Malibu, CA, Dec 1, 2021 AEST (ABN Newswire) - Rejoignez Ellis Martin pour une conversation avec Claudia Tornquist, présidente et chef de la direction de Kodiak Copper Corp ( CVE:KDK )( OTCMKTS:KDKCF )( FRA:5DD1 ). L'actif le plus avancé de Kodiak Copper est le projet de porphyre cuivre-or MPD dans la prolifique fosse Quesnel dans le sud de la Colombie-Britannique, Canada, où en 2020 la Société a fait une découverte à haute teneur dans la zone Gate, qui fait partie d'un zonage de cuivre- enveloppe enrichie en or de taille importante. Kodiak détient également le projet de porphyre cuivre-molybdène-argent Mohave en Arizona, près de la mine de classe mondiale de Bagdad. Les deux projets de porphyre de Kodiak ont été historiquement forés et présentent des découvertes minérales connues avec le potentiel de détenir des gisements à grande échelle.Le président de la société est Chris Taylor, PDG de la société sœur prolifique dans l'espace aurifère, Great Bear Resources.Mme Tornquist est auparavant directrice générale de Rio Tinto et travaille avec leurs exploitations de cuivre et de diamant. Elle a également occupé le poste de vice-président exécutif du développement commercial pour la société de streaming Sandstorm Gold. Elle est directrice de Silver One Resources et ancienne directrice de Kennady Diamonds, à la tête de la vente de la société pour 176 millions de dollars à Mountain Province.Pour écouter l'interview, rendez-vous sur :https://www.abnnewswire.net/press/en/108305/kdkA propos Kodiak Copper Corp.Kodiak Copper Corp. (CVE:KDK) (OTCMKTS:KDKCF) se concentre sur son portefeuille de projets de porphyre de cuivre détenus à 100 % au Canada et aux États-Unis.L'actif le plus avancé de la Société est le projet de porphyre cuivre-or MPD dans la prolifique fosse Quesnel dans le sud de la Colombie-Britannique, Canada, où en 2020 la Société a fait une découverte à haute teneur dans la zone Gate, qui fait partie d'un zonage de cuivre- enveloppe enrichie en or de taille importante.Kodiak détient également le projet de porphyre cuivre-molybdène-argent Mohave en Arizona, aux États-Unis, près de la mine de classe mondiale de Bagdad. Les deux projets de porphyre de Kodiak ont été historiquement forés et présentent des découvertes minérales connues avec le potentiel de détenir des gisements à grande échelle.Le projet diamantifère Kahuna de la Société au Nunavut, au Canada, contient une ressource diamantifère présumée à haute teneur près de la surface et de nombreuses cibles de cheminées de kimberlite. Kodiak envisage des options stratégiques pour le projet Kahuna.

