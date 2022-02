Bereitstellung von KI-gestützten Lern- und Inhaltsempfehlungen für Salesforce-Kunden

Sydney, Jan 14, 2022 AEST (ABN Newswire) - Bigtincan Holdings Limited ( ASX:BTH ) ( OTCMKTS:BTGHF ) freut sich, die erfolgreiche Einführung von Bigtincan für Salesforce bekannt zu geben - ein neues Modul für Bigtincan Content Hub und Bigtincan Learning Hub - und das erste allgemein verfügbare Produkt der kürzlich angekündigten Bigtincan Data Products Gruppe.Bigtincan for Salesforce arbeitet mit Content and Learning Hubs, die Bigtincans frühere Content Hub-basierte Salesforce-Integration ersetzen, und wurde mit Technologien erstellt, die von Bigtincans kürzlich angekündigter Data Products Group vorangetrieben werden.Schlüssel-Höhepunkte- Das Modul bietet KI-gestützte Inhaltsempfehlungen für Benutzer in der Sales Cloud und Service Cloud von Salesforce.com mit der Möglichkeit, Inhalts- und Lernempfehlungen für jede Person mit Kundenkontakt bereitzustellen.- Bigtincan for Salesforce trägt zum Kernwert von Content and Learning Hub bei und stärkt das Gesamtangebot von Bigtincan im Salesforce.com-Ökosystem, sodass Marketingspezialisten den Wert ihrer Arbeit zur Unterstützung des Verkaufserfolgs validieren können.- Das neue Modul ist ab sofort für alle Content Hub- und Learning Hub-Kunden gegen eine zusätzliche Gebühr ab 12,50 USD pro Benutzer und Monat verfügbar.Bigtincan for Salesforce enthält die Empfehlungs-Engine von Bigtincan, um Administratoren dabei zu unterstützen, sicherzustellen, dass der richtige Inhalt zur richtigen Zeit an den richtigen Benutzer geliefert wird, ohne dass unnötig Zeit für die Einrichtung und Wartung eines herkömmlichen tagbasierten Recommenders aufgewendet werden muss. Der Bigtincan for Salesforce Recommender verwendet eine Kombination aus fortschrittlichen Data-Science-Techniken, um die Art und Weise, wie Benutzern Inhalte empfohlen werden, ständig zu aktualisieren und zu verfeinern.„Die neue Bigtincan for Salesforce-Lösung verwendet KI, um Inhalte und Schulungen zu empfehlen, und macht so das Rätselraten beim Erfolg Ihres Vertriebsteams überflüssig", sagte Debra Cancro, SVP der Data Products Group von Bigtincan. „Das System lernt, wie die Unternehmen und Produkte unserer Kunden aufgebaut sind - und liefert so eine Lösung, die wirklich einzigartig für das Geschäft jedes Kunden ist Aussichten, das System einfach einzurichten und Source-Content-Repositories zu integrieren."„Bigtincan für Salesforce ist eine willkommene Ergänzung zu AppExchange, da sie die digitale Transformation für Kunden vorantreiben, indem sie die Leistung der Verkäufer optimieren und sie im Bedarfsfall direkt in Salesforce mit den richtigen Inhalten und Schulungen ausstatten", sagte Woodson Martin, GM von Salesforce AppExchange.„AppExchange entwickelt sich ständig weiter, um Kunden mit den richtigen Apps und Experten für ihre geschäftlichen Anforderungen zu verbinden. Bigtincan engagiert sich dafür, Salesforce-Benutzer dabei zu unterstützen, das Einkaufserlebnis der Zukunft für ihre Kunden zum Leben zu erwecken."Bigtincan für Salesforce ist jetzt im Salesforce AppExchange verfügbar unter:Über Bigtincan Holdings LtdBigtincan Holdings Ltd (ASX:BTH) (OTCMKTS:BTGHF) hilft den weltweit führenden Marken dabei, das Einkaufserlebnis der Zukunft zu erleichtern. Alles, was wir anbieten, ist so konzipiert, dass es intelligent, flexibel und einfach an einzigartige Geschäftsprozesse anpassbar ist, mit hochgradig personalisierten Erfahrungen, die Menschen und Marken lieben. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu unterstützen, Marken-Kauferlebnisse bereitzustellen, die ansprechend, personalisiert und wertschöpfend sind und Menschen vertrauensvoll zu den besten Entscheidungen führen. Innovative Unternehmen wie Nike, Guess, Prudential und Starwood Hotels vertrauen auf Bigtincan, um es kundenorientierten Teams zu ermöglichen, das Kauferlebnis für ihre Kunden intelligent vorzubereiten, einzubinden, zu messen und kontinuierlich zu verbessern. Weitere Informationen zu Bigtincan finden Sie unter: www.bigtincan.com oder folgen Sie @bigtincan auf Twitter.