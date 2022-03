Mise à jour du projet Nachu Graphite

Sydney, Feb 11, 2022 AEST (ABN Newswire) - Magnis Energy Technologies Ltd ( ASX:MNS ) ( FRA:U1P ) ( OTCMKTS:MNSEF ) a le plaisir de fournir une mise à jour sur les activités de son projet Nachu Graphite (Nachu) en Tanzanie.Étude de faisabilité bancableLe groupe d'ingénierie mondial Ausenco a été engagé pour réaliser une étude de faisabilité bancable mise à jour pour le projet Nachu Graphite.Ausenco possède 26 bureaux dans 14 pays, avec des projets dans plus de 80 sites dans le monde. Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie minière, Ausenco est très respecté et bien connu pour la production de conceptions d'usines de traitement innovantes et efficaces en termes de capital.Suite au récent accord de prélèvement avec Traxys et à l'intérêt conséquent d'autres clients et bailleurs de fonds potentiels, le conseil d'administration de Magnis avait décidé de mettre à jour l'étude de faisabilité avec une production annuelle de graphite de 220 000 tonnes. Ce taux de production est très similaire à l'étude de 2016 et le principal écart sera qu'Ausenco reconcevoira l'usine de traitement pour l'efficacité des coûts d'investissement et d'exploitation.L'étude examinera également les options de production d'électricité en mettant l'accent sur l'aide à la communauté locale.Le profil de production de graphite de haute qualité de Nachu comprendra1. 20 000 tpa de 500 microns (35 mesh Super Jumbo) à 98,5 % TGC2. 70 000 tpa de 300 microns (50 mesh, Jumbo) à 98,5 % TGC3. 130 000 tpa de -300 microns (-50 mesh) à 99 % TGCLa capacité de produire à la fois les fractions de grande taille et la haute pureté des produits Nachu est une combinaison de la qualité des flocons qui se produisent naturellement dans la minéralisation ainsi que du développement d'un processus pour tirer parti de ces attributs naturels.Village de réinstallationLes travaux d'infrastructure de base ont été récemment achevés, y compris la route frontalière. L'entrepreneur et le chef de projet du projet ont été nommés pour le développement et la construction du village de réinstallation. Tous les groupes travailleront pour créer un niveau de vie plus élevé et une maison entièrement équipée une fois le processus de relocalisation terminé.Accord de prélèvement contraignant TraxysComme annoncé le 20 décembre 2021, un accord d'enlèvement contraignant a été signé avec Traxys pour la livraison et la vente futures de graphite naturel en paillettes de haute qualité et de haute pureté de Nachu.Selon les termes de l'accord qui débutera au 2H 2024, 600 000 tonnes de graphite de haute pureté de toutes tailles de flocons seront achetées sur une période de six ans aux prix du marché.Le président de Magnis, Frank Poullas, a déclaré : « Nous sommes fiers d'être impliqués dans de nombreux programmes sociaux qui amélioreront la vie de la communauté locale. Cela a joué et jouera toujours un rôle important dans l'entreprise."Nous continuons à travailler dur pour faire avancer notre projet Nachu Graphite et nous pensons que les attributs écologiques du projet de pouvoir produire du matériau d'anode de batterie sans avoir besoin de purification chimique changeront la donne sur le marché."*Pour voir les chiffres, veuillez visiter :https://abnnewswire.net/lnk/Z1AJ9E9Q