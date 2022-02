Discours des présidents - Assemblée générale annuelle

Sydney, Jan 25, 2022 AEST (ABN Newswire) - Mesdames et Messieurs, je m'appelle Stuart Crow, je suis co-actionnaire et président non exécutif de Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( FRA:LK1 ) ( OTCMKTS:LLKKF ). Je suis ravi de vous faire part de l'activité récente de votre entreprise, ce fut une excellente année pour Lake Resources!L'année a été marquée par des réalisations et une croissance importantes pour Lake alors que la transition vers l'électrification des transports s'accélère à l'échelle mondiale, mais non sans les défis découlant des perturbations continues dues aux impacts de la pandémie mondiale. Votre entreprise s'est bien comportée.Alors que nous commençons 2022, les chiffres définitifs sur les ventes de véhicules électriques sont toujours en cours de collecte, mais il a été signalé que les ventes de véhicules électriques dans le monde ont dépassé les estimations et semblent être de l'ordre de 6,5 millions de véhicules, soit plus du double des chiffres de 2020, avec de nombreux nouveaux modèles prévus pour publier ceci dans les 12 prochains mois. La croissance des volumes et la demande semblent augmenter, même si elles sont confrontées à des pénuries de matières premières pour les batteries. Les déficits devraient durer bien au cours de la prochaine décennie, car la croissance de la demande devient exponentielle et la réponse de l'offre est au mieux modérée et linéaire, offrant une opportunité exceptionnelle pour votre entreprise alors que nous cherchons à faire progresser notre projet Kachi vers la production en 2024 et à amener nos trois autres projets de saumure de lithium rapidement en développement.L'activité en 2021 a établi une base très solide pour nous en 2022, une année qui surpassera toute l'histoire de l'entreprise en termes de croissance et de réalisations à ce jour.Cette année, nous avons l'intention d'obtenir les résultats suivants pour les actionnaires :1) Usine de démonstration sur site, production d'échantillons pour les acheteurs potentiels (mars)2) Prélèvement (en cours)3) DFS, EIES et permis (mi-2022)4) Achèvement du financement du projet (mi 2022)5) Activités de construction (S2/22)6) DFS étendu à 50 000 tpa (complet)7) Production de carbonate de lithium de haute pureté à Kachi (S2/24)8) Activité d'exploration étendue et travaux d'essai sur trois autres projets (2022)Nous avons terminé 2021 dans une position financière très solide après avoir obtenu des expressions d'intérêt de l'UKEF et d'EDC pour la dette du projet tout en ayant d'importantes réserves de liquidités à la banque, profondément dans les options monétaires à exercer en juin 2022 et un engagement de notre partenaire technologique à financer leur part du financement du projet alors que nous commençons la construction à Kachi.Nous continuons à faire avancer les discussions sur les prélèvements avec un nombre croissant de partenaires et de clients potentiels. La hausse des prix du lithium sur les marchés mondiaux offre une opportunité exceptionnelle à votre entreprise. Lake est désormais l'une des rares entreprises restantes à avoir des ambitions de production à court terme qui restent indépendantes, et nous avons l'intention de le rester alors que les problèmes de chaîne d'approvisionnement se font jour. Avec des efforts accrus en cours pour créer de nouvelles chaînes d'approvisionnement locales à travers l'Europe et l'Amérique du Nord, nous voyons une opportunité importante de faire partie de cette croissance. Le produit de haute pureté de Lake est très recherché car des chaînes d'approvisionnement durables auditées deviennent nécessaires pour accéder à une aide gouvernementale importante en Europe et sans aucun doute dans d'autres parties du monde à temps.L'écart sans cesse croissant entre la demande et l'offre a motivé votre conseil d'administration à étendre notre DFS à 50 000 tpa ces derniers temps dans le cadre d'un objectif ambitieux d'entreprise visant à commercialiser 100 000 tpa ou plus de produits au lithium de haute pureté produits de manière durable d'ici 2030. Votre conseil d'administration est de plus en plus confiant dans la réalisation de cet objectif car Lake a l'avantage d'utiliser l'extraction directe au lithium pour extraire le lithium des saumures qui offre des récupérations beaucoup plus élevées que les méthodes traditionnelles et c'est également un processus extrêmement évolutif fournissant un produit durable de haute pureté qui est vivement recherché par le marché.Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les actionnaires pour leur soutien continu à leur entreprise dans le cadre de nos efforts de collecte de fonds, la forte participation des actionnaires aux programmes d'options de bonus a préparé l'entreprise pour un avenir très excitant et il est agréable de voir les actionnaires prospérer comme l'entreprise continue de croître. Cette année, nous avons également accueilli pour la première fois un nombre croissant de grands investisseurs institutionnels dans notre registre ainsi qu'un certain nombre de fonds ESG et d'investisseurs à impact des marchés internationaux. Nous sommes ravis de bénéficier de leur soutien et de leur intérêt continus pour nos projets.Notre entreprise n'aurait pas pu atteindre la croissance et le succès qu'elle a connus au cours des 18 derniers mois sans une excellente équipe sur le terrain à la fois en Argentine et ici en Australie et mes remerciements à tous les employés, partenaires, consultants et banquiers du monde entier et bien sûr à mes collègues du conseil d'administration membres pour leur engagement à travers des moments très difficiles et perturbateurs, je suis vraiment reconnaissant de votre soutien continu et de l'excellent travail que vous faites, merci.L'année à venir, bien que difficile, sera selon moi la meilleure année pour l'entreprise à ce jour, alors que nous entrons dans la phase de construction du projet Kachi et que nous poursuivons le développement d'autres projets.J'attends avec beaucoup d'anticipation, d'excitation et de fierté en tant qu'actionnaire fondateur alors que votre entreprise s'efforce de devenir l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits au lithium de haute pureté.Merci.Stuart CrowPrésidentRessources du lac T.-N.-L.Pour voir la présentation de l'AGA, veuillez visiter :https://www.abnnewswire.net/lnk/0NW381B3A propos Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) est un développeur de lithium propre utilisant une technologie d'extraction directe et propre pour le développement de lithium durable et de haute pureté à partir de son projet phare Kachi, ainsi que de trois autres projets de saumure de lithium en Argentine. Les projets occupent un emplacement privilégié dans le Triangle du lithium, où 40 % du lithium mondial est produit au coût le plus bas.Cette méthode permettra à Lake Resources d'être un fournisseur efficace, responsable, respectueux de l'environnement et compétitif de lithium de haute pureté, facilement évolutif et demandé par les constructeurs de véhicules électriques et de batteries de niveau 1.