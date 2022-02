Apporter un apprentissage basé sur l'IA et des recommandations de contenu aux clients de Salesforce

Sydney, Jan 14, 2022 AEST (ABN Newswire) - Bigtincan Holdings Limited ( ASX:BTH ) ( OTCMKTS:BTGHF ) a le plaisir d'annoncer le lancement réussi de Bigtincan pour Salesforce - un nouveau module pour Bigtincan Content Hub et Bigtincan Learning Hub - et le premier produit généralement disponible des produits Bigtincan Data Products récemment annoncés Grouper.Bigtincan pour Salesforce fonctionne avec Content and Learning Hubs remplaçant l'ancienne intégration Salesforce basée sur Content Hub de Bigtincan, et a été créé avec des technologies pilotées par le groupe de produits de données récemment annoncé par Bigtincan.Points saillants- Le module apporte des recommandations de contenu alimentées par l'IA aux utilisateurs du Sales Cloud et du Service Cloud de Salesforce.com, avec la possibilité de fournir du contenu et des recommandations d'apprentissage à chaque personne en contact avec le client.- Bigtincan pour Salesforce ajoute à la valeur fondamentale de Content and Learning Hub et renforce l'offre globale de Bigtincan dans l'écosystème Salesforce.com, permettant aux spécialistes du marketing de valider la valeur de leur travail pour soutenir le succès des ventes.- Le nouveau module est disponible dès maintenant pour tous les clients Content Hub et Learning Hub moyennant des frais supplémentaires à partir de 12,50$ par utilisateur et par mois.Bigtincan pour Salesforce intègre le moteur de recommandation de Bigtincan pour aider les administrateurs à s'assurer que le bon contenu est livré au bon utilisateur au bon moment, sans avoir à passer un temps inutile à configurer et à maintenir un système de recommandation traditionnel basé sur des balises. L'outil de recommandation Bigtincan pour Salesforce utilise une combinaison de techniques avancées de science des données pour constamment mettre à jour et affiner la façon dont le contenu est recommandé aux utilisateurs."La nouvelle solution Bigtincan pour Salesforce utilise l'IA pour recommander du contenu et de la formation, éliminant ainsi les conjectures quant au succès de votre équipe de vente", a déclaré Debra Cancro, vice-présidente principale du groupe des produits de données de Bigtincan. "Le système apprend la façon dont les entreprises et les produits de nos clients sont configurés - offrant une solution vraiment unique à l'entreprise de chaque client. La solution est conviviale pour l'administrateur, permettant à une personne non technique qui comprend comment l'entreprise interagit avec les clients et perspectives de configurer facilement le système et d'intégrer les référentiels de contenu source."«Bigtincan pour Salesforce est un ajout bienvenu à AppExchange, car il alimente la transformation numérique des clients en optimisant les performances des vendeurs, en leur fournissant le contenu et la formation appropriés au moment où ils en ont besoin, directement au sein de Salesforce », a déclaré Woodson Martin, directeur général de Salesforce AppExchange.« AppExchange évolue constamment pour connecter les clients avec les bonnes applications et les bons experts pour leurs besoins commerciaux. Bigtincan s'engage à aider les utilisateurs de Salesforce à donner vie à l'expérience d'achat du futur pour leurs clients.Bigtincan pour Salesforce est désormais disponible sur Salesforce AppExchange à l'adresse:https://www.abnnewswire.net/lnk/3PS39F0WA propos Bigtincan Holdings LtdBigtincan Holdings Ltd (ASX:BTH) (OTCMKTS:BTGHF) aide les plus grandes marques mondiales à faciliter l'expérience d'achat du futur. Tout ce que nous offrons est conçu pour être intelligent, flexible et facilement adaptable à des processus commerciaux uniques avec des expériences hautement personnalisées que les gens et les marques adorent. Nous avons pour mission d'aider les entreprises à offrir des expériences d'achat de marque engageantes, personnalisées, apportant de la valeur et guidant les gens vers les meilleures décisions en toute confiance. Des entreprises innovantes telles que Nike, Guess, Prudential et Starwood Hotels font confiance à Bigtincan pour permettre aux équipes en contact avec les clients de préparer, d'engager, de mesurer et d'améliorer continuellement l'expérience d'achat de leurs clients. Pour plus d'informations sur Bigtincan, visitez : www.bigtincan.com ou suivez @bigtincan sur Twitter.