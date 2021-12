Rapport de forage intermédiaire de Beetaloo

Sydney, Dec 1, 2021 AEST (ABN Newswire) - Empire Energy Group Ltd ( ASX:EEG ) ( OTCMKTS:EEGUF ) rapporte que le forage de la section verticale Carpentaria-2 par Silver City Rig 40 a été achevé de manière sûre et efficace jusqu'à une profondeur totale de 1 835 mètres.Le puits a rencontré des schistes gazeux riches en liquides épais à travers les quatre zones payantes empilées de la formation de Velkerri avec de forts indices de gaz à travers les formations cibles et des saignements de gaz vivants provenant d'échantillons de carottes.L'interprétation des diagraphies de puits indique une forte corrélation entre l'épaisseur et les caractéristiques de la roche des quatre cibles de schiste empilées à l'emplacement Carpentaria-1.Les schistes cibles sont ~ 240 m plus profonds que Carpentaria-1 et sont compatibles avec l'interprétation sismique pré-forage.L'acquisition sismique 2D de remplissage dans EP187 a été achevée en toute sécurité et le traitement et l'interprétation devraient bientôt commencer.Empire a commencé à forer la section horizontale Carpentaria-2H ciblant le schiste Middle Velkerri B.Un rapport de ressources indépendant mis à jour sera préparé par Netherland, Sewell and Associates incorporant les résultats du journal Carpentaria-2 et des données de base.Commentaires du directeur général Alex Underwood : « L'équipe de direction d'Empire est ravie des résultats intermédiaires du forage et de l'évaluation de la formation de la section verticale Carpentaria-2. Les résultats renforcent notre modélisation de la forte continuité des schistes cibles riches en gaz liquides de Velkerri avec une forte correspondance avec l'emplacement de Carpentaria-1 à 11 km, bien que 240 m plus profond à Carpentaria-2. Une profondeur accrue est susceptible de soutenir des débits accrus tout en maintenant un avantage de coût par rapport au forage plus profond. Des saignements de gaz vivants ont été observés dans les échantillons de carottes de paroi latérale que nous avons coupés plus loin dans les schistes cibles Nous avons commencé à forer la section horizontale de Carpentaria-2H, notre tout premier puits horizontal, ciblant le schiste Velkerri B, qui a été le plus important contributeur à la production de gaz du quatre formations cibles dans le test d'écoulement vertical de Carpentaria 1. L'activité est forte dans tout le bassin. Origine et son Le partenaire de JV Falcon Oil and Gas a récemment rapporté des résultats encourageants dans son puits Velkerri-76 ciblant la même fenêtre de gaz riche en liquides que le schiste Velkerri présent dans l'EP187. Santos et son partenaire JV Tamboran ont récemment terminé le forage de deux puits horizontaux dans le bloc adjacent à EP187 et la stimulation des fractures a commencé, les premiers résultats des tests de débit étant attendus d'ici la fin de l'année 2021. La publication récente du plan national d'infrastructure gazière du gouvernement fédéral et le Future Gas Infrastructure Investment Framework démontre l'importance du bassin de Beetaloo pour assurer la sécurité énergétique de l'Australie dans les années à venir. »Résumé du forage de la section verticale Carpentaria-2La diagraphie de fond a confirmé que la profondeur et l'épaisseur de la stratigraphie du puits vertical Carpentaria-2 sont telles que modélisées.Les mudlogs montrent des valeurs élevées de gaz et de chromatographie en phase gazeuse indiquent une composition de gaz humide compatible avec le puits vertical Carpentaria-1 situé à 11 km.Un vaste programme filaire a été exécuté avec succès, comprenant 50 carottes à paroi latérale rotative qui sont envoyées à WD von Gonten and Co pour une analyse pétrophysique. Des fuites de gaz ont été observées à partir d'échantillons de carottes latérales immergés dans l'eau lorsqu'ils ont atteint la surface, un signe positif pour la productivité des schistes cibles. Une vidéo de cette observation est disponible sur le site de l'Empire.Les taux de pénétration du forage étaient parmi les plus rapides observés dans le sous-bassin de Beetaloo à ce jour, avec un seul trépan utilisé dans chaque section. Cela est de bon augure pour le rythme et le coût de forage attendus dans les futurs scénarios de développement.Le journal et les données de base recueillies lors de l'évaluation de la formation seront analysés par les experts techniques d'Empire, après quoi une évaluation indépendante des ressources mise à jour sera commandée par Netherland, Sewell and Associates. Nous prévoyons de partager les résultats de leur évaluation au premier trimestre 2022.Sélection de cible horizontale Carpentaria-2HEmpire va maintenant forer la section horizontale du Carpentaria-2H ciblant le schiste moyen de Velkerri B.Les quatre zones cibles potentielles de schiste Velkerri, les schistes Velkerri A, Intra A/B, B et C, ont produit du gaz jusqu'à la surface pendant les essais d'écoulement vertical du puits Carpentaria-1.Le schiste B a fourni la plus forte proportion de production de gaz pendant l'essai d'écoulement, et une contribution relativement faible d'eau de reflux.La consistance des schistes entre Carpentaria-1 et Carpentaria-2H, combinée à une profondeur accrue, a donné à l'équipe technique d'Empire la confiance nécessaire pour sélectionner le schiste B comme première cible de forage d'appréciation horizontal.Après le forage, le tubage et la cimentation de la section horizontale au cours des prochaines semaines, Empire suspendra le puits pendant la saison humide.Les préparatifs pour la stimulation des fractures et les tests d'écoulement de la section horizontale se poursuivront au cours de la saison des pluies, et les opérations devraient reprendre au début du deuxième trimestre 2022. 