG") und Cue Mereenie Pty Ltd ("Cue") zusammengeführt, um PWC mit insgesamt 12,6 PJ zu versorgen.Das Gas soll über einen Zeitraum von vier Jahren ab dem 1. Januar 2022 geliefert werden und einen Teil der erhöhten Produktion vermarkten, die kürzlich nach der Mereenie-Entwicklungskampagne 2021 online gestellt wurde.Die GSA ist für feste Gaslieferungen mit Take-or-Pay-Bestimmungen und einem Festpreis vorgesehen, der einer jährlichen CPI-Eskalation unterliegt.Die Preisgestaltung spiegelt starke Marktbedingungen wider und wird voraussichtlich den durchschnittlich realisierten Gaspreis ab dem Feldportfolio von Central in den nächsten 4 Jahren verbessern.Neuer GasliefervertragCentral gibt heute bekannt, dass mit MM eine neue GSA für bis zu 3,15 PJs „fester" Gaslieferung über vier Jahre ab dem 1. Januar 2022 abgeschlossen wurde. Die GSA ist für feste Gaslieferungen mit Take-or-Pay-Bestimmungen und einem Festpreis unterliegen einer jährlichen CPI-Eskalation. Die GSA vermarktet einen Teil der erhöhten Produktion, die nach der Mereenie-Entwicklungskampagne 2021, bei der zwei neue Produktionsbohrungen gebohrt und vier vorhandene Bohrungen wieder fertiggestellt wurden, online gestellt wurde.Das im Rahmen der GSA gelieferte Gas wird mit der bestehenden Mereenie-Gasversorgung von MM, NZOG und Cue aggregiert, um über die vierjährige Laufzeit bis zu 12,6 PJs an PWC zu liefern.Die GSA wurde als separat vermarktete Back-to-Back-GSA mit MM strukturiert, um eine Master-GSA zu unterstützen, die zuerst zwischen MM und PWC als Endkunde eingetragen wurde.Central freut sich auf die baldige gemeinsame Marktzulassung durch ACCC, um die Lieferung größerer Mengen aus dem Mereenie-Feld zu ermöglichen.Die Preise ab Feld im Rahmen der GSA spiegeln starke Marktbedingungen wider und werden voraussichtlich in den nächsten 4 Jahren einen positiven Einfluss auf den durchschnittlichen Gaspreis im Portfolio von Central haben. Im Rahmen der GSA ist kein Gastransport erforderlich, da Central Gas direkt von den Lieferpunkten Mereenie oder Palm Valley in die Amadeus-Gaspipeline liefern wird.Central vermarktet ab 2022 weiterhin zusätzliches Gas zum Verkauf.Über Central Petroleum LimitedCentral Petroleum Limited (Central) ist ein etablierter und aufstrebender ASX-gelisteter australischer Öl- und Gasproduzent (ASX:CTP). In unserer kurzen Geschichte hat sich Central zum größten Onshore-Gasproduzenten im Northern Territory (NT) entwickelt und beliefert Industriekunden und leitende Gasverteiler in NT und dem breiteren australischen Ostküstenmarkt.Central ist positioniert, um ein bedeutender einheimischer Energielieferant zu werden, mit Explorations- und Erschließungsplänen auf 180.000 km2 Grundbesitz in Queensland und dem Northern Territory, einschließlich einiger der größten bekannten konventionellen Onshore-Gasvorkommen Australiens. Central hat auch eine Absichtserklärung mit der Australian Gas Infrastructure Group (AGIG) abgeschlossen, um die geplante Amadeus-Moomba-Gaspipeline zu einer endgültigen Investitionsentscheidung zu bringen.Wir sind auch bestrebt, das Range-Gasprojekt zu erschließen, ein neues Gasfeld, das sich unter den bewährten CSG-Feldern im Surat Basin, Queensland, mit 135 PJ (netto nach Central) an entwicklungsschwebenden 2C-Kontingentressourcen befindet.