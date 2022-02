BET nomme le leader de l'industrie du jeu au poste de PDG Amérique du Nord

Sydney, Jan 20, 2022 AEST (ABN Newswire) - Le conseil d'administration de BetMakers Technology Group Ltd ( ASX:BET ) ( OTCMKTS:TPBTF ) est heureux d'annoncer la nomination de Christian Stuart au poste clé de directeur général pour l'Amérique du Nord.Au cours des 16 dernières années, Christian a été un chef de file dans l'industrie du jeu aux États-Unis, occupant des postes de direction chez Caesars Entertainment Inc., la plus grande société de jeux aux États-Unis. Les rôles précédents de Christian comprenaient SVP Business Development de Caesars Digital, Head of Caesars Sports et Online Gaming où il a supervisé l'expansion des paris sportifs, des jeux en ligne et du poker, et EVP Gaming and Interactive Entertainment.Christian possède une expérience de jeu nationale et internationale dans de nombreuses disciplines. Il possède une expertise de leadership dans le développement de stratégies de jeu de classe mondiale, la gestion des opérations exécutives, la facilitation des fusions et acquisitions à grande échelle et la création de divisions de jeux en ligne et de paris sportifs.BetMakers attend avec impatience que Christian apporte son expertise et son expérience significatives en matière de jeu à ce rôle mondial important au sein de la société.En tant que PDG de l'Amérique du Nord, Christian relèvera directement du PDG et directeur général du groupe BetMakers, Todd Buckingham, qui a commenté:"Nous avons beaucoup investi sur le marché américain au cours des 3 dernières années tout en constituant une équipe de direction centrée sur les États-Unis. Comme prochaine étape dans ces efforts, je suis ravi que Christian rejoigne l'équipe de direction de BetMakers en tant que PDG. d'Amérique du Nord, compte tenu de sa vaste expérience de leadership dans l'industrie du jeu aux États-Unis. L'Amérique du Nord est un marché essentiel pour notre société avec son potentiel de croissance important grâce à l'expansion généralisée des paris sportifs aux États-Unis et à la croissance potentielle des paris à cotes fixes.Le PDG de BetMakers pour l'Amérique du Nord, Christian Stuart, a commenté:"Je suis enthousiasmé par les opportunités qui s'offrent à BetMakers aux États-Unis et dans le monde. La suite de produits innovants de BetMakers et l'équipe de direction américaine existante ont créé une opportunité pour la société de se développer rapidement à travers les États-Unis. J'ai hâte de rejoindre le équipe, dépassant les objectifs des partenaires existants et ayant un impact positif sur l'avenir de l'industrie de la course aux États-Unis."En attendant les approbations réglementaires, Christian commencera immédiatement et sera basé à Las Vegas, Nevada.A propos Betmakers Technology Group LtdBetmakers Technology Group Ltd (ASX:BET) (OTCMKTS:TPBTF) est une société holding cotée à l'ASX et un fournisseur mondial de produits et services de paris en ligne sur les marchés de gros et de détail par l'intermédiaire de ses diverses filiales en propriété exclusive. La Société exploite une entreprise de paris au détail, offrant aux consommateurs des paris, des tournois fantastiques et des produits et services de contenu.