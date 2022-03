Ingénieur de l'usine pilote de matériaux de batterie nommé

Perth, Feb 15, 2022 AEST (ABN Newswire) - Altech Chemicals Limited ( ASX:ATC ) ( FRA:A3Y ) a le plaisir d'annoncer que la société d'ingénierie allemande Kuttner GmbH and Co. KG (Kuttner) a remporté le contrat pour l'ingénierie finale de l'usine pilote de revêtement des matériaux de batterie qui sera construite en Saxe, Allemagne par Altech Industries Germany GmbH (AIG). Kuttner commencera immédiatement les travaux d'ingénierie, suivis de l'approvisionnement et de la construction de l'usine pilote. L'usine pilote est conçue pour produire 120 kg par jour de matériau d'anode de batterie revêtu, qui sera mis à la disposition de fabricants de batteries et de constructeurs automobiles européens sélectionnés.Kuttner est une entreprise allemande d'ingénierie d'installations industrielles et d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) avec une solide expérience dans la conception, l'approvisionnement, la gestion de projets et de construction, et la mise en service d'usines dans une gamme d'industries. Kuttner a déjà réalisé des projets d'usine métallurgique, de traitement de l'eau et des gaz de dégagement en Allemagne, et apporte de précieuses connaissances locales à l'exécution du projet d'usine pilote.Comme annoncé par Altech le 1er février 2022, la conception préliminaire de l'usine pilote de revêtement des matériaux de batterie est maintenant terminée. La nomination de Kuttner en tant qu'entrepreneur en ingénierie de l'usine pilote est la prochaine étape dans le développement de l'usine de l'usine Dock3, en Saxe, en Allemagne, et pour faire progresser la technologie révolutionnaire de la société pour produire des matériaux d'anode de batterie revêtus d'alumine.A propos Altech Chemicals LtdAltech Chemicals Limited (ASX:ATC) (FRA:A3Y) vise à devenir l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'alumine de haute pureté à 99,99% (4N) (Al2O3) grâce à la construction et à l'exploitation d'une alumine de haute pureté (HPA) de 4 500tpa. usine de traitement à Johor, en Malaisie. La matière première de l'usine proviendra du gisement de kaolin détenu à 100 % par la société à Meckering, en Australie-Occidentale, et sera expédiée en Malaisie.Le HPA est un produit de grande valeur, à marge élevée et très demandé car il s'agit de l'ingrédient essentiel requis pour la production de saphir synthétique. Le saphir synthétique est utilisé dans la fabrication de substrats pour les lumières LED, les plaquettes semi-conductrices utilisées dans l'industrie électronique et le verre saphir résistant aux rayures utilisé pour les cadrans des montres-bracelets, les fenêtres optiques et les composants des smartphones. Le HPA est de plus en plus utilisé par les fabricants de batteries lithium-ion comme revêtement sur le séparateur de la batterie, ce qui améliore les performances, la longévité et la sécurité de la batterie. Avec une demande mondiale de HPA d'environ 19 000 t (2018), on estime que cette demande augmentera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 30 % (2018-2028); d'ici 2028, la demande du marché HPA sera d'environ 272 000 t, tirée par l'adoption croissante des LED dans le monde ainsi que par la demande de HPA par les fabricants de batteries lithium-ion pour servir le marché en plein essor des véhicules électriques.