Kachi DFS Production augmentée à 50 000 tpa de lithium

Sydney, Jan 19, 2022 AEST (ABN Newswire) - Le développeur de lithium propre Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( FRA:LK1 ) ( OTCMKTS:LLKKF ) confirme que le scénario de base de la production sera augmenté à 50 000 tonnes par an d'équivalent carbonate de lithium (LCE) dans l'étude de faisabilité définitive (DFS) et la décision finale d'investissement (FID) pour le projet Kachi Lithium.Le DFS sera étendu de 25 500 tpa LCE à 50 000 tpa LCE, étayé par une augmentation prévue des ressources estimées à partir des résultats de forage (annonce ASX du 15 décembre 2021, 7 juillet 2021).La décision formelle a été motivée par :1. la demande croissante des partenaires d'approvisionnement potentiels pour une chaîne d'approvisionnement sécurisée en carbonate de lithium de haute pureté respectueux de l'environnement ;2. l'appui indicatif au financement du projet par les Agences de Crédit Export et le panel bancaire international. Les agences de crédit à l'exportation du Royaume-Uni et du Canada ont déjà indiqué leur volonté de projeter un financement par emprunt d'environ 70 % des besoins en capital du projet (annonce ASX du 11 août 2021) ;3. les politiques d'investissement favorables du gouvernement argentin qui a annoncé un processus de réduction des taxes à l'exportation dans le cadre du Plan stratégique de développement minier ;4. la confiance du partenaire technologique Lilac Solutions que sa technologie modulaire d'extraction directe du lithium est évolutive et rentable.« Compte tenu de la demande croissante et de l'important déficit d'approvisionnement en lithium, Lake se concentre sur la fourniture de carbonate de lithium de haute pureté à grande échelle avec des avantages ESG significatifs », a déclaré le directeur général de Lake, M. Steve Promnitz."Lake a reçu un soutien financier indicatif pour une augmentation de la taille du projet Kachi de la part des agences de crédit à l'exportation (ECA) du Royaume-Uni et du Canada et des nombreuses banques internationales soutenues par l'ECA. De plus, le partenaire technologique de Lake, Lilac Solutions, se concentre sur l'avancement du projet Kachi à cette plus grande échelle."Le président de Lake, M. Stu Crow, a déclaré que l'indépendance de Lake Resources et du projet Kachi ajoutait à l'attrait stratégique du prélèvement."Nous sommes bien placés compte tenu des ressources de qualité, des technologies de pointe et des partenariats financiers clés pour garantir un ensemble optimal d'accords d'enlèvement qui s'alignent sur ces plans d'expansion et créent une valeur maximale pour nos principales parties prenantes", a-t-il déclaré.Des informations détaillées, y compris une ressource/réserve mise à jour, des paramètres d'exploitation et des estimations financières, concernant le scénario de base mis à jour seront fournies à proximité de la date de publication prévue du DFS à la mi-2022.A propos Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) est un développeur de lithium propre utilisant une technologie d'extraction directe et propre pour le développement de lithium durable et de haute pureté à partir de son projet phare Kachi, ainsi que de trois autres projets de saumure de lithium en Argentine. Les projets occupent un emplacement privilégié dans le Triangle du lithium, où 40 % du lithium mondial est produit au coût le plus bas.Cette méthode permettra à Lake Resources d'être un fournisseur efficace, responsable, respectueux de l'environnement et compétitif de lithium de haute pureté, facilement évolutif et demandé par les constructeurs de véhicules électriques et de batteries de niveau 1.