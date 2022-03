Nachu-Graphit-Projekt-Update

Sydney, Feb 11, 2022 AEST (ABN Newswire) - Magnis Energy Technologies Ltd ( ASX:MNS ) ( FRA:U1P ) ( OTCMKTS:MNSEF ) freut sich, einen aktuellen Stand der Aktivitäten seines hundertprozentigen Graphitprojekts Nachu (Nachu) in Tansania bekannt zu geben.Bankfähige MachbarkeitsstudieDie globale Engineering-Gruppe Ausenco wurde beauftragt, eine aktualisierte bankfähige Machbarkeitsstudie für das Graphitprojekt Nachu durchzuführen.Ausenco hat 26 Niederlassungen in 14 Ländern mit Projekten an über 80 Standorten weltweit. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Bergbauindustrie ist Ausenco hoch angesehen und bekannt für die Herstellung innovativer kapitaleffizienter Prozessanlagendesigns.Nach der kürzlich abgeschlossenen Abnahmevereinbarung mit Traxys und dem erheblichen anschließenden Interesse anderer potenzieller Kunden und Geldgeber hatte der Vorstand von Magnis beschlossen, die Machbarkeitsstudie mit einer jährlichen Graphitproduktion von 220.000 Tonnen zu aktualisieren. Diese Produktionsrate ist der Studie von 2016 sehr ähnlich, und die Hauptabweichung wird darin bestehen, dass Ausenco die Prozessanlage im Hinblick auf Kapital- und Betriebskosteneffizienz umgestalten wird.Die Studie wird auch Stromerzeugungsoptionen mit einem starken Fokus auf die Unterstützung der lokalen Gemeinschaft prüfen.Das Produktionsprofil für hochgradigen Graphit von Nachu wird umfassen1. 20.000 tpa von 500 Mikron (35 Mesh Super Jumbo) bei 98,5 % TGC2. 70.000 tpa von 300 Mikron (50 mesh, Jumbo) bei 98,5 % TGC3. 130.000 tpa von -300 Mikron (-50 mesh) bei 99 % TGCDie Fähigkeit, sowohl die großen Fraktionen als auch die hohe Reinheit der Nachu-Produkte zu produzieren, ist eine Kombination aus der Qualität der Flocken, die natürlicherweise in der Mineralisierung vorkommen, sowie der Entwicklung eines Verfahrens zur Nutzung dieser natürlichen Eigenschaften.UmsiedlungsdorfGrundlegende Infrastrukturarbeiten wurden kürzlich abgeschlossen, einschließlich der Grenzstraße. Der Auftragnehmer und Projektmanager für das Projekt wurden für die Entwicklung und den Bau des Umsiedlungsdorfes ernannt. Alle Gruppen werden daran arbeiten, einen höheren Lebensstandard und ein voll ausgestattetes Zuhause zu schaffen, sobald der Umzugsprozess abgeschlossen ist.Traxys Verbindliche AbnahmevereinbarungWie am 20. Dezember 2021 angekündigt, wurde mit Traxys ein verbindlicher Abnahmevertrag über die zukünftige Lieferung und den Verkauf von hochwertigem, hochreinem Naturflockengraphit von Nachu abgeschlossen.Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung, die im zweiten Halbjahr 2024 beginnt, werden über einen Zeitraum von sechs Jahren 600.000 Tonnen hochreines Graphit in allen Flockengrößen zu Marktpreisen gekauft.Der Vorsitzende von Magnis, Frank Poullas, kommentierte: „Wir sind stolz darauf, an vielen sozialen Programmen beteiligt zu sein, die das Leben der lokalen Gemeinschaft verbessern werden. Es hat und wird immer eine wichtige Rolle im Unternehmen spielen."„Wir arbeiten weiterhin hart daran, unser Nachu-Graphitprojekt voranzubringen, und wir glauben, dass die umweltfreundlichen Eigenschaften des Projekts, Batterieanodenmaterial ohne die Notwendigkeit einer chemischen Reinigung herstellen zu können, den Markt grundlegend verändern werden."*Um Zahlen anzuzeigen, besuchen Sie bitte:Über Ausenco LimitedAusenco is a leading process engineering and project management services provider to the minerals and resource industries. Within the key resource industries Ausenco's global specialist expertise delivers innovative solutions for its clients across a full project lifecycle, from preliminary scoping studies, through innovative engineering to project operation.Focused on delivering on its purpose and strategic growth initiatives, Ausenco is working to build upon its key minerals industry experience through project delivery and alliances to grow a sustainable business in the process infrastructure and related resource industries.

Über Magnis Energy Technologies LimitedMagnis Energy Technologies Limited (ASX:MNS) (OTCMKTS:MNSEF) (FRA:U1P) ist an mehreren Aspekten der Elektrifizierungslieferkette beteiligt und investiert in diese, darunter die Herstellung von umweltfreundlichen Lithium-Ionen-Batteriezellen, Spitzenbatterietechnologie und hochwertige und leistungsstarke Anodenmaterialien. Die Vision des Unternehmens besteht darin, die grüne Energiewende zu ermöglichen, zu unterstützen und zu beschleunigen, die für die Einführung von Elektromobilität und erneuerbaren Energiespeichern entscheidend ist.