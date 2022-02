BET ernennt führenden Gaming-Branchenführer zum CEO für Nordamerika

Sydney, Jan 20, 2022 AEST (ABN Newswire) - Der Vorstand der BetMakers Technology Group Ltd ( ASX:BET ) ( OTCMKTS:TPBTF ) freut sich, die Ernennung von Christian Stuart in der Schlüsselrolle des Chief Executive Officer von Nordamerika bekannt zu geben.In den letzten 16 Jahren war Christian ein Vorreiter in der US-Gaming-Branche und hatte Führungspositionen bei Caesars Entertainment Inc., dem größten Gaming-Unternehmen in den USA, inne. Christians frühere Positionen umfassten SVP Business Development von Caesars Digital, Head of Caesars Sports und Online Gaming, wo er die Expansion von Sportwetten, Online-Gaming und Poker sowie EVP Gaming und Interactive Entertainment beaufsichtigte.Christian verfügt über nationale und internationale Gaming-Erfahrung in zahlreichen Disziplinen. Er verfügt über Führungserfahrung in der Entwicklung erstklassiger Glücksspielstrategien, im Executive Operations Management, in der Erleichterung groß angelegter Fusionen und Übernahmen sowie im Aufbau von Online-Spiel- und Sportwettenabteilungen.BetMakers freut sich darauf, dass Christian seine bedeutende Gaming-Expertise und Erfahrung in diese wichtige globale Rolle im Unternehmen einbringen wird.Als CEO von Nordamerika wird Christian direkt an Todd Buckingham, CEO und Managing Director der BetMakers-Gruppe, berichten, der kommentierte:„Wir haben in den letzten 3 Jahren stark in den US-Markt investiert und gleichzeitig ein auf die USA fokussiertes Managementteam aufgebaut. Als nächsten Meilenstein in diesen Bemühungen freue ich mich, dass Christian als CEO dem Führungsteam von BetMakers beitritt of North America, angesichts seiner umfassenden Führungserfahrung in der US-Glücksspielindustrie. Nordamerika ist ein kritischer Markt für unser Unternehmen mit seinem Potenzial für ein erhebliches Wachstum auf der Grundlage der weit verbreiteten Expansion von US-Sportwetten und des potenziellen Wachstums von Wetten mit festen Quoten."BetMakers CEO von Nordamerika, Christian Stuart, kommentierte:„Ich bin begeistert von den Möglichkeiten, die BetMakers sowohl in den USA als auch weltweit bevorstehen. Die Reihe innovativer Produkte von BetMakers und das bestehende US-Managementteam haben dem Unternehmen die Möglichkeit geschaffen, schnell in den USA zu expandieren. Ich freue mich darauf, Teil des Unternehmens zu werden Team, übertrifft die Ziele bestehender Partner und wirkt sich positiv auf die Zukunft der US-Rennsportindustrie aus."Vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen wird Christian mit sofortiger Wirkung beginnen und seinen Sitz in Las Vegas, Nevada haben.Über Betmakers Technology Group LtdBetmakers Technology Group Ltd (ASX:BET)(OTCMKTS:TPBTF) ist eine an der ASX notierte Holdinggesellschaft und ein globaler Anbieter von Online-Wettprodukten und -dienstleistungen für Groß- und Einzelhandelsmärkte über ihre verschiedenen hundertprozentigen Tochtergesellschaften. Das Unternehmen betreibt ein Wettgeschäft im Einzelhandel und bietet Verbrauchern Wetten, Fantasy-Turniere und Inhaltsprodukte und -dienstleistungen an.