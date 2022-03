Betriebsaktualisierung GJ 2021

Sydney, Feb 22, 2022 AEST (ABN Newswire) - PYX Resources Ltd ( LON:PYX ) ( NSX:PYX ) hat im vierten Quartal des Jahres aufgrund eines Anstiegs der Premium-Zirkonproduktion, des Verkaufsvolumenwachstums und anhaltender Preiserhöhungen eine starke Leistung gezeigt. Im vierten Quartal 2021 produzierte PYX 2.192 t und verkaufte 2.105 t Premium-Zirkon, was im Jahresvergleich zu einer Produktionssteigerung von 33 % bzw. einer Umsatzsteigerung von 13 % führte. Die Zirkonverkäufe für den Zwölfmonatszeitraum bis zum 31. Dezember stiegen um 2 % auf 6.855 t und die Produktionsmengen stiegen um 10 % auf 7.233 t. Das Unternehmen behielt auch eine strenge Kontrolle über den Bestand an Fertigerzeugnissen.Das Jahr endete sehr positiv, wobei die Produktion im Dezember sprunghafte 1.219 t erreichte, was insgesamt eine sehr solide Produktionsleistung mit einer Steigerung der monatlichen Produktion um 124 % gegenüber Dezember 2020 darstellt. Dies war auf eine höhere Zufuhr von Schwermineralkonzentrat zurückzuführen. in Kombination mit der erweiterten Verarbeitungskapazität im Berichtszeitraum. Darüber hinaus hat sich PYX weiterhin auf seine Programme zur Steigerung der Produktivität in der Mineral Separation Plant (MSP) konzentriert und erfolgreich die Probleme des Betriebs im Jahr 2021 gemeistert, die von extremen Wetterbedingungen und einer wiederbelebten Pandemie geprägt waren.Die Kundennachfrage nahm weiter zu und zeigte aufgrund seines niedrigen Aluminiumoxidgehalts (AI2O3) von unter 0,2 % besonderes Interesse am Premium-Zirkon von PYX. Darüber hinaus beträgt der Uran-Thorium-Gehalt des Zirkons von PYX weniger als 500 ppm. Durch die Strategie der Marktdiversifizierung war PYX in der Lage, Störungen an bestimmten Standorten und Märkten abzumildern. Während des Berichtszeitraums hat PYX seinen Kundenstamm um 71 % ausgebaut und damit Brasilien in seinen Ländermix aufgenommen. Das Unternehmen konnte den Anteil der Top-3-Kunden am Gesamtumsatz von 61 % im Jahr 2020 auf 52 % im Jahr 2021 weiter verringern, was durch die Erhöhung der Anzahl der Kunden in China erreicht wurde.Trotz des Handelskonflikts zwischen den USA und China, des Handelskriegs zwischen Australien und China, der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen Unterbrechungen der globalen Lieferkette zeigte sich der Mineralsandmarkt widerstandsfähig und erholte sich seit Beginn der Pandemie stark - was zu erheblichen Zuwächsen führte Preiserhöhungen sowohl auf den Vertrags- als auch auf den Spotmärkten. Im Laufe des Jahres kündigte PYX vier Preiserhöhungen für Premium-Zirkon an - ausgelöst durch eine gestiegene Nachfrage, mangelndes Angebot und niedrige Lagerbestände. Im Dezember erreichte der durchschnittliche Premium-Zirkonpreis 2.465 US$/t, 87 % mehr als Ende 2020.Derzeit haben die Regierungen das Jahr 2050 als Ziel für Netto-Null-Emissionen und die Einführung verschiedener Technologien festgelegt, die für die Energiewende unerlässlich sind, darunter Solarzellen, Kernenergie und Katalyse, die alle Zirkon für ihre Herstellung benötigen. Die australische Regierung stuft Zirkonium als ein entscheidendes Mineral ein, das für das wirtschaftliche Wohlergehen der großen und aufstrebenden Volkswirtschaften der Welt von entscheidender Bedeutung ist. Da sich die Welt in Richtung Dekarbonisierung bewegt, wird erwartet, dass die Nachfrage nach Zirkon weiter steigen wird.Nach der Übernahme von Tisma zu Beginn des Jahres wurde PYX zum zweitgrößten börsennotierten Mineralsand produzierenden Unternehmen nach Zirkonressourcen weltweit. Im Juni schloss das Unternehmen eine erfolgreiche Platzierung ab, bei der AU$11,2 Mio./GBP6,1 Mio. (vor Abzug der Kosten) aufgebracht wurden, mit dem Ziel, das Wachstum zu beschleunigen, beginnend mit der Vervierfachung der Kapazität von Mandiris Minerals Separation Plant (MSP) auf 24.000 Tonnen pro Jahr für die zukünftige Produktion von Rutil, Leukoxen und Ilmenit.Im November wurde PYX erfolgreich am Hauptmarkt der Londoner Börse notiert, was angesichts des lebhaften Preiszyklus, den Premium-Zirkon derzeit erlebt, ein idealer Zeitpunkt war.Die LSE ist ein führendes Ziel für Rohstoffunternehmen und verfügt über ein starkes Netzwerk von Maklern, Analysten und institutionellen Investoren mit fundierten Kenntnissen des globalen Mineralsandmarktes. Dementsprechend hat das LSE Dual Listing eine Plattform bereitgestellt, um unsere Investorenbasis zu erweitern, um institutionelle und andere Investoren einzubeziehen, sowie Zugang zu einem hochliquiden Markt zu erhalten.Oliver B. Hasler, Chairman und Chief Executive Officer von PYX Resources, kommentierte die Erfolge des Unternehmens im Geschäftsjahr 21 wie folgt: „Ich freue mich über unsere Erfolge im Jahr 2021. Die Mineralsandindustrie erlebt derzeit einen starken Aufschwung, und die Marktbedingungen sind jetzt ideal für die Umsetzung der Wachstumsstrategie des Unternehmens."„2021 war ein wahrhaft bedeutsames Jahr für PYX Resources und mit unseren ehrgeizigen Expansionsplänen für 2022 freue ich mich darauf, die nächste Phase unseres Wachstumskurses voranzutreiben."Im Jahr 2021 setzte PYX sein Nachhaltigkeitsprogramm fort, das auf 5 Säulen basiert: Menschen, Planet, Wohlstand, Frieden und Partnerschaft. Im Jahr 2021 realisierte PYX Projekte in den Bereichen hochwertige Bildung, sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen, tragfähige Beschäftigung und den Aufbau von Partnerschaften, um diese Ziele zu erreichen. Die Gesamtrate der meldepflichtigen Verletzungen von PYX seit dem 24. Januar 2020 ist null. Leider wurden einige COVID-19-Fälle unter seinen Mitarbeitern gemeldet. Alle Mitarbeiter von PYX wurden während ihrer Genesung von der Krankheit betreut, und das Unternehmen meldete keine COVID-19-Todesfälle. In Partnerschaft mit den örtlichen Gesundheitsbehörden ergriff PYX im Oktober 2021 die Initiative, eine Impfkampagne durchzuführen, um alle Mitarbeiter auf allen Ebenen des Unternehmens zu schützen, einschließlich im Büro, in der Fabrik und in der Mine in Kalimantan. 100 % der PYX-Mitarbeiter haben ihre zweite Dosis des COVID-19-Impfstoffs erhalten.Über Pyx Resources LimitedPYX Resources Limited (LON:PYX)(NSX:PYX) ist ein globaler Hersteller von Premium-Zirkon, das an der australischen National Stock Exchange notiert ist. Das Flaggschiff des Unternehmens ist die Mineralsandlagerstätte Mandiri, die sich in der alluviumsedimentreichen Region von Zentral-Kalimantan, Indonesien, befindet. Mit der fünftgrößten produzierenden Zirkonlagerstätte der Welt ist PYX ein groß angelegter, oberflächennaher Tagebaubetrieb, der seit 2015 in Produktion ist und dessen Exploration bis heute das Vorhandensein zusätzlicher wertvoller Schwermineralien wie Rutil, Ilmenit unter anderem in seinem Mineral bestätigt Sand.