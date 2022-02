BetMakers verlängert den NJ-Exklusivvertrag auf eine Laufzeit von 15 Jahren

Sydney, Jan 24, 2022 AEST (ABN Newswire) - Der Vorstand der BetMakers Technology Group Ltd ( ASX:BET ) ( OTCMKTS:TPBTF ) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft BetMakers DNA Pty Ltd, die als Global Racing Network ("GRN") firmiert, eine unterzeichnet hat Geänderte und neu formulierte Vereinbarung über feste Quoten und Datenverbreitung („Vereinbarung") mit Darby Development LLC, dem Betreiber der Rennstrecke Monmouth Park („Monmouth"), und der New Jersey Thoroughbred Horseman Association („NJTHA").Die Parteien haben vereinbart, die Laufzeit von BetMakers als exklusiver Anbieter für die Bereitstellung und Verwaltung von Wetten mit festen Quoten auf Vollblut-Pferderennen in New Jersey von der anfänglichen Laufzeit von 10 Jahren auf eine neue Vertragslaufzeit von 15 Jahren zu verlängern.Unter der geänderten und neu formulierten Vereinbarung umfassen weitere Ergänzungen:- NJTHA hat GRN zu seinem exklusiven Vertreter ernannt, um schriftliche Vereinbarungen abzuschließen, wodurch die Durchführung und Annahme von Wetten mit festen Quoten (Sieg, Platz und Show) auf Vollblutrennen in New Jersey genehmigt, verweigert oder konditioniert wird, einschließlich: New Jersey Thoroughbred Content oder Vollblut-Inhalte mit Ursprung außerhalb von New Jersey (vorbehaltlich der Anforderungen gemäß IHA) durch Online-Wettbetreiber, Casinos und Sportwetten zu den von GRN festgelegten Bedingungen und zur Verwaltung solcher Vereinbarungen mit diesen Betreibern in einer von GRN festgelegten Weise.- NJTHA hat GRN ermächtigt, Vollblut-Inhalte zu lizenzieren und an Dritte zu verteilen, um Wetten mit festen Quoten auf Sieg, Platzierung und Show-Wetten bereitzustellen.- Monmouth Park (Darby) hat GRN zum exklusiven Lizenznehmer von Monmouth Park's Thoroughbred Content für die Bereitstellung von Wetten mit festen Quoten in New Jersey ernannt.- NJTHA hat GRN zum exklusiven Lizenznehmer für die Bereitstellung von Wetten mit festen Quoten in New Jersey auf Live-Inhalte von New Jersey Thoroughbred ernannt.Der Vorsitzende/CEO von Darby Development LLC, Dennis Drazin, sagte:„Ich freue mich über die Einführung von Wetten mit festen Quoten auf Vollblutrennen in New Jersey, die wir nun ab März 2022 einführen wollen. Wir haben auch den Start von Wetten mit festen Quoten auf Rennen geplant, die online vor der Saison im Monmouth Park angeboten werden der Rennsport beginnt am 7. Mai 2022."„Ich verstehe, dass es einige Zeit gedauert hat, um Fortschritte zu erzielen und das Stadium der Einführung fester Quoten zu erreichen, aber es war wichtig, sicherzustellen, dass die Beteiligten an Vollblutrennen in New Jersey nicht nur geschützt sind, sondern auch die beste Gelegenheit erhalten, von Wetten mit festen Quoten auf Vollblutinhalte zu profitieren innerhalb von New Jersey. Als Teil der Vereinbarung hat BetMakers eine Bestimmung aufgenommen, um sicherzustellen, dass bestehende Pari-Mutuel-Einnahmen mit der Einführung von festen Quoten erhalten bleiben."„Ich möchte dem Team von BetMakers für seine Geduld und Anleitung während dieses Prozesses danken und freue mich auf eine großartige Partnerschaft in den kommenden Jahren.""BetMakers hat bereits einen bedeutenden Beitrag zu Monmouth Park und den Horsemen in New Jersey geleistet, und wir sehen BetMakers als starken langfristigen Partner, der uns bei unseren Bemühungen unterstützt, Pferderennen so gut wie möglich zu machen."„Ich möchte auch der DGE von New Jersey, dem Gesetzgeber des Bundesstaates und dem Gouverneur für ihre Unterstützung und Anleitung während dieses Prozesses danken, und auch hier hat uns dieses fortschrittliche Denken einer Aufsichtsbehörde, wie bei Sportwetten, ermöglicht, die Anforderungen zu erfassen, um Pferderennen das Beste zu bieten Gelegenheit, sich zu entfalten."BetMakers-CEO Todd Buckingham sagte:"Dennis Drazin und sein Team in Monmouth Park haben ein Modell entwickelt, das darauf ausgelegt ist, Pferderennen und ihren Teilnehmern jede Chance zu geben, die Vorteile des schnell wachsenden Marktes für Sportwetten mit festen Quoten zu nutzen."„Wir freuen uns auf den Start und danken dem Team von Monmouth Park, der NJ Thoroughbred Horsemens Association, der NJ Racing Commission und der NJ DGE für ihr Engagement für diesen Prozess. Wir sind zuversichtlich, dass dies ein großer Erfolg für Monmouth Park und sein wird die Reiter von New Jersey."„Ich glaube, dass das vereinbarte Modell für Wetten mit festen Quoten auf Pferderennen in New Jersey das weltweit beste Modell für die Nachhaltigkeit von Pferderennen und das fairste Modell für alle Teilnehmer ist, einschließlich Rennverbände, Rechteinhaber und Betreiber von Sportwetten. ""Wir freuen uns darauf, den Markt über die Unterlizenzverträge zu informieren, die wir voraussichtlich in den kommenden Monaten an die Betreiber vergeben werden."„Schließlich freuen wir uns sehr, einem der wichtigsten Interessengruppen im Rennsport - den Punters (Wettern/Handicappern) - ein neues Produkt liefern zu können, die die Wahl haben werden, den Preis ihres Läufers bei der Platzierung festzulegen eine Sieg-, Platz- oder Showwette. Wir glauben, dass diese Wahlmöglichkeit Pferderennen einem beträchtlichen neuen Publikum zugänglich machen wird, und wir freuen uns darauf, dass Wetten mit festen Quoten auf Rennen in anderen Bundesstaaten und Gerichtsbarkeiten eingeführt werden."Der neu ernannte Nordamerika-CEO von BetMakers, Christian Stuart, sagte:„Es gab eine überwältigend positive Reaktion auf die Einführung von Sportwetten mit festen Quoten in den USA, und ich glaube, dass es eine ähnliche Reaktion auf Wetten mit festen Quoten auf Pferderennen geben wird.„Feste Quoten - und die Gewissheit der Preisfestsetzung für die Person, die die Wette platziert - haben ein neues Publikum von Menschen angezogen, die auf Sport wetten, und ich gehe davon aus, dass dies auch für Pferderennen der Fall sein wird.„Nachdem ich vor kurzem BetMakers in einer Schlüsselrolle in den USA beigetreten bin - und das Modell verstehe, das für Wetten mit festen Quoten auf Pferderennen in New Jersey entwickelt wurde - glaube ich, dass es eine gute Gelegenheit für Sportwettenanbieter darstellt, Rennen zu ihren Angeboten mit festen Quoten hinzuzufügen Kunden."Rennsport als Produkt, das Sportwettenanbieter ihren Kunden anbieten können, ist aufgrund der Häufigkeit von Ereignissen und der erreichbaren Margen eine sehr wichtige Wettbranche.„Ich habe den Boom der Wetten mit festen Quoten bei Sportveranstaltungen in New Jersey gesehen, und die Größe des Marktes mit festen Quoten ist beträchtlich und wächst.„Während Rennwetten mit festen Quoten Wetter ansprechen und attraktive Margen für Sportwetten bieten werden, denke ich, dass der Ansatz von BetMakers mit den Interessenvertretern der Branche und den Aufsichtsbehörden in New Jersey als erstklassig angesehen wurde, um ein nachhaltiges und faires Modell zu gewährleisten soll zur Blaupause für andere Staaten werden."Bitte beachten Sie die Ankündigungen des Unternehmens vom 5. Februar 2020, 3. Juli 2020 und 21. Mai 2021 für frühere Informationen bezüglich der Vereinbarung zwischen BetMakers, der NJTHA und Darby Development LLC.Wie bereits angekündigt, hat New Jersey Wetten mit festen Quoten auf Pferderennen offiziell legalisiert. Bitte beachten Sie die Ankündigung des Unternehmens vom 6. August 2021 für frühere Informationen bezüglich des Gesetzentwurfs zur „Genehmigung von Wetten mit festen Quoten bei Pferderennen", der vom Gouverneur von New Jersey unterzeichnet wurde, nachdem er am 21. Juni 2021 sowohl im Senat als auch in der Generalversammlung einstimmig angenommen wurde.Über Betmakers Technology Group LtdBetmakers Technology Group Ltd (ASX:BET)(OTCMKTS:TPBTF) ist eine an der ASX notierte Holdinggesellschaft und ein globaler Anbieter von Online-Wettprodukten und -dienstleistungen für Groß- und Einzelhandelsmärkte über ihre verschiedenen hundertprozentigen Tochtergesellschaften. 