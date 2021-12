Forage des projets Olaroz, Cauchari, Paso Lithium

Sydney, Dec 16, 2021 AEST (ABN Newswire) - Le développeur de lithium propre Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( FRA:LK1 ) ( OTCMKTS:LLKKF ) vise à étendre ses projets de lithium et ses ressources potentielles avec de nouveaux forages sur les projets de saumure de lithium détenus à 100 % par Lake à Olaroz, Cauchari et Paso commençant tard Janvier 2022 avec un programme de forage de 10 trous de 4000m. Ces projets sont situés dans la province de Jujuy, au nord-ouest de l'Argentine, à proximité de l'exploitation d'Allkem (Orocobre) Olaroz et du projet Lithium Americas - Ganfeng Cauchari.Le programme de forage sera réparti sur les trois projets, en commençant par les zones nord des concessions d'Olaroz, qui couvrent 30 km du côté est des producteurs de lithium établis. Une deuxième plate-forme de forage rotative est en cours de recherche pour travailler potentiellement aux côtés de la plate-forme au diamant pour quantifier rapidement les saumures identifiées, développer les aquifères et effectuer des tests de pompage. Des études géophysiques sismiques passives sont actuellement en cours pour être potentiellement suivies de levés géophysiques électromagnétiques détaillés sur des zones clés, une fois identifiées.Les saumures seront échantillonnées et testées avec des méthodes d'extraction directe du lithium respectueuses de l'environnement, similaires aux travaux précédents menés sur les saumures au lithium du projet Kachi. Ceci sera suivi d'une étude de cadrage pour étendre la production future, Lake prévoyant de commencer les travaux d'étude de préfaisabilité une fois par an. ressource a été définie.« La demande croissante exprimée par les acheteurs potentiels pour un approvisionnement sûr en lithium de haute qualité et respectueux de l'environnement a encouragé Lake à forer et à tester nos autres projets de saumure détenus à 100 % en Argentine, s'ajoutant à notre projet phare Kachi », le directeur général de Lake, M. Steve Promnitz, dit.Lake a déjà foré et confirmé plusieurs zones de saumure de lithium à haute teneur sur son projet Cauchari sur un intervalle de 506 m (de 102 à 608 m de profondeur) (voir l'annonce ASX du 23 août 2019). Ce forage a confirmé des teneurs similaires et des saumures de lithium s'étendant dans les propriétés de Lake à partir du développement de production adjacent de Ganfeng/Lithium Americas JV à Cauchari. Les résultats de qualité supérieure étaient en moyenne de 493 mg/L de lithium sur 343 m (de 117 m à 460 m), jusqu'à 540 mg/L. Lake anticipe un potentiel similaire à Olaroz et Paso.Lake détient des baux miniers sur 47 000 hectares sur les trois projets de saumure de lithium de Cauchari, Olaroz et Paso. À Olaroz, qui se trouve au nord de Cauchari, les baux de Lake s'étendent sur 30 kilomètres à l'est et au nord des baux de production de lithium d'Allkem (Orocobre) Olaroz adjacents.Le nouveau forage fait suite aux récents travaux de forage et de développement DFS sur le projet phare de Lake, Kachi Lithium, afin de doubler l'objectif de production afin de répondre à la demande croissante de lithium de haute qualité et de qualité batterie produit via le processus d'extraction directe respectueux de l'environnement. Ces projets supplémentaires placent Lake en bonne position pour accroître sa production, avec le soutien d'agences de crédit à l'exportation et d'investisseurs internationaux.Ces mesures font suite à de nouvelles améliorations des prévisions de demande de lithium par une série d'analystes et à l'augmentation des plans de production de véhicules électriques (VE) par les principaux constructeurs automobiles. Cette demande met en évidence le besoin d'augmenter l'approvisionnement en lithium de qualité batterie, comme prévu à partir de la méthode d'extraction directe du lithium écologiquement durable que Lake utilisera.« C'est maintenant le moment idéal pour élargir notre base de ressources, l'Argentine gagnant de plus en plus d'investissements internationaux en raison de la qualité de ses ressources en lithium. année pour saisir cette fenêtre d'opportunité pour Lake », a ajouté M. Promnitz.*Pour voir les chiffres, veuillez visiter :https://abnnewswire.net/lnk/HLK5P71FA propos Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) est un développeur de lithium propre utilisant une technologie d'extraction directe et propre pour le développement de lithium durable et de haute pureté à partir de son projet phare Kachi, ainsi que de trois autres projets de saumure de lithium en Argentine. Les projets occupent un emplacement privilégié dans le Triangle du lithium, où 40 % du lithium mondial est produit au coût le plus bas.Cette méthode permettra à Lake Resources d'être un fournisseur efficace, responsable, respectueux de l'environnement et compétitif de lithium de haute pureté, facilement évolutif et demandé par les constructeurs de véhicules électriques et de batteries de niveau 1.