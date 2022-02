Sydney, Feb 2, 2022 AEST (ABN Newswire) - Theta Gold Mines Limited ( ASX:TGM ) ( FRA:3LM ) ( OTCMKTS:TGMGF ) a le plaisir d'annoncer qu'elle a terminé aujourd'hui (mercredi 2 février 2022) un webinaire destiné aux investisseurs pour discuter de l'offre publique d'achat hors marché de Focus Minerals Limited.Pour regarder la vidéo du webinaire, veuillez visiter :https://www.abnnewswire.net/press/en/109062/thetaA propos Theta Gold Mines LimitedTheta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (OTCMKTS:TGMGF) est une société de développement aurifère qui détient une gamme d'actifs aurifères potentiels dans une région minière aurifère sud-africaine de renommée mondiale. Ces actifs comprennent plusieurs projets aurifères à haute teneur en surface et près de la surface qui offrent des avantages de coût par rapport aux autres producteurs d'or de la région.Le projet principal de Theta Gold Mines est situé à côté de la ville minière aurifère historique de Pilgrim's Rest, dans la province de Mpumalanga, à environ 370 km au nord-est de Johannesburg par la route ou à 95 km au nord de Nelspruit (capitale de la province de Mpumalanga). Après une production à petite échelle de 2011 à 2015, la Société se concentre actuellement sur la construction d'une nouvelle usine de traitement de l'or dans son empreinte approuvée à l'usine TGME, et pour le traitement du minerai d'or oxydé Theta Open Pit. Les mines à ciel ouvert et souterraines et les prospects à proximité devraient faire l'objet d'une évaluation plus approfondie à l'avenir.La société vise à construire une plate-forme de production solide de plus de 100 Kozpa basée principalement sur des sources d'extraction de roche dure peu profondes, à ciel ouvert ou à entrée de galerie. Theta Gold Mines a accès à plus de 43 mines historiques et zones de prospection accessibles et explorables, avec plus de 6,7 Moz de production historique enregistrée.

