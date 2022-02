Rapport d'activités trimestriel

Sydney, Jan 28, 2022 AEST (ABN Newswire) - Theta Gold Mines Limited ( ASX:TGM ) ( FRA:3LM ) ( OTCMKTS:TGMGF ) a le plaisir de rendre compte de ses activités pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021.POINTS FORTSAU COURS DU TRIMESTRE - T2 FY 2022- Le conseil d'administration de TGM est renforcé avec la nomination de M. Byron Dumpleton en tant qu'administrateur non exécutif indépendant et la nomination de M. Bill Guy en tant que président exécutif- Acheté 1 842 436 actions Focus Minerals ( ASX:FML ) sur le marché- Lancement d'une offre publique d'achat hors marché sur Focus Minerals, son homologue aurifère- Souscrit à 1 343 395 actions Focus Mineral ( ASX:FMLNA ) dans le cadre de l'Offre d'Habilitation Focus Minerals- Essais miniers complétés avec succès pour le projet souterrain TGME- L'échantillonnage souterrain se poursuit sur le site- Projet souterrain TGME permettant d'avancer:o Négociation avec le ministère des Forêts, de la Pêche et de l'Environnement (DFFE) en cours pour la poursuite de l'exploitation minière dans la réserve naturelle forestière nouvellement déclaréeo Projet de rapport de cadrage du projet souterrain TGME soumis à avis public le 6 décembre 2021- L'étude de faisabilité définitive (DFS) progresse pour planifier le projet souterrain TGME.POSTE QUARTIER- Projet souterrain TGME renforcé avec l'ajout de la mine Rietfontein dans l'étude de préfaisabilité mise à jour:o Teneur du minerai de Rietfontein déterminée à partir d'un échantillonnage d'environ 6,82g/t Auo 293 koz d'or comprenant 107 koz de ressources indiquées et 186 koz de ressources présumées livréeso LoM d'environ 7,6 ans à un taux de production de 180 ktpa- Achèvement de l'assemblée générale annuelle 2021Le président de Theta, M. Bill Guy, a déclaré : « Theta a lancé une offre hors marché pour le développeur d'or homologue Focus Minerals Limited ( ASX:FML ). Le conseil d'administration estime que si une participation importante peut être acquise dans FML, cela donnera aux actionnaires de Theta une exposition à la préproduction premium. En cas de succès, ce processus augmentera le nombre d'actionnaires inscrits au registre des actions de Theta et augmentera l'exposition de Theta aux onces d'or de qualité.L'achèvement de l'exploitation minière d'essai à Francfort et le trimestre post-PFS de Rietfontein ont été des étapes importantes pour la société. L'exploitation minière d'essai était une preuve de concept pour la méthode d'exploitation minière. Le PFS de Rietfontein a ajouté 293 koz d'or potentiel à l'inventaire minier. La mine Rietfontein sera ajoutée à DFS pour le projet souterrain TMGE qui est en cours depuis de nombreux mois et devrait être achevé au deuxième trimestre 2022. »Pour consulter le rapport trimestriel complet, veuillez visiter:https://abnnewswire.net/lnk/095DEJB6A propos Theta Gold Mines LimitedTheta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (OTCMKTS:TGMGF) est une société de développement aurifère qui détient une gamme d'actifs aurifères potentiels dans une région minière aurifère sud-africaine de renommée mondiale. Ces actifs comprennent plusieurs projets aurifères à haute teneur en surface et près de la surface qui offrent des avantages de coût par rapport aux autres producteurs d'or de la région.Le projet principal de Theta Gold Mines est situé à côté de la ville minière aurifère historique de Pilgrim's Rest, dans la province de Mpumalanga, à environ 370 km au nord-est de Johannesburg par la route ou à 95 km au nord de Nelspruit (capitale de la province de Mpumalanga). Après une production à petite échelle de 2011 à 2015, la Société se concentre actuellement sur la construction d'une nouvelle usine de traitement de l'or dans son empreinte approuvée à l'usine TGME, et pour le traitement du minerai d'or oxydé Theta Open Pit. Les mines à ciel ouvert et souterraines et les prospects à proximité devraient faire l'objet d'une évaluation plus approfondie à l'avenir.La société vise à construire une plate-forme de production solide de plus de 100 Kozpa basée principalement sur des sources d'extraction de roche dure peu profondes, à ciel ouvert ou à entrée de galerie. Theta Gold Mines a accès à plus de 43 mines historiques et zones de prospection accessibles et explorables, avec plus de 6,7 Moz de production historique enregistrée.