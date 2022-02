Phillips 66, NOVONIX unterzeichnen Vereinbarung zur Technologieentwicklung

Brisbane, Jan 20, 2022 AEST (ABN Newswire) - Phillips 66 ( NYSE:PSX ) und NOVONIX Limited ( ASX:NVX ) ( FRA:GC3 ) ( OTCMKTS:NVNXF ) gaben heute bekannt, dass sie eine Technologieentwicklungsvereinbarung unterzeichnet haben, um die Produktion und Vermarktung von Anodenmaterialien der nächsten Generation für Lithium-Ionen voranzutreiben Batterien.„Diese Vereinbarung baut auf unserer strategischen Investition in NOVONIX auf und ist ein natürlicher nächster Schritt für zwei Unternehmen, die sich der Innovation und einer kohlenstoffärmeren Zukunft verschrieben haben", sagte Ann Oglesby, Vizepräsidentin für Energieforschung und Innovation bei Phillips 66. „Sie setzt den Rahmen dass die Unternehmen eng und kooperativ zusammenarbeiten, um die Entwicklung von Materialien der nächsten Generation für die US-Batterielieferkette zu beschleunigen."Phillips 66 wurde im September 2021 ein wichtiger Investor von NOVONIX, als es einen Anteil von 16 % an dem Unternehmen erwarb. Die Investition unterstützt das Wachstum von NOVONIX bei der Ausweitung der Produktion und der Entwicklung neuer Technologien für leistungsfähigere Energiespeicheranwendungen.„Wir freuen uns, unsere Beziehung mit Phillips 66 auszubauen, und planen gemeinsam, integrale Prozesse zu entwickeln, von der Herstellung von Vorläufermaterialien bis hin zur Herstellung von hochleistungsfähigem, langlebigem synthetischem Graphit-Anodenmaterial, das die Batterieleistung verbessern, die Kosten senken und die Umweltbelastung verringern soll. ", sagte Chris Burns, Ph.D., CEO von NOVONIX. „Wir glauben, dass NOVONIX derzeit der einzige Anbieter ist, der plant, große Mengen an Anodenmaterial aus synthetischem Graphit in den USA bereitzustellen, und diese Partnerschaft wird unsere Mission beschleunigen, eine nordamerikanische Lieferkette aufzubauen, um den wachsenden Batteriesektor anzutreiben und eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen. "Im Rahmen der Vereinbarung werden Phillips 66 und NOVONIX führende Positionen in ihren jeweiligen Branchen - sowie bestehendes geistiges Eigentum und RandD-Kapazitäten - nutzen, um die kommerzielle Entwicklung von optimierten Rohstoffen und Lithium-Ionen-Anodenmaterialien mit reduzierter kohlenstoffintensiver Verarbeitung voranzutreiben.Die Vereinbarung sieht vor, dass Phillips 66 und NOVONIX bei der Entwicklung von geistigem Eigentum zusammenarbeiten, und legt die Bedingungen fest, unter denen geistiges Eigentum entwickelt und geteilt wird. Der Abschluss dieser Vereinbarung hat keine finanziellen Auswirkungen auf NOVONIX, abgesehen von der Verpflichtung, die Kosten zu teilen, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Einreichung, Verfolgung und Aufrechterhaltung von Patentanmeldungen und Patenten entstehen.Die Vereinbarung hat eine anfängliche Laufzeit von 2 Jahren und verlängert sich nach der ursprünglichen Laufzeit automatisch um jeweils ein Jahr. Der Vertrag kann ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von dreißig Tagen schriftlich gekündigt werden.Phillips 66 ist ein weltweit führender Hersteller von Spezialkoks, einem wichtigen Vorläufer des von NOVONIX hergestellten Anodenmaterials aus synthetischem Graphit. Das Unternehmen ist eines der wenigen Downstream-Unternehmen mit einer eigenen Forschungs- und Entwicklungsorganisation. Seine Energieforschungs- und Innovationsgruppe arbeitet an der Entwicklung kohlenstoffärmerer Technologien zur Unterstützung der Energiewende, einschließlich Batterien der nächsten Generation.NOVONIX ist ein führender Hersteller von Anodenmaterialien aus synthetischem Graphit, die bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden, die Elektrofahrzeuge, persönliche Elektronik, medizinische Geräte und Energiespeichereinheiten antreiben. Das Anodenmaterialgeschäft von NOVONIX hat seinen Sitz in Chattanooga, Tennessee, wo es seine Kapazitäten zur Produktion von 10.000 Tonnen synthetischem Graphit pro Jahr bis 2023, 40.000 Tonnen/Jahr bis 2025 und 150.000 Tonnen/Jahr bis 2030 erhöht.Über Phillips 66Phillips 66 ist ein diversifiziertes Energieerzeugungs- und Logistikunternehmen. Mit einem Portfolio aus Midstream-, Chemie-, Raffinerie- sowie Marketing- und Spezialitätengeschäften verarbeitet, transportiert, lagert und vermarktet das Unternehmen Kraftstoffe und Produkte weltweit. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Houston beschäftigt 14.100 Mitarbeiter, die sich für Sicherheit und operative Exzellenz einsetzen. Phillips 66 verfügte zum 30. September 2021 über ein Vermögen von 56 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.phillips66.com oder folgen Sie uns auf Twitter @Phillips66Co.Über NOVONIX Ltd

NOVONIX Ltd (ASX:NVX) (FRA:GC3) (OTCMKTS:NVNXF) ist ein integrierter Entwickler und Lieferant von Hochleistungsmaterialien, Ausrüstung und Dienstleistungen für die globale Lithium-Ionen-Batterieindustrie mit Niederlassungen in den USA und Kanada und Vertrieb in mehr als 14 Länder. Die Mission von NOVONIX besteht darin, den weltweiten Einsatz von Lithium-Ionen-Batterietechnologien für eine sauberere Energiezukunft zu unterstützen.