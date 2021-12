Bohrergebnisse bringen das Authier-Projekt voran

Sydney, Dec 1, 2021 AEST (ABN Newswire) - Der aufstrebende Lithiumproduzent Sayona Mining Limited ( ASX:SYA ) ( FRA:DML ) ( OTCMKTS:SYAXF ) hat ein neues Bohrprogramm auf seinem Lithiumprojekt Authier abgeschlossen das Quebec-Projekt.Höhepunkte- 25 Bohrlöcher beim Lithiumprojekt Authier, Quebec, mit Ergebnissen von 9 m mit 1,46% Li2O; Lithium-Pegmatit-Mineralisierung westlich der Ressource und des geplanten Abbaugebiets identifiziert- 3 zusätzliche Folgebohrungen zum Auffüllen neuer Mineralisierungen, die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus- Bohrungen stärken das Vertrauen in die Qualität und das Erweiterungspotenzial der Lithiumressourcenbasis bei Authier- Sayona wurde zum 30. November in den MSCI Global Small Cap Index befördert, was das Bewusstsein globaler institutioneller Anleger angesichts der steigenden Nachfrage nach Lithium in Nordamerika unterstützt.Ein Diamantbohrprogramm mit 25 Löchern und einer Länge von 3.908 Metern wurde mit den Ergebnissen der ersten 22 eingegangenen Löcher durchgeführt. Die Bohrungen wurden von Les Forages Pikogan, einem Mitglied der Algonquin Abitibiwinni-Gemeinde von Pikogan (First Nation Abitibiwinni), durchgeführt, was Sayonas Engagement für die First Nations-Gemeinde demonstriert.Bohrloch AL-21-14, das sich 250 m westlich der Ressource Authier und potenzieller Tagebaugrube befindet, ergab Spodumen-Pegmatite mit 9 m @ 1,46% Li2O aus einer Tiefe von 144,9 m. Drei zusätzliche Bohrlöcher wurden niedergebracht, um dieses neue Mineralisierungsgebiet aufzufüllen, wobei die Untersuchungsergebnisse noch ausstehen.Der Managing Director von Sayona, Brett Lynch, begrüßte die Ergebnisse: „Wir sind ermutigt von dieser jüngsten Bohrrunde bei Authier, die das Potenzial für eine weitere Ressourcenerweiterung bei diesem Schlüsselprojekt zeigt."Da im kommenden Jahr weitere Explorationsbohrungen in unseren Quebec-Projekten geplant sind, freuen wir uns darauf, unsere Lithium-Asset-Basis zu erhöhen, um Nordamerikas beschleunigte Dekarbonisierungsbemühungen zu unterstützen."Die abgeschlossene Bohrkampagne der ersten Stufe 2021 bei Authier umfasste insgesamt 25 Bohrlöcher auf 3.990 m, wobei die Bohrungen auf fünf Gebiete abzielten. Bohrkragen sind in der Abbildung unten dargestellt und Lithiumabschnitte sind in Tabelle 1* aufgeführt.Beim Ziel Authier Footwall Dyke wurden die Löcher AL-21-001 bis AL-21-008 gebohrt, um einen Liegenden-Pegmatit unter dem Ressourcengebiet zu testen. Diese Bohrlöcher durchbohrten die Ressourcenhülle und durchschnitten die erwartete Mineralisierung innerhalb des Hauptgangs von Authier, identifizierten jedoch nur einen schwach entwickelten oder fehlenden Pegmatit in der angestrebten Liegendposition.Beim Ziel Authier North wurden drei Bohrlöcher von AL-21-010 bis AL-21-012 abgeschlossen und Pegmatit mit einem maximalen mineralisierten Abschnitt von 2,5 m mit 0,66 % Li2O aus einer Tiefe von 83,1 m bei Bohrloch AL-21- durchteuft. 011. Dieses Ergebnis ist zwar niedriggradig, aber der erste Nachweis von lithiummineralisiertem Pegmatit in diesem Gebiet der Pacht, 200 m nordwestlich des Ressourcengebiets und erfordert weitere Bohrungen zur Weiterverfolgung.Die Bohrungen von vier der geplanten Löcher zur Erprobung der westlichen Erweiterung des nördlichen Pegmatits wurden aufgrund von Zugangsproblemen im Zusammenhang mit nassen Bedingungen auf den Winter verschoben.Bohrloch AL-21-14, das sich 250 m westlich des von Authier geplanten Tagebaus befindet, ergab Spodumen-Pegmatite mit 9 m @ 1,46% Li2O aus einer Tiefe von 144 m. Drei zusätzliche Bohrlöcher, AL-21-023 bis AL-21-025, wurden anschließend niedergebracht, um dieses neue Mineralisierungsgebiet aufzufüllen. Die Untersuchungsergebnisse für diese Infill-Löcher stehen noch aus.Während der Protokollierung wurde festgestellt, dass in zwei der Bohrkerne Spodumen-Pegmatite identifiziert wurden (siehe Tabelle 1*). Die Mineralisierung in AL-21-014 ist vielversprechend, da es sich um die erste Mineralisierung handelt, die westlich der Beaver Fault identifiziert wurde, einer nach Nordosten verlaufenden Struktur, die das westliche Ressourcengebiet segmentiert und verdrängt.Sobald alle Ergebnisse vorliegen, werden weitere Bohrungen geplant, um festzustellen, ob eine konsistente Mineralisierung für die Ressourcenbewertung identifiziert werden kann.Östlich der Ressource durchteuften die Bohrlöcher AL-21-17 und AL-21-018 einen Pegmatit-Hauptgang mit einer Mächtigkeit von bis zu 40 m. Diese ergaben in Bohrloch AL-21-017 aus einer Tiefe von 37,9 m ein bestes Ergebnis von 3,4 m mit 1,02 % Li2O, was auf schmalere mineralisierte Pegmatite in flachen Ebenen östlich des geplanten Tagebaus schließen lässt.Die Bohrlöcher AL-21-019 bis AL-21-022 bei den Zielen Far West und Far North durchschnitten keine bedeutende Mineralisierung.Zusätzliche ArbeitFolgebohrungen bei Authier werden nach Erhalt der Untersuchungsergebnisse geplant, wobei vorrangige Arbeiten umfassen:- Aktualisierte Ressourcenschätzungen;- Aktualisierte endgültige Machbarkeitsstudie; und- Integration der neuen Daten mit Sayonaes Abitibi Lithium Hub.Die bei Authier geplanten zusätzlichen Arbeiten ergänzen die für das kommende Jahr geplante Exploration bei den anderen Lithiumprojekten des Unternehmens in Quebec, einschließlich der kürzlich erworbenen Lithiumprojekte Moblan und Nordamerika.Aufstieg in den MSCI Global Small Cap IndexDie in den USA ansässige MSCI Inc. hat die Aufnahme von Sayona in den MSCI Global Small Cap Index mit Wirkung zum 30. November 2021 bekannt gegeben.Die Beförderung folgt einer Phase starken Wachstums des Marktwerts für Sayona, die auf die erfolgreiche Expansion des Unternehmens in Quebec zum Aufbau der führenden Lithium-Anlagebasis in Nordamerika zurückzuführen ist.Der MSCI World Small Cap Index (US-Dollar) erfasst die Darstellung von Small Caps in 23 entwickelten Märkten, darunter Australien, Großbritannien, Kanada, Japan, die Vereinigten Staaten und eine Reihe europäischer Länder.Mit 4.419 Bestandteilen (Stand Oktober 2021) deckt der Index rund 14% der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in jedem Land ab.Die Aufnahme von Sayona in den Index dürfte das Interesse globaler institutioneller Anleger, insbesondere aus Nordamerika, Europa und Asien, wecken.*Um Tabellen und Abbildungen anzuzeigen, besuchen Sie bitte:Über Sayona Mining LtdSayona Mining Limited (ASX:SYA) (OTCMKTS:SYAXF) ist ein australisches, an der ASX gelistetes (SYA) Unternehmen, das sich auf die Beschaffung und Entwicklung der Rohstoffe konzentriert, die zum Bau von Lithium-Ionen-Batterien für den Einsatz in den schnell wachsenden neuen und grünen Technologiesektoren erforderlich sind . Das Unternehmen verfügt über Lithiumprojekte in Quebec, Kanada, und in Westaustralien.Bitte besuchen Sie uns unter www.sayonamining.com.au