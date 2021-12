Signature d'un accord d'enlèvement avec Tesla pour Bouldercombe

Sydney, Dec 9, 2021 AEST (ABN Newswire) - Genex Power Limited ( ASX:GNX ) a le plaisir d'annoncer qu'elle a signé un accord de prélèvement automatique (accord) concernant le projet de batterie de 50 MW/100 MWh de Bouldercombe situé près de Rockhampton dans le centre du Queensland (BBP ou le projet), avec Tesla Motors Australie Pty Ltd (Tesla).La logique derrière le développement de cet accord innovant avec Tesla pour le BBP était d'équilibrer l'exigence d'un niveau minimum de revenus contractuels pour soutenir le financement de projets, tout en conservant la capacité de générer des revenus à la hausse au-delà d'un montant garanti fixe. Par conséquent, l'Accord prévoit une structure de paiement fixe et flottante (part des revenus), selon laquelle la composante fixe étend la certitude des flux de trésorerie aux prêteurs du projet tandis que la composante de partage des revenus flottante permet à la Société de conserver une exposition à la hausse des revenus aux flux de trésorerie marchands de l'énergie marchés des services auxiliaires d'arbitrage et de contrôle de fréquence (FCAS).En vertu de l'accord, Tesla exploitera le BBP en utilisant son système d'enchères basé sur un algorithme propriétaire, Autobidder, pour maximiser les revenus de chaque année donnée. Autobidder est une plate-forme de négociation et de contrôle en temps réel qui utilise un algorithme d'apprentissage automatique pour optimiser le comportement d'expédition tout en s'adaptant aux nouveaux marchés et services.Après 8 ans et à la conclusion de l'accord, Genex conclura un accord de licence avec Tesla pour exploiter Autobidder sur le projet. Autobidder a été déployé avec succès sur plus de 1 GWh de projets Tesla dans le monde.Dans le cadre de l'accord d'approvisionnement récemment signé (voir l'annonce ASX du 1er octobre 2021), Tesla fournira la batterie BBP de 50 MW/100 MWh avec 40 mégapacks Tesla. Megapack est un système de stockage d'énergie tout-en-un optimisé pour le coût et les performances, chaque Megapack étant entièrement assemblé, testé en usine et expédié depuis la Gigafactory de Tesla au Nevada, aux États-Unis.Commentant l'accord de prélèvement automatique avec Tesla, James Harding, PDG de Genex, a déclaré :« Nous sommes extrêmement heureux d'avoir signé l'accord de prélèvement automatique avec Tesla. L'accord fait suite à l'exécution de l'accord d'approvisionnement Megapack en octobre et représente une étape clé pour le projet alors que nous avançons vers la clôture financière.Le projet de batterie de Bouldercombe devrait être l'un des premiers systèmes de stockage d'énergie autonomes à grande échelle dans le Queensland. L'intégration unique de la technologie de batterie Megapack de Tesla et un accord de partage des revenus utilisant Autobidder réduiront la complexité du projet. Il est important de noter que la structure de l'accord fournit un niveau minimum de revenus contractuels pour soutenir le financement du projet, tout en permettant à Genex de conserver une importante marge commerciale.Nous sommes ravis de travailler avec Tesla, la première société d'énergie renouvelable intégrée verticalement au monde, dans le développement de ce projet passionnant, positionnant ainsi Genex comme la principale société d'énergie renouvelable et de stockage cotée à l'ASX. »A propos Genex Power LtdGenex Power Limited se concentre sur le développement d'un portefeuille de projets de production et de stockage d'énergie renouvelable à travers l'Australie. Le phare de la société, le Kidston Clean Energy Hub, situé dans le nord du Queensland, intégrera une production solaire à grande échelle à un stockage hydraulique par pompage. Le Kidston Clean Energy Hub comprend le projet solaire de phase 1 (KS1) de 50 MW en exploitation et le projet hydroélectrique de stockage pompé de 250 MW de Kidston (K2-Hydro) avec un potentiel pour d'autres projets éoliens et solaires à plusieurs phases. Le projet solaire Jemalong (JSP) de 50 MW est situé en Nouvelle-Galles du Sud et offre une diversification géographique au portefeuille de Genex Power Limited. JSP a été mis sous tension début décembre 2020 et la mise en service est maintenant en cours. Genex poursuit le développement de son portefeuille de stockage d'énergie via le développement précoce d'un système de stockage d'énergie autonome par batterie de 50 MW/75 MWh à Bouldercombe dans le Queensland. Avec plus de 400 MW de projets d'énergie renouvelable et de stockage en développement, Genex est bien placée en tant que leader australien des énergies renouvelables et du stockage.