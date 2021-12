NGen unterstützt Entwicklungskapazitäten für Batteriematerialien

Brisbane, Dec 8, 2021 AEST (ABN Newswire) - NOVONIX Limited ( ASX:NVX ) ( FRA:GC3 ) ( OTCMKTS:NVNXF ) freut sich bekannt zu geben, dass es 1,675 Millionen CAD von NGen erhalten hat, um eine Schlüsselrolle beim Aufbau der kanadischen Lieferkette für Batteriematerialien zu spielen.Next Generation Manufacturing Canada (NGen), die branchenführende Organisation hinter Kanadas Advanced Manufacturing Supercluster, hat eine Finanzierung in Höhe von 1,675 Mio. CAD für eine Investition von fast 18 Mio weltweit führende Einrichtung für die Entwicklung und Herstellung von Batteriematerialien.NOVONIX Battery Technology Solutions wurde von Absolventen der Forschungsgruppe von Dr. Jeff Dahn an der Dalhousie University gegründet und ist auf Batterieforschung, Zelltests und Materialentwicklung spezialisiert. Zusammen mit dem Partner Well Engineered Inc. wird NOVONIX eine hochmoderne Anlage in Dartmouth, Nova Scotia, bauen, um seine erstklassigen Kapazitäten für Batteriematerialien weiterzuentwickeln. Dieses transformative Projekt wird zu einem vereinfachten Fertigungsflussdiagramm führen, die Gesamtkosten senken und den ökologischen Fußabdruck der Kathodenherstellung verringern.Die neue Anlage wird eine Schlüsselrolle beim Aufbau einer kanadischen Lieferkette für Batteriematerialien spielen, die derzeitige Abhängigkeit von Asien begrenzen und vom enormen Wachstum in diesem Sektor profitieren, das durch die gestiegene Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und Netzstromspeichern entsteht."Die von NOVONIX entwickelte Technologie ist transformativ und das Unternehmen hat sich bereits deutlich zum Wachstum verpflichtet", sagte Jayson Myers, CEO von NGen. "Die NGen-Finanzierung ermöglicht es NOVONIX, den Projektumfang zu erweitern und schneller voranzukommen, Partner einzubringen und das fortschrittliche Fertigungsökosystem auszubauen, um die globale Bewegung in Richtung Nachhaltigkeit zu unterstützen."Dieses Projekt ist Teil eines wachsenden Portfolios von NGen-finanzierten fortschrittlichen Fertigungsinitiativen im Rahmen der kanadischen Innovation Supercluster Initiative. Bis heute hat NGen Investitionen in Höhe von 209 Millionen CAD in 135 Projekte genehmigt und insgesamt 515 Millionen CAD an neuen Innovationsausgaben eingesetzt. NGen investiert weiterhin in kollaborative, transformative Fertigungs- und Technologieprojekte, die ein bleibendes Erbe für Kanadas fortschrittliches Fertigungsökosystem hinterlassen werden.Über NGen - Next Generation Manufacturing CanadaNGen ist die branchenführende gemeinnützige Organisation, die Kanadas Advanced Manufacturing Supercluster leitet. Sein Auftrag besteht darin, zum Wohle der Kanadier beim Aufbau weltweit führender fortschrittlicher Fertigungskapazitäten in Kanada zu helfen. NGen arbeitet daran, die Zusammenarbeit zwischen seinen Mitgliedern von mehr als 4.300 Herstellern, Technologieunternehmen, Innovationszentren und Forschern zu stärken und bietet Finanz- und Geschäftsunterstützung für branchengeführte Initiativen, die darauf abzielen, transformative Fertigungslösungen in Kanada zu entwickeln, anzuwenden oder zu vergrößern für die Kommerzialisierung auf den globalen Märkten.Über NOVONIX Ltd

