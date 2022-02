Ansprache des Vorsitzenden - Jahreshauptversammlung

Sydney, Jan 25, 2022 AEST (ABN Newswire) - Meine Damen und Herren, mein Name ist Stuart Crow, ich bin Mitaktionär und Non-Executive Chairman von Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( FRA:LK1 ) ( OTCMKTS:LLKKF ). Ich freue mich, Ihnen über die jüngsten Aktivitäten Ihres Unternehmens zu berichten, es war ein großartiges Jahr für Lake Resources!Das Jahr war für Lake ein Jahr bedeutender Erfolge und Wachstums, da der Übergang zur Elektrifizierung des Verkehrs weltweit an Fahrt gewinnt, aber nicht ohne die Herausforderungen, die sich aus anhaltenden Störungen aufgrund der Auswirkungen der globalen Pandemie ergeben. Ihr Unternehmen hat sich gut entwickelt.Zu Beginn des Jahres 2022 werden die endgültigen Zahlen zu den Verkäufen von Elektrofahrzeugen noch gesammelt, aber es wurde berichtet, dass die Verkäufe von Elektrofahrzeugen weltweit die Schätzungen übertroffen haben und in der Größenordnung von 6,5 Millionen Fahrzeugen liegen, mehr als doppelt so viele wie im Jahr 2020, wobei viele neue Modelle anstehen diese in den nächsten 12 Monaten veröffentlichen. Das Volumenwachstum und die Nachfrage scheinen zu steigen, obwohl sie durch die Verknappung von Batterierohstoffen herausgefordert werden. Es wird prognostiziert, dass die Defizite bis weit in das nächste Jahrzehnt andauern werden, da das Nachfragewachstum exponentiell verläuft und die Angebotsreaktion bestenfalls gedämpft und linear ist, was eine außergewöhnliche Gelegenheit für Ihr Unternehmen darstellt, da wir unser Kachi-Projekt bis 2024 in Richtung Produktion vorantreiben und unsere drei anderen voranbringen wollen Lithium-Sole-Projekte schnell in die Entwicklung.Die Aktivitäten im Jahr 2021 haben für uns eine sehr starke Grundlage für 2022 geschaffen, ein Jahr, das jedes Jahr in der Unternehmensgeschichte in Bezug auf Wachstum und bisherige Erfolge übertreffen wird.In diesem Jahr beabsichtigen wir, die folgenden Ergebnisse für die Aktionäre zu liefern:1) Vor-Ort-Demonstrationsanlage, Herstellung von Mustern für potenzielle Abnehmer (März)2) Abnahme (laufend)3) DFS, ESIA und Genehmigung (Mitte 2022)4) Abschluss der Projektfinanzierung (Mitte 2022)5) Bauaktivitäten (H2/22)6) DFS erweitert auf 50.000tpa (komplett)7) Produktion von hochreinem Lithiumcarbonat bei Kachi (H2/24)8) Erweiterte Explorationsaktivitäten und Testarbeiten in drei weiteren Projekten (2022)Wir beendeten das Jahr 2021 in einer sehr starken finanziellen Position, nachdem wir uns Interessenbekundungen von UKEF und EDC für die Projektschulden gesichert hatten, während wir über erhebliche Barreserven auf der Bank, tief im Geld stehende Optionen, die im Juni 2022 ausgeübt werden sollen, und eine Zusage unseres Technologiepartners zur Finanzierung verfügten ihren Anteil an der Projektfinanzierung, wenn wir mit dem Bau in Kachi beginnen.Wir führen weiterhin Abnahmegespräche mit einer wachsenden Zahl potenzieller Partner und Kunden. Die steigenden Lithiumpreise auf den globalen Märkten bieten Ihrem Unternehmen eine außergewöhnliche Chance. Lake ist jetzt eines der wenigen verbliebenen Unternehmen mit kurzfristigen Produktionsambitionen, die unabhängig bleiben, und wir beabsichtigen, dies zu bleiben, da Probleme der Lieferkette in den Vordergrund rücken. Angesichts der verstärkten Bemühungen, neue einheimische Lieferketten in ganz Europa und Nordamerika aufzubauen, sehen wir eine bedeutende Gelegenheit, an diesem Wachstum teilzuhaben. Das hochreine Produkt von Lake ist sehr gefragt, da geprüfte nachhaltige Lieferketten erforderlich werden, um rechtzeitig auf erhebliche staatliche Unterstützung in Europa und zweifellos auch in anderen Teilen der Welt zugreifen zu können.Die ständig wachsende Kluft zwischen Angebot und Nachfrage hat Ihren Vorstand dazu veranlasst, unsere DFS in jüngster Zeit auf 50.000 tpa zu erweitern, als Teil eines ehrgeizigen Unternehmensziels, bis 2030 100.000 tpa oder mehr hochreines, nachhaltig produziertes Lithiumprodukt auf den Markt zu bringen. Ihr Vorstand ist zunehmend zuversichtlich, dieses Ziel zu erreichen, da Lake den Vorteil hat, dass es die direkte Lithiumextraktion verwendet, um das Lithium aus den Solen zu extrahieren, was eine viel höhere Ausbeute als herkömmliche Methoden liefert, und es ist auch ein extrem skalierbares Verfahren, das ein nachhaltiges, hochreines Produkt liefert, das sehr begehrt ist der Markt.Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um den Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung ihres Unternehmens durch unsere Fundraising-Bemühungen zu danken. Die hohe Beteiligung der Aktionäre an den Bonusoptionsprogrammen hat das Unternehmen auf eine sehr aufregende Zukunft vorbereitet und es ist erfreulich, dass es den Aktionären so gut geht das unternehmen wächst weiter. In diesem Jahr haben wir auch zum ersten Mal eine wachsende Zahl großer institutioneller Investoren in unserem Register willkommen geheißen, sowie eine Reihe von ESG-Fonds und Impact-Investoren aus internationalen Märkten. Wir freuen uns über ihre anhaltende Unterstützung und ihr Interesse an unseren Projekten.Unser Unternehmen hätte das Wachstum und den Erfolg der letzten 18 Monate nicht erreichen können ohne ein großartiges Team vor Ort sowohl in Argentinien als auch hier in Australien und meinen Dank an alle Mitarbeiter, Partner, Berater und Banker weltweit und natürlich an meinen Vorstandskollegen Mitgliedern für ihr Engagement in sehr schwierigen und zerstörerischen Zeiten. Ich bin Ihnen wirklich dankbar für Ihre anhaltende Unterstützung und für die großartige Arbeit, die Sie leisten. Vielen Dank.Das vor uns liegende Jahr wird zwar herausfordernd, aber ich vermute, dass es das bisher beste Jahr des Unternehmens sein wird, da wir in die Bauphase des Kachi-Projekts und die weitere Entwicklung anderer Projekte eintreten.Als Gründungsaktionär sehe ich mit großer Vorfreude, Spannung und Stolz dem Ziel Ihres Unternehmens entgegen, einer der weltweit führenden Anbieter von hochreinen Lithiumprodukten zu werden.Danke schön.Stuart CrowVorsitzendeLake Resources NLUm die Hauptversammlungspräsentation anzusehen, besuchen Sie bitte:Über Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) ist ein sauberer Lithium-Entwickler, der saubere Direktextraktionstechnologie für die Entwicklung von nachhaltigem, hochreinem Lithium aus seinem Vorzeigeprojekt Kachi sowie drei weiteren Lithiumsoleprojekten in Argentinien verwendet. Die Projekte befinden sich in bester Lage im Lithiumdreieck, wo 40 % des weltweiten Lithiums zu den niedrigsten Kosten produziert werden.Diese Methode wird es Lake Resources ermöglichen, ein effizienter, verantwortungsvoll beschaffter, umweltfreundlicher und kostengünstiger Lieferant von hochreinem Lithium zu sein, das leicht skalierbar ist und von Tier-1-Elektrofahrzeugherstellern und Batterieherstellern nachgefragt wird.