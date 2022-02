Phillips 66, NOVONIX signe un accord de développement technologique

Brisbane, Jan 20, 2022 AEST (ABN Newswire) - Phillips 66 ( NYSE:PSX ) et NOVONIX Limited ( ASX:NVX ) ( FRA:GC3 ) ( OTCMKTS:NVNXF ) ont annoncé aujourd'hui avoir signé un accord de développement technologique pour faire progresser la production et la commercialisation de matériaux d'anode de nouvelle génération pour le lithium-ion batteries.« Cet accord s'appuie sur notre investissement stratégique dans NOVONIX et constitue une prochaine étape naturelle pour deux entreprises engagées dans l'innovation et un avenir à faibles émissions de carbone », a déclaré Ann Oglesby, vice-présidente de la recherche et de l'innovation énergétiques chez Phillips 66. « Il définit le cadre pour que les entreprises travaillent en étroite collaboration afin d'accélérer le développement de matériaux de nouvelle génération pour la chaîne d'approvisionnement des batteries aux États-Unis."Phillips 66 est devenu un investisseur majeur dans NOVONIX en septembre 2021, lorsqu'il a acquis une participation de 16 % dans la société. L'investissement soutient la croissance de NOVONIX alors qu'elle augmente sa production et développe de nouvelles technologies pour des applications de stockage d'énergie plus performantes."Nous sommes ravis de poursuivre notre relation avec Phillips 66, et ensemble, nous prévoyons de développer des processus intégraux, de la fabrication de matériaux précurseurs à la production d'un matériau d'anode en graphite synthétique longue durée de grande capacité destiné à améliorer les performances de la batterie, à réduire les coûts et à réduire l'impact environnemental, " a déclaré Chris Burns, PDG de NOVONIX, Ph.D. "Nous pensons que NOVONIX est actuellement le seul fournisseur à avoir l'intention de fournir de gros volumes de matériau d'anode en graphite synthétique aux États-Unis, et ce partenariat accélérera notre mission d'établir une chaîne d'approvisionnement nord-américaine pour alimenter le secteur en pleine croissance des batteries et faciliter un avenir durable. "Dans le cadre de cet accord, Phillips 66 et NOVONIX tireront parti de leurs positions de leader dans leurs industries respectives - ainsi que de la propriété intellectuelle existante et des capacités RandD - pour stimuler le développement commercial de matières premières optimisées et de matériaux d'anode lithium-ion avec un traitement à faible intensité de carbone.L'accord prévoit que Phillips 66 et NOVONIX collaborent au développement de la propriété intellectuelle et définit les conditions dans lesquelles la propriété intellectuelle sera développée et partagée. La conclusion de cet accord n'a aucun impact financier pour NOVONIX, autre qu'un engagement à partager les coûts encourus dans le cadre de la préparation, du dépôt, de la poursuite et de la maintenance des demandes de brevet et des brevets.L'accord est d'une durée initiale de 2 ans et sera automatiquement renouvelé pour des périodes successives d'un an après la durée initiale. Le contrat peut être résilié sans motif avec un préavis écrit de trente jours.Phillips 66 est l'un des principaux fabricants mondiaux de coke de spécialité, un précurseur clé du matériau d'anode en graphite synthétique produit par NOVONIX. L'entreprise est l'une des rares entreprises en aval à disposer d'une organisation interne de recherche et développement. Son groupe Energy Research and Innovation travaille au développement de technologies moins carbonées pour accompagner la transition énergétique, dont les batteries de nouvelle génération.NOVONIX est l'un des principaux producteurs de matériaux d'anode en graphite synthétique utilisés dans la fabrication de batteries lithium-ion qui alimentent les véhicules électriques, l'électronique personnelle, les appareils médicaux et les unités de stockage d'énergie. L'activité de matériaux d'anode de NOVONIX est basée à Chattanooga, dans le Tennessee, où elle augmente sa capacité pour produire 10 000 tonnes métriques par an de graphite synthétique d'ici 2023, 40 000 t/an d'ici 2025 et 150 000 t/an d'ici 2030.À propos de Philips 66Phillips 66 est une entreprise diversifiée de fabrication et de logistique d'énergie. Avec un portefeuille d'activités intermédiaires, chimiques, de raffinage et de marketing et spécialités, la société traite, transporte, stocke et commercialise des carburants et des produits dans le monde entier. Basée à Houston, la société compte 14 100 employés engagés dans la sécurité et l'excellence opérationnelle. Phillips 66 avait 56 milliards de dollars d'actifs au 30 septembre 2021. Pour plus d'informations, visitez www.phillips66.com ou suivez-nous sur Twitter @Phillips66Co.A propos NOVONIX Ltd

NOVONIX Ltd (ASX:NVX) (FRA:GC3) (OTCMKTS:NVNXF) est un développeur et fournisseur intégré de matériaux, d'équipements et de services haute performance pour l'industrie mondiale des batteries lithium-ion avec des opérations aux États-Unis et au Canada et des ventes dans plus de 14 pays. La mission de NOVONIX est de soutenir le déploiement mondial des technologies de batteries lithium-ion pour un avenir énergétique plus propre.