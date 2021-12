Signature d'un nouvel accord de fourniture de gaz NT pour un maximum de 3,15 PJ

Brisbane, Nov 29, 2021 AEST (ABN Newswire) - Central Petroleum Limited ( ASX:CTP ) ( FRA:C9J ) ( OTCMKTS:CNPTF ), par l'intermédiaire d'une filiale en propriété exclusive, a signé un nouveau contrat de fourniture de gaz ("GSA") pour la fourniture d'un maximum de 3,15 pétajoules (PJ) de gaz à la Power and Water Corporation du Territoire du Nord (« PWC ») via un GSA adossé avec Macquarie Mereenie Pty Limited (« MM »).Le gaz de Central sera agrégé à l'approvisionnement en gaz Mereenie existant détenu par MM, NZOG Mereenie Pty Ltd (« NZOG ») et Cue Mereenie Pty Ltd (« Cue »), pour fournir un total de 12,6 PJ à PWC.Le gaz doit être fourni sur une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2022, commercialisant une partie de la production accrue récemment mise en ligne suite à la campagne de développement Mereenie 2021.La GSA concerne l'approvisionnement en gaz garanti, avec des dispositions d'achat ferme et un prix fixe soumis à une escalade annuelle de l'IPC.Les prix reflètent des conditions de marché favorables et devraient améliorer le prix moyen réalisé du portefeuille de gaz hors champ de Central au cours des 4 prochaines années.Nouvel accord de fourniture de gazCentral annonce aujourd'hui qu'un nouveau GSA a été exécuté avec MM pour un maximum de 3,15 PJ d'approvisionnement en gaz « ferme » sur quatre ans, à compter du 1er janvier 2022. Le GSA concerne un approvisionnement en gaz ferme, avec des dispositions d'achat ferme et un prix fixe soumis à une augmentation annuelle de l'IPC. La GSA commercialise une partie de la production accrue mise en ligne suite à la campagne de développement Mereenie 2021, qui a vu deux nouveaux puits de production forés et quatre puits existants recomplétés.Le gaz fourni dans le cadre de la GSA sera agrégé à l'approvisionnement en gaz Mereenie existant de MM, NZOG et Cue afin de livrer jusqu'à 12,6 PJ au total à PWC sur la période de quatre ans.Le GSA a été structuré comme un GSA dos à dos commercialisé séparément avec MM à l'appui d'un GSA maître qui a d'abord été saisi entre MM et PWC en tant que client final.Central attend avec impatience une autorisation de mise sur le marché conjointe par l'ACCC dans un proche avenir pour faciliter l'approvisionnement de plus grands volumes à partir du champ Mereenie.Les prix départ champ en vertu de la GSA reflètent des conditions de marché solides et devraient avoir un impact positif sur le prix moyen du gaz du portefeuille de Central au cours des 4 prochaines années. Aucun transport de gaz n'est requis en vertu de la GSA, car Central livrera du gaz directement dans le gazoduc Amadeus à partir des points de livraison de Mereenie ou de Palm Valley.Central continue de commercialiser du gaz supplémentaire à vendre à partir de 2022.A propos Central Petroleum LimitedCentral Petroleum Limited (Central) est un producteur australien de pétrole et de gaz bien établi et émergent coté à l'ASX (ASX:CTP). Au cours de notre courte histoire, Central est devenu le plus grand producteur de gaz onshore dans le Territoire du Nord (NT), fournissant des clients industriels et des distributeurs de gaz senior dans NT et sur le marché plus large de la côte est australienne.Central est bien placé pour devenir un important fournisseur d'énergie domestique, avec des plans d'exploration et de développement sur 180 000 km2 d'immeubles dans le Queensland et le Territoire du Nord, y compris certains des plus grands prospects connus de gaz conventionnel onshore d'Australie. Central a également conclu un protocole d'accord avec Australian Gas Infrastructure Group (AGIG) pour faire progresser le projet de gazoduc Amadeus à Moomba vers une décision d'investissement finale.Nous cherchons également à développer le projet de gaz Range, un nouveau champ gazier situé parmi les champs CSG éprouvés dans le bassin de Surat, Queensland avec 135 PJ (net à Central) de ressources contingentes 2C en attente de développement.