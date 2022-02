Vierteljährlicher Tätigkeitsbericht

Sydney, Jan 28, 2022 AEST (ABN Newswire) - Theta Gold Mines Limited ( ASX:TGM ) ( FRA:3LM ) ( OTCMKTS:TGMGF ) freut sich, über seine Aktivitäten für den Zeitraum vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2021 zu berichten.HÖHEPUNKTEWÄHREND DES QUARTALS - Q2 GJ 2022- Der Vorstand von TGM wird durch die Ernennung von Herrn Byron Dumpleton zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktor und die Ernennung von Herrn Bill Guy zum geschäftsführenden Vorsitzenden gestärkt- Kauf von 1.842.436 Aktien von Focus Minerals ( ASX:FML ) auf dem Markt- Ein außerbörsliches Übernahmeangebot für den Gold-Peer Focus Minerals gestartet- 1.343.395 Aktien von Focus Mineral ( ASX:FMLNA ) über das Bezugsangebot von Focus Minerals gezeichnet- Testabbau für das Untertageprojekt TGME erfolgreich abgeschlossen- Die unterirdische Probenahme wird vor Ort fortgesetzt- Unterirdisches TGME-Projekt, das Fortschritte ermöglicht:o Verhandlungen mit dem Ministerium für Forstwirtschaft, Fischerei und Umwelt (DFFE) im Gange, um den Bergbau unter dem neu erklärten Waldnaturreservat fortzusetzeno Entwurf des Scoping-Berichts für das unterirdische TGME-Projekt, der am 6. Dezember 2021 zur öffentlichen Prüfung vorgelegt wurde- Endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) für das unterirdische TGME-Projekt schreitet planmäßig voran.NACH DEM QUARTAL- Unterirdisches TGME-Projekt mit Aufnahme der Rietfontein-Mine in aktualisierter Vormachbarkeitsstudie gestärkt:o Rietfontein-Erzgehalt, der anhand von Probennahmen mit etwa 6,82 g/t Au bestimmt wurdeo 293.000 Unzen Gold, bestehend aus 107.000 Unzen angezeigter Ressourcen und 186.000 Unzen gelieferter abgeleiteter Ressourceno LoM von etwa 7,6 Jahren bei einer Produktionsrate von 180 ktpa- Abschluss der Hauptversammlung 2021Der Vorsitzende von Theta, Herr Bill Guy, erklärte: „Theta hat ein außerbörsliches Angebot für den Peer-Goldentwickler Focus Minerals Limited ( ASX:FML ) abgegeben. Der Vorstand ist der Ansicht, dass der Erwerb einer bedeutenden Beteiligung an FML den Aktionären von Theta Zugang zu erstklassiger Vorproduktion verschaffen wird Vermögenswerte in Westaustralien.Wenn dieser Prozess erfolgreich ist, wird dieser Prozess die Zahl der Aktionäre im Theta-Aktienregister erhöhen und das Engagement von Theta in Qualitätsgoldunzen erhöhen.Die Fertigstellung des Probebergbaus in Frankfurt und des PFS-Nachquartiers Rietfontein waren wichtige Meilensteine für das Unternehmen. Der Versuchsbergbau war der Machbarkeitsnachweis für die Abbaumethode. Die Rietfontein PFS hat dem Minenbestand 293.000 Unzen an potenziellem Gold hinzugefügt. Die Rietfontein-Mine wird der DFS für das TMGE-Untertageprojekt hinzugefügt, das seit vielen Monaten im Gange ist und voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen sein wird."Den vollständigen Quartalsbericht finden Sie unter:Über Theta Gold Mines LimitedTheta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (OTCMKTS:TGMGF) ist ein Golderschließungsunternehmen, das eine Reihe aussichtsreicher Goldanlagen in einer weltberühmten südafrikanischen Goldminenregion besitzt. Zu diesen Vermögenswerten gehören mehrere hochgradige Goldprojekte an der Oberfläche und in der Nähe der Oberfläche, die im Vergleich zu anderen Goldproduzenten in der Region Kostenvorteile bieten.Das Kernprojekt Theta Gold Mines befindet sich neben der historischen Goldminenstadt Pilgrim's Rest in der Provinz Mpumalanga, etwa 370 km nordöstlich von Johannesburg auf der Straße oder 95 km nördlich von Nelspruit (Hauptstadt der Provinz Mpumalanga). Nach der Produktion in kleinem Maßstab von 2011 bis 2015 konzentriert sich das Unternehmen derzeit auf den Bau einer neuen Goldverarbeitungsanlage innerhalb seines genehmigten Standorts in der TGME-Anlage und auf die Verarbeitung des oxidischen Golderzes Theta Open Pit. Es wird erwartet, dass nahe gelegene Oberflächen- und Untertageminen und -aussichten in Zukunft weiter evaluiert werden.Das Unternehmen zielt darauf ab, eine solide Produktionsplattform mit über 100.000 Unzen aufzubauen, die hauptsächlich auf oberflächennahen, Tagebau- oder Stolleneintritts-Hartgesteinsquellen basiert. Theta Gold Mines hat Zugang zu über 43 historischen Minen und Prospektionsgebieten, die zugänglich sind und erkundet werden können, mit über 6,7 Mio. Unzen an historischer Produktion.