unterzeichnet Abnahmevereinbarung mit Tesla für Bouldercombe

Sydney, Dec 9, 2021 AEST (ABN Newswire) - Genex Power Limited ( ASX:GNX ) freut sich bekannt zu geben, dass es mit Tesla Motors Australia eine Autobidder Offtake-Vereinbarung (Vereinbarung) in Bezug auf das 50MW/100MWh Bouldercombe Battery Project in der Nähe von Rockhampton im Zentrum von Queensland (BBP oder das Projekt) abgeschlossen hat Pty Ltd (Tesla).Der Grund für die Entwicklung dieser innovativen Vereinbarung mit Tesla für den BBP bestand darin, die Forderung nach einem Mindestniveau an vertraglich vereinbarten Einnahmen zur Unterstützung der Projektfinanzierung auszugleichen und gleichzeitig die Möglichkeit zu behalten, Einnahmen über einen festgelegten garantierten Betrag hinaus zu erzielen. Daher sieht die Vereinbarung eine feste und variable Zahlungsstruktur (Einnahmenanteil) vor, wobei die feste Komponente die Cashflow-Sicherheit für die Projektkreditgeber erhöht, während die variable Umsatzbeteiligungskomponente es dem Unternehmen ermöglicht, steigende Einnahmen aus den Handels-Cashflows aus dem Energiesektor zu erhalten Märkte für Arbitrage- und Frequenzkontroll-Zusatzdienste (FCAS).Gemäß der Vereinbarung wird Tesla das BBP mit seinem proprietären algorithmenbasierten Gebotssystem Autobidder betreiben, um die Einnahmen in jedem gegebenen Jahr zu maximieren. Autobidder ist eine Echtzeit-Handels- und Kontrollplattform, die einen maschinellen Lernalgorithmus verwendet, um das Versandverhalten zu optimieren und sich gleichzeitig an neue Märkte und Dienstleistungen anzupassen.Nach 8 Jahren und nach Abschluss der Vereinbarung wird Genex mit Tesla einen Lizenzvertrag zum Betrieb von Autobidder auf dem Projekt abschließen. Autobidder wurde weltweit erfolgreich in Tesla-Projekten von über 1 GWh eingesetzt.Im Rahmen der kürzlich unterzeichneten Liefervereinbarung (siehe ASX-Mitteilung vom 1. Oktober 2021) wird Tesla die 50MW/100MWh BBP-Batterie mit 40 Tesla Megapacks liefern. Megapack ist ein All-in-One-Energiespeichersystem im Versorgungsmaßstab, das auf Kosten und Leistung optimiert ist, wobei jedes Megapack vollständig montiert, werksgetestet und von Teslas Gigafactory in Nevada, USA, versendet wird.In seinem Kommentar zum Autobidder-Abnahmevertrag mit Tesla sagte James Harding, Chief Executive Officer von Genex:„Wir freuen uns sehr, die Autobidder-Offtake-Vereinbarung mit Tesla unterzeichnet zu haben. Die Vereinbarung folgt auf die Unterzeichnung des Megapack-Liefervertrags im Oktober und stellt einen wichtigen Meilenstein für das Projekt auf dem Weg zum Finanzabschluss dar.Das Bouldercombe Battery Project soll eines der ersten eigenständigen großen Batterie-Energiespeichersysteme in Queensland sein. Die einzigartige Integration der Megapack-Batterietechnologie von Tesla und eine Vereinbarung zur Umsatzbeteiligung unter Verwendung von Autobidder werden die Komplexität des Projekts reduzieren. Wichtig ist, dass die Struktur der Vereinbarung ein Mindestmaß an vertraglich vereinbarten Einnahmen vorsieht, um die Projektfinanzierung zu unterstützen, während es Genex ermöglicht, ein erhebliches Handelspotenzial zu behalten.Wir freuen uns, mit Tesla, dem weltweit führenden vertikal integrierten Unternehmen für erneuerbare Energien, bei der Entwicklung dieses aufregenden Projekts zusammenzuarbeiten und Genex weiter als führendes ASX-notiertes Unternehmen für erneuerbare Energien und Speicher zu positionieren."Über Genex Power LtdGenex Power Limited konzentriert sich auf die Entwicklung eines Portfolios von erneuerbaren Energieerzeugungs- und Speicherprojekten in ganz Australien. Das Flaggschiff des Unternehmens, Kidston Clean Energy Hub im Norden von Queensland, wird groß angelegte Solarstromerzeugung mit Pumpspeicherkraftwerken integrieren. Der Kidston Clean Energy Hub besteht aus dem in Betrieb befindlichen 50-MW-Stufe-1-Solarprojekt (KS1) und dem 250-MW-Pumpspeicher-Wasserkraftwerk Kidston (K2-Hydro) mit Potenzial für weitere mehrstufige Wind- und Solarprojekte. Das 50-MW-Jemalong-Solarprojekt (JSP) befindet sich in NSW und bietet eine geografische Diversifizierung des Portfolios von Genex Power Limited. JSP wurde Anfang Dezember 2020 mit Strom versorgt und die Inbetriebnahme läuft jetzt. Genex entwickelt sein Energiespeicherportfolio durch die frühe Entwicklung eines 50MW/75MWh eigenständigen Batterieenergiespeichersystems in Bouldercombe in Queensland weiter. Mit über 400 MW an erneuerbaren Energie- und Speicherprojekten in der Entwicklung ist Genex als Australiens führendes Unternehmen für erneuerbare Energie und Speicher gut aufgestellt.