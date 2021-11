30% d'anode à densité d'énergie plus élevée obtenue en LiB

Perth, Nov 25, 2021 AEST (ABN Newswire) - Altech Chemicals Limited ( ASX:ATC ) ( FRA:A3Y ) est ravie d'annoncer une percée significative dans la technologie des batteries lithium-ion par son laboratoire de recherche et développement à Perth, en Australie occidentale.Après près de 12 mois de travail difficile, Altech a finalement « fissuré la barrière de silicium » et a produit et testé avec succès une série de matériaux d'anode de batterie lithium-ion qui ont une capacité de rétention environ 30% supérieure à celle des matériaux d'anode de batterie lithium-ion conventionnels. Pour réaliser sa percée, Altech a réussi à combiner des particules de silicium qui avaient été traitées avec sa technologie exclusive innovante, avec du graphite de qualité batterie ordinaire pour produire une électrode de batterie lithium-ion contenant une anode composite graphite/silicium. Lorsqu'ils sont sous tension, ces matériaux ont 30% de capacité en plus par rapport à un matériau d'anode conventionnel en graphite uniquement. Les matériaux ont ensuite été soumis à une série de tests sur une période de temps, y compris des cycles de charge et de décharge. D'après des tests en laboratoire, les obstacles non résolus auparavant à l'utilisation de silicium dans les anodes de batteries lithium-ion, qui sont : le gonflement des particules de silicium; perte de capacité prohibitive au premier cycle jusqu'à 50%; et la dégradation rapide des batteries, semblaient avoir été considérablement surmontées lors des tests d'Altech sur les batteries composites graphite/silicium.L'industrie des batteries lithium-ion a déclaré que le changement d'étape requis pour augmenter la densité énergétique de la batterie lithium-ion et réduire les coûts consiste à introduire du silicium dans les anodes de batterie, car le silicium a une capacité de rétention d'énergie ~ dix fois supérieure à celle du graphite. Le silicium métal est identifié comme le matériau d'anode le plus prometteur pour la prochaine génération de batteries lithium-ion. Cependant, jusqu'à présent, le silicium ne pouvait pas être utilisé dans les batteries lithium-ion commerciales en raison de deux inconvénients critiques. Premièrement, les particules de silicium se dilatent jusqu'à 300% en volume pendant la charge de la batterie, provoquant un gonflement des particules, une fracturation et finalement une défaillance de la batterie. Le deuxième défi est que le silicium désactive un pourcentage élevé des ions lithium dans une batterie. Les ions lithium sont rendus inactifs par le silicium, réduisant immédiatement les performances et la durée de vie de la batterie. L'industrie a été dans une course pour briser la barrière de silicium.La technologie potentiellement révolutionnaire d'Altech a démontré que les particules de silicium peuvent être modifiées pour résoudre la décoloration de capacité causée à la fois par les problèmes de gonflement et de perte de capacité du premier cycle. Après près de 12 mois de recherche, de développement et d'essais approfondis dans son laboratoire de Perth, en Australie-Occidentale, l'équipe de recherche et développement d'Altech dirigée par le Dr Jingyuan Liu a enfin résolu le problème du silicium.Dans une série de tests, le matériau d'anode de batterie lithium-ion Altech a présenté une capacité de rétention d'énergie moyenne d'environ 430 mAh/g par rapport à une anode de batterie lithium-ion normale à environ 330 mAh/g, soit 30% de plus. Il est important de noter que les batteries Altech ont démontré une bonne stabilité et de bonnes performances de cyclisme.Le directeur général, Iggy Tan, a déclaré que "cette réalisation majeure n'est pas seulement une percée significative pour Altech, mais aussi pour l'industrie des batteries lithium-ion en général. D'autant plus compte tenu de la déclaration publique de 2020 du constructeur américain de véhicules électriques Tesla, qui a déclaré que son objectif est d'augmenter la quantité de silicium dans ses batteries pour obtenir des améliorations progressives de la densité énergétique et de la durée de vie de la batterie. La phase 2 du programme de recherche et développement prévu par Altech verra la Société s'efforcer d'améliorer l'augmentation de 30% de l'énergie, et pourrait inclure l'assemblage d'une usine pilote pour la production du matériau composite en plus grand volume. En termes de commercialisation potentielle de sa technologie, la filiale à 75% de la Société, Altech Industries Germany GmbH, a déjà commencé une étude de préfaisabilité pour la construction d'une usine de matériaux de batterie de 10 000 tpa en Saxe, en Allemagne, pour desservir le marché européen en plein essor des batteries lithium-ion".Une interview avec le directeur général Iggy Tan, expliquant ce développement passionnant pour Altech est disponible pour visualisation sur le site Web d'Altech ChemicalsA propos Altech Chemicals Ltd

