Présentation - Mines and Money Londres

Perth, Dec 1, 2021 AEST (ABN Newswire) - Wiluna Mining Corporation Limited ( ASX:WMC ) ( FRA:NZ3 ) ( OTCMKTS:WMXCF ) a le plaisir de faire une présentation qui sera donnée par le président exécutif de la société, M. Milan Jerkovic, à la conférence Mines and Money - Londres, le mercredi 2 décembre 2021 .Pour voir la présentation, veuillez visiter:https://abnnewswire.net/lnk/GIFKRU22A propos Wiluna Mining Corporation LtdWiluna Mining Corporation (ASX:WMC) (OTCMKTS:WMXCF) est une société minière aurifère basée à Perth et cotée à l'ASX qui contrôle plus de 1 600 kilomètres carrés du craton Yilgarn dans les champs aurifères du nord de l'État de Washington. Le craton de Yilgarn possède une dotation aurifère historique et actuelle de plus de 380 millions d'onces, ce qui en fait l'une des régions aurifères les plus prolifiques au monde. La Société détient 100 % de l'exploitation aurifère de Wiluna qui a une ressource définie de 8,04 M oz à 1,67 g/t au. En mai 2019, une nouvelle équipe de direction hautement qualifiée a pris le contrôle de la société avec un plan clair pour tirer parti du potentiel de plusieurs millions d'onces de l'exploitation aurifère de Wiluna.