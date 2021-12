NGen prend en charge les capacités de développement de matériaux de batterie

Brisbane, Dec 8, 2021 AEST (ABN Newswire) - NOVONIX Limited ( ASX:NVX ) ( FRA:GC3 ) ( OTCMKTS:NVNXF ) est heureuse d'annoncer qu'elle a reçu 1,675 million de dollars canadiens de NGen pour jouer un rôle clé dans la construction de la chaîne d'approvisionnement des matériaux de batterie au Canada.Next Generation Manufacturing Canada (NGen), l'organisation dirigée par l'industrie à l'origine de la supergrappe de fabrication de pointe du Canada, a annoncé un financement de 1,675 million de dollars canadiens pour un investissement de près de 18 millions de dollars dans des installations, de l'équipement et des personnes dirigé par NOVONIX Battery Technology Solutions Inc., afin de développer un installation de développement et de fabrication de matériaux de batterie de premier plan au monde.NOVONIX Battery Technology Solutions a été fondée par des diplômés du groupe de recherche du Dr Jeff Dahn à l'Université Dalhousie et se spécialise dans la recherche sur les batteries, les tests de cellules et le développement de matériaux. Avec son partenaire, Well Engineered Inc., NOVONIX construira une installation de pointe à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, développant davantage sa capacité de matériaux de batterie de classe mondiale. Ce projet de transformation conduira à un schéma de procédé de fabrication simplifié, réduisant le coût global et diminuant l'empreinte environnementale de la fabrication de cathodes.La nouvelle installation jouera un rôle clé dans la construction d'une chaîne d'approvisionnement canadienne en matériaux de batterie, en limitant la dépendance actuelle à l'égard de l'Asie et en capitalisant sur la formidable croissance de ce secteur créée par la demande accrue de véhicules électriques et de stockage d'énergie sur le réseau.« La technologie développée par NOVONIX est transformationnelle et la société s'est déjà fortement engagée en faveur de la croissance », a déclaré Jayson Myers, PDG de NGen. « Le financement NGen permet à NOVONIX d'augmenter la portée du projet et d'avancer plus rapidement, en associant des partenaires et en développant l'écosystème de fabrication de pointe pour soutenir le mouvement mondial vers la durabilité.Ce projet fait partie d'un portefeuille croissant d'initiatives de fabrication de pointe financées par NGen dans le cadre de l'Initiative de la supergrappe d'innovation du Canada. À ce jour, NGen a approuvé des investissements de 209 millions de dollars canadiens dans 135 projets, mobilisant un total de 515 millions de dollars canadiens en nouvelles dépenses d'innovation. NGen continue d'investir dans des projets de fabrication et de technologie collaboratifs et transformateurs qui laisseront un héritage durable à l'écosystème de fabrication de pointe du Canada.À propos de NGen - Fabrication de prochaine génération CanadaNGen est l'organisation à but non lucratif dirigée par l'industrie qui dirige la supergrappe de la fabrication de pointe du Canada. Son mandat est d'aider à bâtir des capacités de fabrication de pointe de calibre mondial au Canada au profit des Canadiens. NGen s'efforce de renforcer la collaboration entre ses membres de plus de 4 300 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs, et fournit un financement et un soutien commercial aux initiatives dirigées par l'industrie qui visent à développer, appliquer ou mettre à l'échelle des solutions de fabrication transformatrices au Canada pour la commercialisation sur les marchés mondiaux.A propos NOVONIX Ltd

