Mise à jour de l'usine de batteries lithium-ion de New York

Sydney, Jan 21, 2022 AEST (ABN Newswire) - Magnis Energy Technologies Limited ( ASX:MNS ) ( FRA:U1P ) ( OTCMKTS:MNSEF ) a le plaisir de fournir une mise à jour sur les activités de l'usine de batteries iM3NY basée à Endicott, New York. Magnis est l'actionnaire majoritaire du projet.Statut du projet et étapes récentes- Le taux de réalisation global des projets est de 51%.- Les travaux de personnalisation des installations continuent de prendre de l'ampleur avec l'achèvement du revêtement époxyde de la salle sèche principale ainsi que du revêtement de sol et des murs des salles de mélange.- L'équipe iM3NY a collaboré avec Ramboll tout au long du mois de décembre pour continuer à travailler sur des informations cruciales sur le flux de conception ainsi qu'à examiner les packages de dessin IFB et les propositions ultérieures.- Au cours du mois, les travaux mécaniques, civils et électriques ont été achevés avec des progrès ont été réalisés sur les travaux intérieurs et extérieurs, les salles de mélange des cathodes et des anodes, la salle sèche d'assemblage des cellules, la salle sèche de grande hauteur et la sous-station électrique.- Il n'y a eu aucun incident de sécurité en décembre.Production semi-automatiséeLa production semi-automatisée a démarré fin décembre avec la production d'un lot de cellules pleine grandeur.Il s'agit d'une phase importante où des lots de cellules sont produits à des fins de marketing et de diligence raisonnable. Un lot de plus de 1 000 cellules sera produit au cours des quinze prochains jours et les volumes continueront d'augmenter jusqu'à une production entièrement automatisée au 1H 2022.Chaitanya Sharma, PDG d'iM3NY, a commenté : « La production semi-automatisée a été une énorme réussite, et l'équipe veillera à ce que notre objectif de production entièrement automatisée soit atteint au cours du premier semestre 2022. »« À partir de ce mois-ci, certains éléments majeurs seront terminés et on s'attend à ce que le nombre total d'achèvements augmente de manière significative et nous sommes impatients de fournir des mises à jour à toutes nos parties prenantes. »Le président de Magnis, Frank Poullas, a commenté : « L'équipe d'iM3NY continue de livrer avec une production semi-automatisée achevée dans les délais et nous sommes enthousiasmés par l'intérêt manifesté envers notre projet et les cellules produites."Nous tenons à remercier l'équipe d'iM3NY pour le dévouement affiché. Je ne doute pas que le dernier jalon sera atteint dans les délais."*Pour voir les photos, veuillez visiter:https://abnnewswire.net/lnk/7H647SI3A propos Magnis Energy Technologies LimitedMagnis Energy Technologies Limited (ASX:MNS) (OTCMKTS:MNSEF) (FRA:U1P) est impliquée et a des investissements stratégiques dans plusieurs aspects de la chaîne d'approvisionnement en électrification, notamment la fabrication de cellules de batterie lithium-ion certifiées vertes, la technologie de batterie de pointe et matériaux d'anode de haute qualité et de haute performance. La vision de l'entreprise est de permettre, soutenir et accélérer la transition énergétique verte essentielle à l'adoption de la mobilité électrique et du stockage des énergies renouvelables.