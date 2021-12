Reçoit l'approbation GPS de l'AEMO pour le projet Bouldercombe

Sydney, Dec 7, 2021 AEST (ABN Newswire) - Genex Power Limited ( ASX:GNX ) a le plaisir d'annoncer que l'Australian Energy Market Operator (AEMO) a terminé son évaluation des normes de performance des générateurs (GPS) pour le projet de batterie de 50MW/100MWh Bouldercombe (BBP ou le projet) et a émis leur approbation GPS pour le projet au moyen d'une lettre conformément aux clauses 5.3.4A et 5.3.4B des National Electricity Rules.L'AEMO, via le fournisseur de services de réseau de transport Powerlink Queensland (Powerlink), a déterminé que le projet peut fonctionner conformément aux normes d'électricité requises du marché national de l'électricité. Le projet fournira un certain nombre d'avantages de réseau au réseau du Queensland, notamment via la fourniture de services auxiliaires de contrôle de fréquence.L'approbation du GPS est l'une des étapes les plus complexes et les plus importantes du projet. AEMO, Powerlink et Genex ont travaillé en étroite collaboration au cours des 12 derniers mois pour terminer le processus de soumission détaillé, et l'approbation du GPS franchit la dernière étape technique avant la clôture financière.Commentant l'obtention de l'approbation GPS, James Harding, PDG de Genex, a déclaré : « Nous sommes extrêmement heureux d'avoir reçu l'approbation de la norme de performance du générateur d'AEMO. Je tiens à remercier AEMO et Powerlink pour la coopération et l'approche coordonnée au cours des derniers mois. dans la négociation des normes de performance pour le projet de batterie Bouldercombe qui a permis à Genex d'atteindre cette étape importante. Bouldercombe devrait être l'un des premiers systèmes autonomes de stockage d'énergie de batterie à grande échelle à être connecté au réseau du Queensland, et fournira transfert de charge et services auxiliaires."A propos Genex Power LtdGenex Power Limited se concentre sur le développement d'un portefeuille de projets de production et de stockage d'énergie renouvelable à travers l'Australie. Le phare de la société, le Kidston Clean Energy Hub, situé dans le nord du Queensland, intégrera une production solaire à grande échelle à un stockage hydraulique par pompage. Le Kidston Clean Energy Hub comprend le projet solaire de phase 1 (KS1) de 50 MW en exploitation et le projet hydroélectrique de stockage pompé de 250 MW de Kidston (K2-Hydro) avec un potentiel pour d'autres projets éoliens et solaires à plusieurs phases. Le projet solaire Jemalong (JSP) de 50 MW est situé en Nouvelle-Galles du Sud et offre une diversification géographique au portefeuille de Genex Power Limited. JSP a été mis sous tension début décembre 2020 et la mise en service est maintenant en cours. Genex poursuit le développement de son portefeuille de stockage d'énergie via le développement précoce d'un système de stockage d'énergie autonome par batterie de 50 MW/75 MWh à Bouldercombe dans le Queensland. Avec plus de 400 MW de projets d'énergie renouvelable et de stockage en développement, Genex est bien placée en tant que leader australien des énergies renouvelables et du stockage.